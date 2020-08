Datenschutz

Die Webseite m.sport1.de (nachfolgend "Website") wird von der SPORT1 GmbH betrieben (nachfolgend "SPORT1" oder "wir"). Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein zentrales Anliegen. Im Rahmen dieser Datenschutzerklärung unterrichten wir Sie über Art, Umfang und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten.

Inhalt:

Grundsätze Umfang der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung Begriffsdefinitionen Datenverarbeitende Prozesse und Tools (Anbieter nicht IAB-zertifiziert)

(1) technisch notwendig Verarbeitung von Daten durch SPORT1 und unsere Dienstleister für den Betrieb der Webseite

(2) Verarbeitung von Daten durch SPORT1 und unsere Dienstleister für die Vermarktung der Webseite

(3) Verarbeitung von Daten durch SPORT1 und unsere Dienstleister für die Analyse der Webseite und der statistischen Aufbereitung des Nutzerverhaltens

(4) Verarbeitung von Daten durch SPORT1 und unsere Dienstleister zur Optimierung unserer Webseite

(5) Verarbeitung von Daten durch SPORT1 und unsere Dienstleister und Social-Media-Plattformen zur Kommunikation mit unseren Webseiten-Besucher

(6) Verarbeitung von Daten durch SPORT1 und unsere Gewinnspielpartner

Datenverarbeitende Prozesse und Tools (Anbieter IAB-zertifiziert) Dauer der Speicherung Externe Links Auskunfts-, Widerspruchs- und Widerrufsrecht Verantwortliche Stelle und Kontaktdaten

I. Grundsätze

Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich unter Beachtung der im Folgenden beschriebenen Grundsätzen sowie den Vorgaben der EU-Datenschutzgrundverordnung und dem für die SPORT1 geltenden Bundesdatenschutzgesetz.

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Hierunter fallen insbesondere sogenannte Bestandsdaten wie Ihr Name, Ihre Postanschrift, Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer, aber auch Nutzungsdaten, etwa die Information über den Zeitpunkt Ihres Besuchs unserer Seiten, den dabei von Ihnen verwendeten Browser, und weitere beim Besuch unserer Seiten generierte Daten.

Wir haben unsere Webseite sowie die hier enthaltenen Informationen soweit möglich an den Vorgaben des „GDPR Transparency and Consent Frameworks (TCF)“ Version 2.0 ausgerichtet welches vom Branchenverband „International Advertising Bureau (IAB) Europe“ verabschiedet wurde. Das TCF 2.0 bietet uns die Möglichkeit, über einen internationalen Standard, einen datenschutzkonformen Einsatz von technischen Maßnahmen gegenüber dem Besucher unserer Webseite zu ermöglichen. Über den IAB-Standard, konkret den IAB Europe Transparency & Consent Framework Policies, verpflichten sich die IAB-zertifizierten Unternehmen personenbezogene Daten ausschließlich zu fest definierten Zwecken und Rechtsgrundlagen zu verarbeiten. Diese Unternehmen müssen bei der Zertifizierung neben den einer Datenverarbeitung zugrundeliegenden Zwecken auch die Rechtsgrundlage festlegen und transparent machen. Eine Übersicht dieser Unternehmen ist jederzeit online abrufbar: https://iabeurope.eu/vendor-list-tcf-v2-0/. Die notwendige Transparenz gegenüber dem Besucher einer Webseite wird über einheitliche Verpflichtungen für jede an der Datenverarbeitung involvierte Partei gewährleistet, was auch die Einholung der notwendigen Einwilligungen bzw. die Beachtung der festgelegten Rechtsgrundlagen umfasst. Die Verbindung der definierten Zwecke für eine Datenverarbeitung, in Verbindung mit der erforderlichen Rechtsgrundlage wird dann über einen systemseitig fest definierten Prozess an die beteiligten Parteien weitergegeben.

