Serie A: AC Mailand und AC Florenz trennen sich 1:1

Der AC Mailand bleibt auch im dritten Liga-Spiel in Folge in der Serie A ohne Sieg. In Florenz rettet Hakan Calhanoglu den Gästen zumindest einen Zähler.

Top-Ligen Europa Calhanoglu rettet Milan einen Punkt 30. Dez. 2017 - 15:48 04:05 Youngster de Ligt: Der Rekordsammler im Fokus der Topklubs 1. Juni 2018 - 16:18 01:36 Leno liebäugelt mit der Serie A 1. Juni 2018 - 14:22 01:04 Pechvogel Karius: Karriere im Rückblick 27. Mai 2018 - 15:26 02:36 Wahnsinn: Dieses Tor ist 320 Millionen Euro wert 27. Mai 2018 - 10:14 03:59 Krönung im Finale? Salahs steiniger Weg zur Weltspitze 24. Mai 2018 - 18:58 03:01 Gänsehaut-Abschied: Iniesta kommen die Tränen 21. Mai 2018 - 08:17 06:36 Doppelpack! Fernando Torres feiert Traum-Abschied 21. Mai 2018 - 08:10 04:34 Super-Schlenzer von Super-Joker Milik 14. Mai 2018 - 09:19 02:59 Hier stößt Atalanta die Tür nach Europa weit auf 14. Mai 2018 - 09:19 03:30 Negativserie beendet: Udinese atmet auf 14. Mai 2018 - 09:16 01:47 Abstiegsangst! Ferrara rückt näher an den Abgrund 14. Mai 2018 - 09:16 03:17 Lazio muss um die Königsklasse zittern 14. Mai 2018 - 09:14 04:06 Was für eine Technik, was für ein Volley! 14. Mai 2018 - 09:12 02:39 Ganz mies! Brutales Foul sorgt für Rudelbildung 14. Mai 2018 - 09:09 03:03 Meister! Hier feiert Juventus den Scudetto 14. Mai 2018 - 07:10 03:16 Malaga kommt bei Espanyol unter die Räder 14. Mai 2018 - 07:04 03:40 Hier nimmt Levante Meister Barca auseinander 14. Mai 2018 - 07:02 07:25 Wow! Nach 70-Meter-Solo ab in den Winkel 13. Mai 2018 - 15:59 03:38 Eibar siegt gegen Absteiger dank Blitz-Tor 13. Mai 2018 - 12:19 01:30 Was für ein geiler Schlenzer in den Winkel! 13. Mai 2018 - 12:16 02:59 Im Derby: Ex-BVB-Star Bartra trifft zum ersten Mal für Betis 13. Mai 2018 - 12:16 03:57 18-Sekunden-Treffer reicht Leganes nicht 13. Mai 2018 - 12:14 02:49 Irrer Bock! Dieser Torhüter ist von allen guten Geistern verlassen 13. Mai 2018 - 12:14 02:32 Elfer pariert, Spiel gewonnen – Atletico tankt Selbstvertrauen für Marseille 13. Mai 2018 - 12:09 04:42 Calhanoglu rettet Milan einen Punkt Serie A: AC Mailand und AC Florenz trennen sich 1:1 - Der AC Mailand bleibt auch im dritten Liga-Spiel in Folge in der Serie A ohne Sieg. In Florenz rettet Hakan Calhanoglu den Gästen zumindest einen Zähler.