Setzt der FC Bayern nach sieben Meister-Titeln in Folge seine Dominanz in der Bundesliga fort? Und wer schafft den Sprung aus der 2. Liga anch oben?

In einer Sechs-Stunden-Schiene präsentiert SPORT1 am „heiligen Fußball-Sonntag“ von 09:00 bis 15:00 Uhr die besten Szenen der Freitag- und Samstagspiele der Bundesliga und 2. Bundesliga, das Glanzlicht bleibt natürlich „Der CHECK24 Doppelpass“ als Deutschlands beliebtester Fußballtalk

SPORT1 wird in „Hattrick Pur – Die 2. Bundesliga“ am Sonntag in der Regel ab 9:00 Uhr die aktuellen Spielzusammenfassungen der 2. Bundesliga von Freitag und Samstag präsentieren.

„Bundesliga Pur“ folgt ab 9:30 Uhr mit den Highlights der Bundesligapartien von Freitag und Samstag.

Ab 11:00 Uhr steht dann der „Der CHECK24 Doppelpass“ mit Moderator Thomas Helmer an. Die Runde aus Stargästen und renommierten Sportjournalisten diskutiert die Brennpunkte des jeweiligen Spieltags. Als Experten sind im Wechsel Stefan Effenberg, Marcel Reif und Reinhold Beckmann im Einsatz. Als Co-Moderatorin fungieren Ruth Hofmann und Laura Papendick im Wechsel.