Sie als Besucher haben mittels unserer Consent Management Plattform (kurz „CMP“) die Möglichkeit selbst zu entscheiden, ob Sie eine Einwilligung in die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch den Einsatz von technischen Maßnahmen erteilen wollen oder nicht. Um welche technischen Maßnahmen es sich handelt und wer der Empfänger Ihrer Daten ist, machen wir in unserem CMP transparent. Wir weisen darauf hin, dass bestimmte datenverarbeitende Prozesse notwendig für den Aufbau und die Gewährleistung der Sicherheit unserer Webseite sowie als technisch notwendig für einzelne Datenverarbeitungsvorgänge sind, so dass eine Einwilligung in diese Datenverarbeitung nicht möglich ist. Wir weisen diese technische Notwendigkeit bei der betroffenen Datenverarbeitung aus und machen dieses Ihnen gegenüber über unser CMP und in dieser Datenschutzerklärung transparent. Die Inhalte unseres CMPs basieren auf den festgelegten Regeln, wie sie in den IAB Europe Transparency & Consent Framework Policies festgelegt wurden. Weitere Informationen zum IAB-TCF-Standard finden Sie unter https://iabeurope.eu/transparency-consent-framework/.

In unserer Datenschutzerklärung unter Abschnitt IV werden allen datenverarbeitenden Prozessen durch Anbieter (auch sogenannte „Drittanbieter“ oder „Vendoren“) beschrieben, welche nicht IAB-zertifiziert sind. Dagegen führen wir in Abschnitt V alle IAB-zertifizierten Drittanbieter, welche auf unserer Webseite zum Einsatz kommen mit den Verarbeitungszwecken und zugehörigen Rechtsgrundlagen auf. IAB-zertifiziert bedeutet, dass der Vendor durch das IAB zertifiziert wurde und sich den Bedingungen des IAB Europe Transparency & Consent Framework unterwirft.

II. Umfang der Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung

Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten (im Folgenden auch „Daten“) von betroffenen Personen, nur für die Zwecke der Bereitstellung der Webseite mit Informationen zu Sportthemen und der Darstellung von Angeboten und Dienstleistungen zu diesen Themen.

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt dabei auf Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen, und zwar - je nach Fall - konkret auf Basis Ihrer Einwilligung, einer rechtlichen Verpflichtung, eines Vertragsschlusses mit Ihnen oder nach Abwägung der berechtigten Interessen im Einzelfall.

Soweit wir personenbezogene Daten auf Basis einer Einwilligung verarbeiten, tun wir dies nur, solange Sie nicht widersprechen bzw. die Einwilligung widerrufen.

Für einen Großteil des Besuchs der Website ist es nicht erforderlich, dass Sie uns personenbezogene Daten mitteilen. Bei einzelnen Diensten ist die Angabe von personenbezogenen Daten erforderlich (z.B. Newsletter, Kontaktformular).

Die personenbezogenen Daten des Besuchers der Webseite (im Folgenden „betroffenen Person“) werden gesperrt und gelöscht, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung und Löschung der Daten erfolgt jedenfalls, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.

Diese Website richtet sich nicht an Personen unter 16 Jahren. Wir bitten darum, dass Personen unter 16 Jahren keine persönlichen Daten an uns bereitstellen. Wenn wir erfahren, dass wir persönliche Daten von Personen unter 16 Jahren erfasst haben, werden wir Schritte zur schnellstmöglichen Löschung der Daten einleiten. Falls Sie erfahren, dass ein Benutzer unserer Website jünger als 16 Jahre ist nehmen Sie bitte über datenschutz@sport1.de mit uns Kontakt auf.

Welche Daten wir genau über Sie erheben und verarbeiten möchten wir Ihnen in den folgenden Datenschutzhinweisen mitteilen. Wenn Sie Fragen zum Thema Datenschutz haben, wenden Sie sich bitte an datenschutz@sport1.de. Die gesamten Kontaktdaten finden Sie am Ende dieser Datenschutzhinweise.

III. Begriffsdefinitionen

Hashwert – Unter einem Hashwert versteht man eine Prüfsumme, welche zur Anonymisierung von Daten verwendet wird. Durch einen Hashwert lassen sich die Originaldaten im Allgemeinen nicht zurückverfolgen. Es ist somit möglich verschiedene Hashwerte miteinander zu vergleichen, um festzustellen ob die Originaldaten (ohne diese zu kennen) identisch sind.

– Unter einem Hashwert versteht man eine Prüfsumme, welche zur Anonymisierung von Daten verwendet wird. Durch einen Hashwert lassen sich die Originaldaten im Allgemeinen nicht zurückverfolgen. Es ist somit möglich verschiedene Hashwerte miteinander zu vergleichen, um festzustellen ob die Originaldaten (ohne diese zu kennen) identisch sind. JSON – JSON ist die Abkürzung für JavaScript Object Notation. Eine JSON-Datei speichert Programm-Code in Form sogenannten Objekten, Arrays oder sonstigen Variablen. Der primäre Zweck von JSON-Dateien ist es, Daten zwischen verschiedenen Programmen oder Server-Client-Systemen auszutauschen.

