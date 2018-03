Abseits? Tor? Schiri-Chaos bei Zoller-Tor ...

Der 1. FC Köln hat in seinem ersten Testspiel im zweiten Sommer-Trainingslager einen Sieg verpasst. Die Domstädter trennte sich am Montag in Kitzbühel vom italienischen Erstligisten FC Bologna 1:1.

