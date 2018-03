Profi-Boxer Vincent Feigenbutz vor Kampf in Ludwigsburg siegessicher: „Ich gebe ihm drei Runden!“ - Profi-Boxer Vincent Feigenbutz strotzt vor Selbstbewusstsein. Am Samstag steigt der 22-Jährige gegen den Südafrikaner Ryno Liebenberg in den Ring – beide versprechen ein K.O.