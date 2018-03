Borussia Dortmund: Shinji Kagawa macht den Schuhputzer für Aubameyang und Co. - Wieso genau Shinji Kagawa die Fußballschuhe seiner Mitspieler sauber machen muss, ist nicht bekannt. Aubameyang und Co. amüsieren sich via Instagram jedenfalls köstlich über die Dienste des Japaners.