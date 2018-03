Hamburger SV vs. 1. FC Köln: Heribert Bruchhagen sieht im Abstiegsduell Kölns letzte Chance - Abstiegsduell am Samstag: Schlusslicht Köln gegen den Vorletzten Hamburg. HSV-Boss Bruchhagen sieht in diesem Spiel die letzte Chance für den FC – Kölns Sportdirektor Veh glaubt an die Aufholjagd.