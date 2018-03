Europa League: Stöger wünscht sich Finale gegen „Hasi“

BVB-Coach Peter Stöger wünscht sich ein deutsch-österreichisches Finale in der UEFA Europa League. Im Endspiel in Lyon will er gegen RB Leipzig und seinen alten Kumpel Ralph Hasenhüttl antreten.

peter stöger Batshuayi nimmt Jokerrolle gelassen 12. März 2018 - 17:38 02:12 Dank Psychotrick: So hat Stöger Batshuayi be ... 11. März 2018 - 22:12 01:14 Helm-Peter: "Stöger und BVB - Das passt nich ... 10. März 2018 - 11:26 01:18 Taktische Änderung: Bürki ist Stöger dankbar ... 9. März 2018 - 16:49 02:18 Stöger will es mit „Tritten und Streichelein ... 9. März 2018 - 15:35 00:55 Trotz Pleite: BVB hat noch Hoffnung 8. März 2018 - 22:24 01:35 Stöger wünscht sich Finale gegen „Hasi“ 7. März 2018 - 20:08 01:27 Klopp sieht Liverpool auf gutem Weg 7. März 2018 - 17:03 03:00 Reus-Effekt begeistert BVB 7. März 2018 - 15:09 01:08 SPORT1 verteilt die Bundesliga-Oscars 5. März 2018 - 18:09 01:45 Stöger schwärmt von Reus 4. März 2018 - 15:12 03:08 Stöger schwärmt von Reus 4. März 2018 - 14:32 00:26 „Flotter Beamten-Fußball“ – hier frotzeln St ... 3. März 2018 - 22:12 01:33 Hitzfeld bestätigt: BVB wollte mich nach Bos ... 3. März 2018 - 09:43 00:55 Stöger irritiert über mediale „Kurzlebigkeit ... 1. März 2018 - 14:33 02:11 Stöger stellt sich hinter seine Profis 28. Feb. 2018 - 17:56 00:30 Sattes Handgeld für Goretzka 28. Feb. 2018 - 17:44 01:29 Fan-Boykott für Stöger nur eine "billige Aus ... 27. Feb. 2018 - 09:21 01:34 Bruchhagen entschuldigt sich 25. Feb. 2018 - 15:54 01:47 BVB ohne gelbe Wand gegen Augsburg 25. Feb. 2018 - 15:48 03:00 Stöger warnt nach Auslosung: So gefährlich i ... 23. Feb. 2018 - 14:39 01:35 Nach Patzer: Stöger stärkt Bürki den Rücken ... 23. Feb. 2018 - 00:24 02:07 Achtelfinale! Joker Schmelzer rettet schwach ... 22. Feb. 2018 - 23:19 03:02 Stöger auf Dauer in Dortmund? SPORT1-Experte ... 22. Feb. 2018 - 20:35 01:20 All Eyes on Batshuayi: Sokratis verlangt 20 ... 21. Feb. 2018 - 20:57 00:57 Reus, Götze, Schürrle: Stöger erklärt BVB-Pl ... 19. Feb. 2018 - 14:01 01:17 Stöger lobt Quoten-King Batshuayi 16. Feb. 2018 - 09:42 01:28 BVB begeistert von Matchwinner Batshuayi 15. Feb. 2018 - 23:26 02:49 Lässt Real Madrid Neymar ausspionieren? 14. Feb. 2018 - 16:51 01:32 Über Sommer hinaus? Stöger und BVB nähern si ... 14. Feb. 2018 - 14:50 01:08 Watzke lobt Stöger 12. Feb. 2018 - 16:18 00:27 Stöger hofft auf Reus-Verbleib 8. Feb. 2018 - 16:35 03:00 Peter Stöger hofft auf Reus-Verbleib 8. Feb. 2018 - 16:28 00:25 Stöger vermisst Karneval 8. Feb. 2018 - 16:00 01:07 Traum-Einstand: Das sagt Stöger zum Neuzugan ... 3. Feb. 2018 - 00:27 00:36 Helm-Peter: Alles, was aus England kommt, is ... 2. Feb. 2018 - 15:17 01:23 Veh erklärt Stöger-Kritik 1. Feb. 2018 - 16:32 03:00 Aussprache von Batshuayi: Stöger hat einen T ... 1. Feb. 2018 - 15:57 00:23 Veh erklärt Stöger-Kritik 1. Feb. 2018 - 15:41 00:34 Stöger erklärt Unterschied zwischen Auba und ... 1. Feb. 2018 - 14:55 02:24 Hier trainiert der Auba-Nachfolger das erste ... 1. Feb. 2018 - 12:19 00:35 Stöger stellt Reus-Comeback in Aussicht 30. Jan. 2018 - 20:55 00:45 Transfer-Turbulenzen beim BVB 30. Jan. 2018 - 18:31 01:00 Stöger kritisiert Aubameyangs Leistung 27. Jan. 2018 - 20:42 01:53 Ulreich zweifelt an WM-Nominierung 26. Jan. 2018 - 16:39 03:00 Stöger zählt Bartra an 26. Jan. 2018 - 16:07 00:40 Stöger zählt Bartra an 26. Jan. 2018 - 14:43 01:35 Kuriose Auba-Frage auf Stöger-PK 25. Jan. 2018 - 16:16 01:09 Heynckes verrät Vertrags-Geheimnis 21. Jan. 2018 - 16:50 03:00 Veh erneuert Kritik an Stöger 21. Jan. 2018 - 15:54 03:29 Stöger äußert sich zu Reus' Comeback-Plänen ... 