Olympia: Deutsche Eishockey-Helden bringen Silber mit nach Deutschland

Bei ihrer Ankunft in Frankfurt wurden die deutschen Eishockey-Helden gebührend gefeiert. Doch was viele nicht wussten: Das Team von Marco Sturm war von Anfang an auf „Mission Gold“.

Olympia Playoffs-Formcheck: "Olympia-Helden" kämpfen ... 12. März 2018 - 13:09 03:30 Playoff-Krimi: Wild Wings verlieren historis ... 10. März 2018 - 10:33 05:34 Olympia-Held schießt Eisbären zum Sieg 4. März 2018 - 18:15 05:15 Seidenberg verliert Handy – und Vonns Nummer ... 28. Feb. 2018 - 12:45 01:24 Nach wilder Party-Nacht mit Vonn: Seidenberg ... 27. Feb. 2018 - 10:32 00:32 Fans feiern Eishockey-Helden nach Rückkehr ... 26. Feb. 2018 - 21:09 01:35 So erlebte Draisaitl den DEB-Triumphzug bei ... 26. Feb. 2018 - 09:38 01:15 Schampus und nackte Haut: So feiern die DEB- ... 25. Feb. 2018 - 19:55 01:47 Schampus und Fake-Bier! So feiern die DEB-St ... 25. Feb. 2018 - 18:30 00:57 Vonn feiert mit Eishockey Helden: „Sehen, wa ... 25. Feb. 2018 - 17:43 00:29 Helden & Dramen: So emotional war Olympia fü ... 25. Feb. 2018 - 15:27 02:04 Silber-Stolz statt Enttäuschung – das sagen ... 25. Feb. 2018 - 11:49 01:29 Bob: Friedrich holt zweites Gold in Pyeongch ... 25. Feb. 2018 - 10:37 00:25 Vor Montagsspiel – Weigl will „Serie hinlege ... 25. Feb. 2018 - 08:50 00:50 Vom Eishockey-Helden zum Fahnenträger: „Groß ... 24. Feb. 2018 - 15:14 01:01 Korea-Techno! So lief die DEB-Abrissparty ... 24. Feb. 2018 - 11:42 00:59 Doppel-Medaille bei Ledecka-Triumph 24. Feb. 2018 - 10:37 00:26 Deutschland im Eishockey-Fieber! Sportwelt f ... 23. Feb. 2018 - 18:47 01:58 Auf den Weltmeister folgt der Olympiasieger ... 23. Feb. 2018 - 18:01 01:47 Eishockey-Sensation! DEB-Team im Finale 23. Feb. 2018 - 15:49 00:31 Bronze! Männer-Staffel verpasst Triumph 23. Feb. 2018 - 13:55 00:30 DEB-Team: Der Halbfinal-Countdown läuft 23. Feb. 2018 - 10:08 01:07 Ester Ledecká – so tickt die Überraschungs-O ... 23. Feb. 2018 - 09:52 01:56 Bob-Mädels staunen über sich selbst 22. Feb. 2018 - 17:11 00:33 Lewandowski trennt sich von Berater 22. Feb. 2018 - 16:55 02:27 Souveräner Olympiasieg für deutsches Kombi-T ... 22. Feb. 2018 - 13:19 00:29 Strandausflug nach Sensationssieg 22. Feb. 2018 - 12:10 01:06 Bye, bye Lindsey! 22. Feb. 2018 - 10:58 03:24 Das deutsche Eishockey-Wunder - kein Zufall! ... 21. Feb. 2018 - 19:05 01:45 Nach Halbfinal-Einzug: Reus, Poldi & Co. fei ... 21. Feb. 2018 - 18:38 00:52 Jamanka gewinnt sensationell Bob-Gold 21. Feb. 2018 - 15:46 00:28 Spektakuläre Bilder mit schlimmen Folgen 21. Feb. 2018 - 14:15 01:57 Bei dieser Party verliert Frenzel seinen Zah ... 21. Feb. 2018 - 12:38 01:58 Wohnungsbrand bei Schalkes Tekpetey 20. Feb. 2018 - 17:22 03:00 Dreifach-Triumph für deutsche Kombinierer ... 20. Feb. 2018 - 15:14 00:45 Bronze futsch! Deutscher Protest abgelehnt ... 20. Feb. 2018 - 14:58 00:33 Mega-Party! Skispringer feiern mit Tanz und ... 20. Feb. 2018 - 09:57 01:18 Geteiltes Gold und Silber! Medaillenregen fü ... 19. Feb. 2018 - 16:52 00:31 Cool Runnings 2? Die kuriose Geschichte mit ... 19. Feb. 2018 - 16:06 01:53 Wellinger feiert zweite Medaille 18. Feb. 2018 - 16:03 00:32 Gomez nimmt WM ins Visier 18. Feb. 2018 - 15:49 03:20 Hörmann mit positiver Bilanz 17. Feb. 2018 - 14:29 00:44 Ski-Sensation! Snowboard-Weltmeisterin siegt ... 17. Feb. 2018 - 10:28 00:35 Tränenreicher Sieg für Savchenko 16. Feb. 2018 - 15:09 00:35 Altintop traut Bayern CL-Titel zu 16. Feb. 2018 - 14:53 01:35 Reservist Draxler gefrustet 15. Feb. 2018 - 15:54 03:00 Rodeln: Deutsche Teamstaffel holt historisch ... 15. Feb. 2018 - 15:24 00:28 Goldrausch im Deutschen Haus 15. Feb. 2018 - 14:40 00:23 Laura Dahlmeier holt ihre dritte Medaille ... 15. Feb. 2018 - 14:05 00:44 Savchenko/Massot holen Gold, Rebensburg und ... 