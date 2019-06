Storage Wars – Geschäfte in Miami

In den USA kann jeder, der Lagerraum benötigt, eine "storage unit" anmieten und dort seine privaten Gegenstände unterbringen. Wird allerdings die Miete nicht gezahlt, kommt es zur Versteigerung des Inhalts - und in den Lagerräumen können sich wahre Schätze verstecken. Bei der Ankunft darf jeder Interessent allerdings nur einen kurzen Blick auf den Inhalt werfen, bevor es ans Bieten geht. In jeder in sich abgeschlossenen Episode von "Storage Wars – Geschäfte in Miami" ist Spannung garantiert: Wie weit werden die Bieter im "Sunshine State" mit dem Gebot nach oben gehen? Und was werden sie dafür ersteigern?