Vier Sportarten, sechs Ligen, ein Magazin: Wöchentlich bietet das einstündige Magazin in dieser Saison neben Spielberichten auch aktuelle News, Analysen und Vorberichte zu den einzelnen Ligen und Wettbewerben. Die Moderation der Live-Sendung aus dem SPORT1 Studio in Ismaning übernimmt in der Stammbesetzung Sascha Bandermann, als Co-Moderatoren wechseln sich Laura Papendick, Ruth Hofmann und Jochen Stutzky ab.