15. Feb. 2018 - 09:48 01:00 Vonn sucht Valentin 14. Feb. 2018 - 19:21 01:58 Riedle glaubt an Dortmund 14. Feb. 2018 - 19:10 03:00 Vonn sucht Valentin 14. Feb. 2018 - 18:03 01:58 Sektdusche für Medaillen-Duo 14. Feb. 2018 - 16:51 00:30 Völler warnt die Bundesliga 14. Feb. 2018 - 16:37 02:01 Wendl/Arlt holen Goldmedaille 14. Feb. 2018 - 14:43 00:34 Frenzel gewinnt wieder Gold 14. Feb. 2018 - 11:01 00:34 Das irrste Workout von Olympia 13. Feb. 2018 - 15:42 01:48 Rummenigge warnt vor Champions-League -Desas ... 13. Feb. 2018 - 15:26 01:54 Gold und Silber im Rodeln 13. Feb. 2018 - 14:44 00:34 Althaus und Doll feiern mit Sektdusche 13. Feb. 2018 - 12:07 00:28 Olympias Next Superstar: Irre Gesangsshow au ... 13. Feb. 2018 - 11:25 01:34 Die Fitness-Freaks unter den Olympia-Mädels ... 12. Feb. 2018 - 16:02 01:45 Loch will 2022 wieder angreifen 12. Feb. 2018 - 13:43 00:35 Wahnsinn! Dahlmeier holt erneut Gold 12. Feb. 2018 - 13:03 00:36 Bronze nach Überlebenskampf: McMorris feiert ... 12. Feb. 2018 - 10:49 00:43 Olympia: SPORT1-Reporter macht den Kälte-Tes ... 12. Feb. 2018 - 10:05 02:21 Wellinger leidet nach seinem Gold-Sprung 11. Feb. 2018 - 16:21 00:35 So tricksen sich die Deutschen zu Gold 11. Feb. 2018 - 15:58 01:59 Gold! Peiffer räumt im Biathlon ab 11. Feb. 2018 - 13:46 00:22 "Scheiß' Zeit!": Wellinger leidet vor Olympi ... 11. Feb. 2018 - 12:50 00:35 Party-Alarm! Deutsches Haus feiert die Olymp ... 10. Feb. 2018 - 22:17 00:57 Kurioser Vorschlag: Bolt, der Bobfahrer 10. Feb. 2018 - 17:06 00:43 Wellinger springt zu Gold 10. Feb. 2018 - 17:04 00:21 Traumauftakt! Dahlmeier sprintet zu Olympia- ... 10. Feb. 2018 - 14:59 00:35 Halbnackt bei Minusgraden: Die Highlights de ... 9. Feb. 2018 - 17:26 01:33 Mega-Upgrade! Seidenberg trifft Ski-Queen ... 9. Feb. 2018 - 11:42 01:14 Traum Winterspiele: Die irre Geschichte vom ... 8. Feb. 2018 - 18:24 01:05 In diesen Sportstätten kämpfen die Deutschen ... 7. Feb. 2018 - 17:53 02:36 Aubameyang spricht über Wechsel 7. Feb. 2018 - 17:23 03:00 Stimmung bei Olympia? Das erwarten die deuts ... 7. Feb. 2018 - 13:05 01:22 Deutschland besteht Olympia-Test 6. Feb. 2018 - 21:24 03:17 Dreßen-Kumpel Strasser über Kitzbühel: „Mir ... 6. Feb. 2018 - 11:10 01:42 Ski-Legende Miller exklusiv: „Würde auf Dreß ... 6. Feb. 2018 - 11:10 03:17 Gold-Hoffnung Dreßen exklusiv über den Medai ... 6. Feb. 2018 - 11:10 01:56 Unsere Olympia-Hoffnungen über den Traum von ... 6. Feb. 2018 - 11:10 01:20 Olympia 2018 – Das sind die größten Sorgen d ... 4. Feb. 2018 - 12:54 01:43 Superbowl-Spot: Lindsey Vonn zeigt sich priv ... 2. Feb. 2018 - 13:58 00:42 Skate702: "eSports hat TV-Potenzial wie Olym ... 28. Jan. 2018 - 13:29 04:37 Nicht fit für Olympia? Das deutsche Biathlon ... 18. Jan. 2018 - 10:11 01:11 Das ist der vorläufige Eishockey-Olympia-Kad ... 15. Jan. 2018 - 15:45 13:46 Olympia-Aus! Neureuther mit emotionaler Vide ... 26. Nov. 2017 - 12:08 01:32 Die Ski-Welt trauert um Abfahrer Poisson 14. Nov. 2017 - 14:16 01:04 Vorlagengeber & "Workhorse": Kahun im Interv ... 12. Nov. 2017 - 19:38 01:30 Akdag: "Jeder will sich präsentieren" 12. Nov. 2017 - 19:34 00:45 Deutschland Cup: Der letzte große Test 8. Nov. 2017 - 19:52 01:34 Alica Schmidt: Das ist Deutschlands heißeste ... 4. Okt. 2017 - 18:45 01:06 Wübbena: "Sind auf dem richtigen Weg" 1. Okt. 2017 - 12:19 01:54 Die Olympiasieger aus Fidschi sind angekomme ... 25. Sep. 2017 - 19:47 01:16 Schwimm-Star Phelps taucht mit Weißem Hai ... 22. Juli 2017 - 15:43 01:50 Fans feiern Eishockey-Helden nach Rückkehr Olympia: Deutsche Eishockey-Helden bringen Silber mit nach Deutschland - Bei ihrer Ankunft in Frankfurt wurden die deutschen Eishockey-Helden gebührend gefeiert. Doch was viele nicht wussten: Das Team von Marco Sturm war von Anfang an auf „Mission Gold“.