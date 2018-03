Leon Bunn bestreitet in Norwegen am Samstag seinen siebten Profi-Kampf. LIVE auf Sport1 - Leon Bunn bestreitet in Norwegen am Samstag seinen siebten Profi-Kampf LIVE auf SPORT1. Seine ersten sechs Kämpfe auf Profi-Ebene gewann der Halbschwergewichtler allesamt durch KO.