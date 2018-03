Wow! Sampdorias Duvan Zapata bekommt den Ball am eigenen Strafraum, schüttelt seine Gegenspieler ab und lupft den Ball am Ende mit ganz viel Gefühl in den Kasten von Udinese.

Besser geht's nicht! Traumlupfer nach 80-Meter-Solo Serie A: Sampdorias Duvan Zapata gelingt beim 2:1-Sieg gegen Udinese ein Traumtor