– JSON ist die Abkürzung für JavaScript Object Notation. Eine JSON-Datei speichert Programm-Code in Form sogenannten Objekten, Arrays oder sonstigen Variablen. Der primäre Zweck von JSON-Dateien ist es, Daten zwischen verschiedenen Programmen oder Server-Client-Systemen auszutauschen. JS – JS ist die Abkürzung für JavaScript. Unter JavaScript versteht man eine Scriptsprache, mit deren Hilfe sich dynamische Funktionen einer Webseite nachladen lassen.

– JS ist die Abkürzung für JavaScript. Unter JavaScript versteht man eine Scriptsprache, mit deren Hilfe sich dynamische Funktionen einer Webseite nachladen lassen. SDK – SDK ist die Abkürzung für Software Development Kit. Ein Software Development Kit ist eine Sammlung von Programmbibliotheken und Schnittstellen. Hiermit können verschiedene Funktionen innerhalb einer Anwendung bereitgestellt werden.

IV. Datenverarbeitende Prozesse und Tools (Anbieter sind nicht IAB-zertifiziert)

(1) technisch notwendig Verarbeitung von Daten durch SPORT1 und unsere Dienstleister für den Betrieb der Webseite

Serverprotokolle (Hetzner und AWS)

Bei der bloßen informatorischen Nutzung der Website erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser automatisch an unseren Server, auf dem sich unsere Webseiten befinden (im Folgenden „Webserver“), übermittelt und die technisch notwendig sind, zu dem Zweck, Ihnen unsere Website anzeigen sowie deren Stabilität und Sicherheit gewährleisten zu können.

Wir haben für das Hosting und die technische Bereitstellung unserer Website die Firma Hetzner Online GmbH, Industriestraße 25, 91710 Gunzenhausen (im Folgenden „Hetzner“) beauftragt. Wir haben mit Hetzner die datenschutzrechtlich erforderliche Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO abgeschlossen. Ausweislich dieser Vereinbarung verpflichtet sich Hetzner dazu, den notwendigen Schutz Ihrer Daten zu gewährleisten und diese gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen ausschließlich in unserem Auftrag zu verarbeiten. Weitere Informationen zu Hetzner finden Sie auf der Webseite: https://www.hetzner.de/.

Wir verwenden auf unserer Website darüber hinaus den Dienst S3 des Anbieters Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA (im Folgenden „AWS“) für das Hosting unserer inhaltsgroßen Bild-, Audio- und Video-Inhalte sowie zur Verteilung der Webseiteninhalte. Wir nutzen das „Content Delivery Network“ (CDN), um insbesondere die Ladezeit der Web-Inhalte deutlich zu verkürzen, indem unsere Video- und Foto-Dateien von einem im Vergleich zum Webserver schnelleren Server gesendet werden, zudem dient es der Stabilität unseres Produkts. Wir haben mit AWS die datenschutzrechtlich erforderliche Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO abgeschlossen. Ausweislich dieser Vereinbarung verpflichtet sich AWS, den notwendigen Schutz Ihrer Daten zu gewährleisten und gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen ausschließlich in unserem Auftrag und gemäß unserer Weisung zu verarbeiten. Das Hosting erfolgt dabei ausschließlich im Rechenzentrum im Frankfurt.

Der Webserver erkennt automatisch bestimmte Daten wie beispielsweise

Proxy IP-Adresse (Client IP-Adresse des Gateways)

Datum und Uhrzeit des Zugriffs

Das verwendete Betriebssystem

Typ und Version des Browsers

Verwendung Protokolle

URL der Dokumentenseite, von welcher der Nutzer gekommen ist

Wahl der Sprache

http Status (Return Code)

Datenmenge in Bytes

Die Daten werden auf in Deutschland gehosteten und zertifizierten Servern von Hetzner sowie AWS gespeichert. Hetzner und AWS verwenden diese Informationen ausschließlich zum angegebenen Zweck in unserem Auftrag. Eine eigenständige Nutzung der Daten durch Hetzner oder AWS sowie eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Eine Speicherung dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht statt.

Für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Server-Protokolle besteht ein berechtigtes Interesse unsererseits. Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine Auslieferung der Website an das jeweilig genutzte Endgerät des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben.

Die Speicherung in Protokolldateien erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen. Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der Website und zur Gewährleistung der erforderlichen Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme.

