Bernd Hoffmann: Darum will ich Präsident vom Hamburger SV werden - Am Sonntag wählen 79.000 HSV-Mitglieder ihren Präsidenten. Der ehemalige Klubchef Bernd Hoffmann tritt gegen Amtsinhaber Jens Meier an. Im SPORT1-Interview sagt Hoffmann warum, er der Richtige ist.