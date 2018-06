Wie Zlatan Ibrahimovic: 13-Jähriger packt den „Scorpion Kick“ aus

In einem Jugendspiel in Irland erzielt ein 13-Jähriger Stürmer dieses spektakuläre Tor und erinnert damit an ein legendäres Tor des Kult-Stürmers Zlatan Ibrahimovic.

