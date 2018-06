Bevor Auer am kommenden Wochenende wieder bei der DTM angreifen will, zeigt er uns wie er in seiner Heimat Kraft tankt. Mehr von Lucas Auer ab Freitag um 23:30 bei Sport 1.

motorsport DTM Profi Lucas Auer ganz privat 17. Aug. 2017 - 12:00 02:14 Das Porsche GT Magazin – Folge 6 11. Juni 2018 - 09:21 22:12 Lokalmatador Proczyk gewinnt Rennen nach Safety Car-Wahnsinn 10. Juni 2018 - 16:55 02:39 TCR: Proczyk nimmt "das Glück gerne an" 10. Juni 2018 - 16:41 00:29 Bortolotti überglücklich nach "Go hard or go home"-Rennen 10. Juni 2018 - 15:50 01:51 Im Regenchaos von Spielberg: Kirchhöfer und Keilwitz mit Doppelsieg 10. Juni 2018 - 15:17 03:10 Nach Kollision: Fittipaldi nimmt sich aussichtsreiche Podiumschance 10. Juni 2018 - 11:16 02:32 Schumachers Podiumsträume zerplatzen nach Kollision 9. Juni 2018 - 17:17 01:20 Nach Pole-Premiere: Marvin Kirchhöfer siegt auf dem Red Bull Ring 9. Juni 2018 - 15:54 03:05 GT Masters-Sieger Keilwitz: "Stande komplett quer" 9. Juni 2018 - 15:07 01:18 Polesetter Langeveld feiert ungefährdeten Sieg 9. Juni 2018 - 13:18 02:41 Weltmeister-Enkel holt ersten Laufsieg in Spielberg 9. Juni 2018 - 12:34 01:50 Das Porsche GT Magazin – Folge 5 31. Mai 2018 - 10:55 23:15 Das spektakulärste Ovalrennen der Welt LIVE auf SPORT1 26. Mai 2018 - 17:25 00:30 Das ist der härteste Bremspunkt des Kult-GP in Monaco 24. Mai 2018 - 12:29 00:35 Die Highlights auf SPORT1+ im Juni 23. Mai 2018 - 13:58 00:43 Lawson-Kampfansage: Titel jetzt das Ziel 20. Mai 2018 - 11:56 00:28 Schumacher enttäuscht - Lawson überragt erneut 20. Mai 2018 - 11:25 03:07 Das Porsche GT Magazin – Folge 4 15. Mai 2018 - 11:58 26:10 Rennspektakel am Nürburgring 14. Mai 2018 - 21:03 01:44 Miss Tuning 2018: Wer wird ihre Nachfolgerin? 14. Mai 2018 - 11:26 01:15 Schumacher bei Formel 3-Auftakt enttäuschend 13. Mai 2018 - 21:53 03:51 24h-Rennen am Nürburgring: Alle Infos im Porsche GT Magazin 12. Mai 2018 - 19:26 00:27 24h-Rennen: Smudo mit Hanf im Öko-Porsche 12. Mai 2018 - 14:41 02:38 Hier kämpfen Vettel und Hamilton um WM-Führung 11. Mai 2018 - 10:18 00:35 DTM Profi Lucas Auer ganz privat DTM Profi Lucas Auer ganz privat - Bevor Auer am kommenden Wochenende wieder bei der DTM angreifen will, zeigt er uns wie er in seiner Heimat Kraft tankt. Mehr von Lucas Auer ab Freitag um 23:30 bei Sport 1.