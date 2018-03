Serie A: Remis im Verfolgerduell - Vecino sichert Inter Mailand Punkt

Inter Mailand und AS Rom trennten sich mit einem leistungsgerechten 1:1. ElShaarawy schoss Rom in der ersten Halbzeit in Führung. In Minute 86. gelang dem bis dahin unauffälligen Vecino der Ausgleich

Serie A Spieltag 21 17-18 Ex-Bayern-Stars schießen Juventus zum Sieg ... 23. Jan. 2018 - 11:00 03:25 Vecino sichert Inter Punkt 22. Jan. 2018 - 14:54 04:18 Milan feiert dank Kessié zweiten Sieg in Fo ... 22. Jan. 2018 - 14:24 03:41 Berardi rettet Sassuolo zum Remis 22. Jan. 2018 - 13:54 02:52 Sieg zum greifen nah - Ferrara mit Pech zum ... 22. Jan. 2018 - 13:12 03:14 Ab in den Winkel! So schön versenkt Depay Pa ... 22. Jan. 2018 - 12:46 00:43 Dreierpack! Quagliarella ballert Sampdoria z ... 22. Jan. 2018 - 12:46 03:49 Ricci lässt Crotone aufatmen 22. Jan. 2018 - 12:19 02:22 Lazio schenkt Chievo fünf Tore ein 22. Jan. 2018 - 11:21 04:23 Dzemaili trifft bei Bologna-Comeback 22. Jan. 2018 - 10:46 03:30 Deutsche EL-Gegner im Duell: Neapel on fire ... 21. Jan. 2018 - 15:38 03:53