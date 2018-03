Mike David Ortmann gibt Einblicke in seine ganz persönliche Rennvorbereitung. - Zu Gast bei Mike David Ortmann von BWT Mücke Motorsport. Vor dem ADAC GT Masters-Wochenende am Sachsenring gibt der 17-jährige Einblicke in seinen Alltag und die ganz persönliche Rennvorbereitung.