Dank Überflieger Leon Draisaitl steht die NHL hierzulande aktuell im Fokus wie selten zuvor. SPORT1 zeigt regelmäßig am Sonntag zur Primetime ausgewählte Livespiele im Free-TV. Als Titelverteidiger gehen die St. Louis Blues ins Rennen, die sich in der vergangenen Spielzeit das erste Mal in ihrer Geschichte die begehrteste Eishockey-Trophäe der Welt sichern konnten. Aus deutscher Sicht stehen unter anderem die etablierten Spieler Leon Draisaitl (Edmonton Oilers), Tobias Rieder (Calgary Flames), Thomas Greiss (New York Islanders), Philipp Grubauer (Colorado Avalanche) und Dominik Kahun (Buffalo Sabres) im Fokus.