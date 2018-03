Am 6. Februar 1958 riss ein Flugzeugunfall in München viele Spieler und Mitarbeiter von ManUnited in den Tod. In München und Manchester wurde heute der Opfer des Absturzes vor 60 Jahren gedacht.

Sep. 2017 - 12:10 01:33 Gänsehaut in München: Singende Fans gedenken United-Tragödie Gedenkfeier: München und Manchester gedenken der Opfer des Flugzeugunfalls von 1958 - Am 6. Februar 1958 riss ein Flugzeugunfall in München viele Spieler und Mitarbeiter von ManUnited in den Tod. In München und Manchester wurde heute der Opfer des Absturzes vor 60 Jahren gedacht.