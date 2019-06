Sidney bittet zum Unterricht

Auch in der zweiten Staffel von „Die PS PROFIS – Schule“ hilft der Dortmunder Experte Sidney Hofmann Zuschauer-Kandidaten, die dringend einen fahrbaren Untersatz brauchen, aber keine Ahnung von Gebrauchtwagen haben. Sid erklärt, worauf man beim Kauf grundsätzlich achten muss und welche Schwachstellen die verschiedenen Modelle haben. Nach der Theorie auf der Schulbank folgt die Praxis: Sidneys Schützlinge müssen zeigen, ob sie die Ratschläge des „PS PROFIS“ verstanden haben und in die Tat umsetzen können. Mit Hilfe von versteckten Anweisungen per Funk geht es zum Gebrauchtwagenkauf. Entdeckt der Kandidat alle Schwachstellen des Autos? Auch wenn es viel zu lernen gibt, kommt der Spaßfaktor nicht zu kurz.