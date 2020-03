Austragungsort der 50. Auflage der WSOP ist traditionell das legendäre Rio Casino in Las Vegas, wo am Ende des Main Events der Pokerweltmeister gekürt wird. Dem neuen Champion winkt ein stattliches Preisgeld, das er neben dem begehrten Gold-Bracelet in Empfang nehmen darf. An den zahlreichen Pokertischen der WSOP 2019 geben sich wie gewohnt die großen Namen der internationalen Szene die Ehre. Dazu zeigen auch wieder die deutschen Poker-Asse ihr Können auf der großen Poker-Bühne.