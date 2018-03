Lukas Podolski eröffnet einen Döner-Laden in seiner Heimatstadt Köln - „Mangal Döner by LP10“ - so heißt der Imbiss, den Fußballer Lukas Podolski am Wochenende in seiner Heimatstadt Köln eröffnet. SPORT1 weiß, welcher Kumpel sein erster Kunde sein wird!