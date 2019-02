In der brandneuen eSports Entertainment-Serie "Heroes & Superstars" treten neun der weltgrößten eSports-Stars und drei Extremsportler in dem von Nitro Games entwickelten Mobile-Shooter-Spiel "Heroes of Warland" gegeneinander an.

Sechs Wochen lang verfolgen die Zuschauer, wie die Sportler um einen Platz im großen Finale kämpfen. Auf dem Weg ins Finale stehen die Teilnehmer vor Herausforderungen innerhalb und außerhalb des Spiels, die sie aus ihrer Komfortzone herausdrängen.