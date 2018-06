FC Sevilla-Keeper Sergio Rico treibt FC Girona-Stürmer in den Wahnsinn - Beim 1:0 Heim-Sieg von Sevilla gegen Girona können sich die Gastgeber bei ihrem Torwart bedanken. Nicht mal per Elfmeter schaffen es die Gäste aus Girona an Sergio Rico vorbei zu kommen.