Find It, Fix It, Flog It – Schätze aus der Scheune

In der neuen Dokuserie "Find It, Fix It, Flog It - Schätze aus der Scheune" reisen die Protagonisten Henry Cole und Simon O‘Brien durch Großbritannien, um antike Gegenstände und alte Schätze zu entdecken. Mit Hilfe ihrer Mitarbeiter versuchen sie, die teils stark gealterten Stücke zu restaurieren oder umzufunktionieren. Anschließend erfolgt eine Schätzung durch unabhängige Gutachter, um die Gegenstände mit Gewinn für die Eigentümer zu verkaufen. Derjenige, der mehr Gewinn erzielt, siegt.