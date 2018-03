Hallenturnier: Beim Traditionsturnier in Oldenburg trifft Ailton und sorgt für Unterhaltung - So kennen wir ihn! Ailton sorgt beim Traditionsturnier in Oldenburg wie immer für Unterhaltung. Erst scheitert der Werder-Stürmer kläglich aus kürzester Distanz und zeigt dann seine ganze Klasse.