Soccer, Stars & Stripes auf SPORT1: Auch in diesem Jahr zeigt SPORT1 auf dem Regel-Sendeplatz am Montagabend das wöchentliche Fußball-Magazin "Die MLS-Highlights". Im 30-minütigen Format werden in der neuen Saison kompakte Spielberichte aus der Major League Soccer (MLS) mit Topstars wie Javier Hernandez (Los Angeles Galaxy), Carlos Vela (Los Angeles FC) oder Nani (Orlando City FC) präsentiert. Amtierender Champion sind die Seattle Sounders, die sich im Vorjahresfinale mit 3:1 gegen Los Angeles FC durchsetzen konnten. Mit Inter Miami und Nashville SC gibt es außerdem zwei neue Teams in der Liga.