21. Jan. 2018 - 14:03 00:40 Stöger spricht über Comeback-Plan von Reus ... 21. Jan. 2018 - 13:47 01:32 Foto-Eklat: Das sagt Stöger zu Aubas Hallenk ... 20. Jan. 2018 - 09:49 00:57 500 Millionen Ausstiegsklausel! Pique verlän ... 18. Jan. 2018 - 17:02 03:00 Startelf? Stöger lässt Aubameyang selbst ent ... 18. Jan. 2018 - 14:27 01:33 Stöger: „Auba hat sich entschuldigt“ 16. Jan. 2018 - 19:39 01:14 Pünktlich beim Training: Auba entschuldigt s ... 16. Jan. 2018 - 19:25 00:34 Stöger: So geht es mit Aubameyang weiter 15. Jan. 2018 - 17:20 01:30 So erklärt Stöger die Aubameyang-Suspendieru ... 14. Jan. 2018 - 21:41 02:21 BVB wirft Aubameyang aus Kader 14. Jan. 2018 - 18:28 01:02 Flick springt Scholl zur Seite 13. Jan. 2018 - 15:16 03:00 Watzke zieht Klopp-Vergleich bei Stöger 13. Jan. 2018 - 14:20 00:31 Watzke vergleicht Stöger mit Klopp 13. Jan. 2018 - 14:11 01:25 Götze: Das macht uns unter Stöger besser 13. Jan. 2018 - 12:10 01:21 „Spionage-Thriller“ beim BVB: Agent Stöger e ... 12. Jan. 2018 - 17:54 01:22 Stöger hofft auf Kölner Ligaverbleib 12. Jan. 2018 - 17:17 03:00 Stöger hofft auf Kölner Ligaverbleib 12. Jan. 2018 - 16:56 00:31 Verwirrung um Aubameyang 9. Jan. 2018 - 16:42 03:00 Sane wollte nicht zu Bayern 9. Jan. 2018 - 16:16 01:25 Stöger verteidigt Aubas Familienbesuch 9. Jan. 2018 - 09:26 01:03 Götze schwärmt von BVB-Trainer Stöger 6. Jan. 2018 - 16:06 00:27 Götze schwärmt von Peter Stöger 6. Jan. 2018 - 15:26 01:21 Julian Weigl schwärmt von Stöger 2. Jan. 2018 - 16:28 03:00 Weigl schwärmt von Stöger 2. Jan. 2018 - 16:26 00:23 Berater verteidigt Andre Schürrle 2. Jan. 2018 - 16:12 01:43 Stöger kündigt Offensivfußball an 21. Dez. 2017 - 11:50 00:49 Vor Pokalkracher: Was spricht für das BVB-Wu ... 20. Dez. 2017 - 13:02 06:42 Stöger heiß auf "Highlight des Jahres" gegen ... 19. Dez. 2017 - 17:51 01:39 "Bauer" Heynckes witzelt über seine Rente ... 19. Dez. 2017 - 16:55 02:14 Stöger-Wonderland in der Allianz-Arena? Dart ... 19. Dez. 2017 - 13:50 00:57 Zweiter Sieg: Stöger hat „gar nichts gemacht ... 16. Dez. 2017 - 22:36 01:41 Helm-Peter glaubt nicht an Stöger-Effekt 16. Dez. 2017 - 09:23 03:21 TOP 5: BVB-Sticheleien schlagen Nagelsmanns ... 15. Dez. 2017 - 13:14 03:24 Stöger: Nagelsmann ist kein Thema! 14. Dez. 2017 - 19:01 00:59 Modeste schwärmt von Stöger 13. Dez. 2017 - 16:10 03:00 Modeste schwärmt von Stöger 13. Dez. 2017 - 14:56 00:29 Kahn offen für Bayern-Rückkehr 13. Dez. 2017 - 14:51 01:25 Kult! BVB-Fans feiern Stöger mit Darts-Song ... 13. Dez. 2017 - 13:44 01:53 Stöger widmet Vorgänger Bosz den BVB-Sieg ... 13. Dez. 2017 - 08:49 01:42 Trotz Trainerwechsel: Helm-Peter glaubt an n ... 12. Dez. 2017 - 14:39 03:02 Piszczek glaubt an BVB-Trainer Peter Stöger ... 12. Dez. 2017 - 12:19 01:32 Rummenigge: Dortmund-Krise soll weitergehen ... 12. Dez. 2017 - 11:26 00:39 Stöger übernimmt in Dortmund 10. Dez. 2017 - 15:37 03:00 Nur Interimslösung beim BVB? Das sagt Stöger ... 10. Dez. 2017 - 15:09 02:24 Neuer glaubt an WM-Teilnahme 10. Dez. 2017 - 14:48 01:33 Reif warnt: Stöger bei BVB hohes Risiko 10. Dez. 2017 - 13:59 02:30 Pocher witzelt über Stöger-Verpflichtung 10. Dez. 2017 - 13:22 03:29 Hammer! Stöger neuer BVB-Coach 10. Dez. 2017 - 13:13 00:43 Hier erklärt der BVB die Stöger-Verpflichtun ... 10. Dez. 2017 - 12:50 09:34 Im Video: Roter Stern beendet Kölns Europa-M ... 7. Dez. 2017 - 23:25 03:02 Stöger wünscht sich Finale gegen „Hasi“ Europa League: Stöger wünscht sich Finale gegen „Hasi“ - BVB-Coach Peter Stöger wünscht sich ein deutsch-österreichisches Finale in der UEFA Europa League. Im Endspiel in Lyon will er gegen RB Leipzig und seinen alten Kumpel Ralph Hasenhüttl antreten.