Wir werten die Server-Protokolle, welche uns von Hetzner in anonymisierter Form zur Verfügung gestellt werden, regelmäßig für statistische Zwecke aus. Die Daten besitzen keinen Personenbezug. Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet nicht statt.

Auch in den benannten Zwecken liegt unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Die Server-Protokolle werden spätestens 52 Tage nach ihrer Erhebung wieder gelöscht, es sei denn, der Verdacht eines Missbrauchs bzw. externen Angriff oder eines sonstigen Systemsicherheitsfehlers liegt vor.

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in Server-Protokollen zu den dargestellten Zwecken ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.

CDN77 (Content Delivery Network)

Wir verwenden für unsere Website den Dienst CDN77 des Anbieters DataCamp Limited, 207 Regent Street London W1B 3HEH, Vereinigtes Königreich (im Folgenden „CDN77“). Wir nutzen das Content Delivery Network oder auch Content Distribution Network um Ihnen sämtliche Inhalte auf unserer Website auszuliefern. Durch den Einsatz des CDN77 wird insbesondere die Ladezeit der Webseiten-Inhalte deutlich verkürzt, indem unsere Video- und Foto-Dateien von einem im Vergleich zum Web-Server schnelleren Server gesendet werden, zudem dient es der Stabilität unseres Produkts. Dieser Server befindet sich dabei immer möglichst in der Nähe Ihres Standortes.

Zum Aufbau der Verbindung sowie zur Auslieferung der Inhalte übermittelt unsere Website CDN77 Ihre IP- Adresse. CDN77 speichert die erhaltenen Informationen nur in Falle eines Fehlers zum Zwecke der Fehleranalyse in Protokolldateien. Dabei wird Ihre IP-Adresse in anonymisierter Form gespeichert.

Wir haben mit CDN77 die datenschutzrechtlich erforderliche Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO abgeschlossen. Ausweislich dieser Vereinbarung verpflichtet sich CDN77 dazu, den erforderlichen Schutz Ihrer Daten zu gewährleisten und diese gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen ausschließlich in unserem Auftrag zu verarbeiten

Weitere Informationen zu CDN77 sowie zur Datenverarbeitung durch CDN77 erhalten Sie auf der Webseite https://www.cdn77.com/ sowie der Datenschutzerklärung unter https://www.cdn77.com/privacy-policy.

Die Zusammenarbeit mit CDN77 erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO:

a) zur Optimierung der Ladegeschwindigkeiten der Mediendateien in unserer Website,

b) zum Zweck der ansprechenden und modernen Gestaltung unserer Website,

c) dem Einsatz von spezialisierten Auftragsverarbeitern

d) und den dadurch verbundenen technischen Vorteilen, die auch an den Nutzer weitergegeben werden.

Aus vorgenannten Punkten (a) – d)) folgt unser berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.

Cookies

Unsere Website verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die im Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf dem Computersystem des Nutzers gespeichert werden. Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Ruft ein Nutzer eine Website auf, so kann ein Cookie auf dem Endgerät des Nutzers gespeichert werden. Dieses Cookie enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermöglicht. Einige der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung, also nach dem Schließen Ihres Browsers, wieder gelöscht (sogenannte „Session Cookies“). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. Dieses erfolgt aber nur in den Fällen, in denen Sie uns eine Einwilligung in das Setzen dieser Cookies erteilt haben.

Beim Aufruf unserer Website informieren wir die Nutzer durch einen Cookiebanner über die Verwendung von Cookies sowie von weiteren technischen Maßnahmen. Die Verwendung von Cookies oder anderen technischen Maßnahmen, für die eine Einwilligung gesetzlich vorgeschrieben ist oder wir festlegen, dass eine Einwilligung erforderlich ist, erfolgt erst, wenn Sie die erforderliche Einwilligung zum Setzen von Cookies und / oder technischen Maßnahmen erteilt haben. Dieses ist systemseitig entsprechend eingerichtet. Dieses gilt nicht für technisch notwendige Cookies. Der Nutzer wird über den Cookiebanner zu weiterführenden Informationen über die eingesetzten technischen Maßnahmen, zu denen auch Cookies gehören informiert und im Bedarfsfall weitergeleitet.

