Der frühere HSV-Stürmer brachte den englischen Zweitligisten in der Partie bei Derby County zwar in Führung, doch am Ende reichte es für Leeds nur zu einem 2:2.

Trotz Lasogga-Tor: Leeds sieglos Pierre-Michel Lasogga trifft für Leeds United - aber Sieglos-Serie geht weiter - Der frühere HSV-Stürmer brachte den englischen Zweitligisten in der Partie bei Derby County zwar in Führung, doch am Ende reichte es für Leeds nur zu einem 2:2.