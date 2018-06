So will Julian Nagelsmann mit der TSG 1899 Hoffenheim den FC Liverpool in der CL-Quali schlagen - Hopp oder top: Die TSG Hoffenheim muss heute in der CL-Qualifikation beim FC Liverpool ein 1:2 aus dem Hinspiel aufholen. 1899-Coach Julian Nagelsmann erklärt, wie die Überraschung gelingen kann.