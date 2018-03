Im ersten Rennen der Formel 4 am Hockenheimring gewinnt Felipe Drugovich. - Felipe Drugovich ist in Rennen 1 der Formel 4 nicht zu stoppen und zieht der Konkurrenz vom Start weg davon. Am letzten Rennwochenende übernimmt er durch den Sieg die Führung im Gesamtclassement.