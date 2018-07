Top-Transfers und Wechselgerüchte aus Europa zum Durchklicken:

Zahlreiche Mega-Deals sind im Transfer-Sommer 2018 bereits über die Bühne gegangen. Doch noch bleibt den Teams aus den internationalen Top-Ligen genügend Zeit, um ihre Kader weiter aufzurüsten oder Spieler abzugeben. Immer wieder kommen neue Gerüchte und Spekulationen um mögliche Transfers auf.

Klubs aus La Liga in Spanien können genau wie die Klubs in der Bundesliga und in Frankreichs Ligue 1 noch bis zum 31. August am Transfermarkt aktiv werden. Eiliger haben es die englischen Vereine wie Manchester City, United oder der FC Liverpool. Erstmals schließt das Transferfenster der Premier League bereits eine Woche vor dem Saisonstart. Ab dem 9. August (18 Uhr) können keine Deals mehr abgewickelt werden.

Nur gut eine Woche später (17. August, 20 Uhr) ist dann auch in Italiens Serie A das Transferfenster geschlossen.