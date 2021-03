Die größten Mannschaften Südamerikas sind in der Copa Libertadores versammelt, die Klubs aus Argentinien haben den Wettbewerb bereits 25 Mal gewonnen, brasilianische Teams folgen mit 20 Titeln. In der Vorsaison holte sich Palmeiras Sao Paulo den Titel, im rein brasilianischen Finale schlugen sie durch ein Tor in der Nachspielzeit den FC Santos mit 1:0. SPORT1+ zeigt ausgewählte Spiele des Wettbewerbs live