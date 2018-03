Abstiegsangst und Ärger an Fasching bei Mainz05. Der Verein steht auf dem Relegationsplatz. - Alarmstufe Rot in Mainz. Die 05er stehen auf dem Relegationsplatz! Die Stimmung in der Faschingshochburg trotz fünfter Jahreszeit gedämpft. Dem Rosenmontagsumzug bleiben die 05-Profis verschämt fern.