Soweit Sie uns durch Ihre Browsereinstellungen die Verwendung von Cookies erlauben, können unter anderen folgenden Cookies auf unseren Webseiten zum Einsatz kommen:

Technisch notwendige Cookies:

Wir setzen Cookies ein, um unsere Inhalte der Website darzustellen sowie unsere Website nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige Elemente unserer Website erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach einem Seitenwechsel identifiziert werden kann. Diese Cookies werden uns bei jedem Seitenaufruf übermittelt, enthalten keine personenbezogenen Daten und dienen somit nicht der persönlichen Identifizierung.

Analyse – Cookies:

Wir bzw. unsere eingebundenen Drittanbieter verwenden auf dieser Webseite Cookies, die eine Analyse des Surfverhaltens unserer Nutzer ermöglichen. Auf diese Weise können eingegebene Suchbegriffe, die Häufigkeit von Seitenaufrufen oder die Inanspruchnahme von Webseiten-Funktionen analysiert werden. Die auf diese Weise erhobenen Daten der Nutzer werden im Zeitpunkt der Erhebung durch eine eingerichtete technische Maßnahme anonymisiert. Eine Zuordnung der Daten zum aufrufenden Nutzer der Webseite ist nicht mehr möglich. Diese anonymisierten Daten werden auch nicht gemeinsam mit personenbezogenen Daten der Nutzer gespeichert, die über ein Einwilligungsverfahren in deren Verarbeitung erhoben werden.

Die Verwendung der Analyse-Cookies erfolgt zu dem Zweck, die Qualität unserer Webseite und deren Inhalte zu verbessern. Durch die Analyse-Cookies erfahren wir, wie unsere Website genutzt wird und können so unser Angebot stetig optimieren sowie etwaige auftretende Problemfälle und Fehler schneller beheben.

Werbe – Cookies:

Zusätzlich werden durch den Einsatz von Werbenetzwerken Cookies von Drittanbietern gesetzt. Diese Cookies werden verwendet, um Ihnen Werbung von Drittanbietern anzuzeigen, die für Sie aufgrund Ihrer Browserverhaltensweisen von Interesse sein könnten. Die Drittanbieter können zur Anzeigenschaltung die auf unserer Seite gesammelten Informationen mit bestehenden Informationen kombinieren, um Ihnen so personalisierte und interessensbezogene Anzeigen anzuzeigen.

Für die detaillierte Nennung der auf dieser Webseite verwendeten Cookies, der erforderlichen Einwilligung durch Sie in die Verarbeitung, der Beschreibung der Funktionsweise, dem Zweck sowie der Widerrufsmöglichkeiten verweisen dafür auf die Ausführungen der folgenden Datenschutzerklärung zu dem jeweiligen Dienstleister bzw. Vendor. Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass Sie Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft über unser CMP widerrufen können.

Der Zweck der Verwendung essenzieller bzw. technisch notwendiger Cookies ist es, die Nutzung unserer Websites für Sie zu ermöglichen. Einige Funktionen unserer Internetseite können ohne den Einsatz von Cookies nicht angeboten werden. Für diese ist es erforderlich, dass der Browser auch nach einem Seitenwechsel wiedererkannt wird. Die durch essenzielle Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung von Nutzerprofilen verwendet. Die durch die technisch notwendigen Cookies verarbeiteten Daten sind für die oben genannten Zwecke notwendig, woraus auch unser berechtigtes Interesse nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO folgt.

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von Cookies zu statistischen oder marketing-/werbetechnischen Zwecken, ist auf Basis Ihrer erteilten Einwilligung Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO.

Für die Ausführungen zum Zweck sowie der Widerrufsmöglichkeit von Cookies zu statistischen oder marketing-/werbetechnischen Zwecken verweisen auf die folgenden Ausführungen zu den einzelnen Anbietern.

Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unsere Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden.

Sie können Ihre über unseren Cookiebanner vorgenommenen Einstellungen für die Cookie-Nutzung jederzeit ändern. Durch Ändern des entsprechenden Schiebereglers verhindern Sie, das technische Maßnahmen eines Anbieters ausgeführt sowie Cookies gesetzt werden. Darüber hinaus können Sie den Einsatz von Cookies auch in den Einstellungen Ihres Browsers jederzeit einschränken oder deaktivieren. Eine Nutzung unserer Angebote ist auch ohne Cookies möglich. Dies kann jedoch zu erheblichen Einschränkungen der Funktionen und der Benutzerfreundlichkeit unseres Angebots auf der Website führen.

Datenschutzeinstellung mit Sourcepoint

Wir verwenden für die Bereitstellung einer Consent-Management-Plattform (kurz: „CMP“), d.h. ein System, welches den Einsatz von Drittanbietern, technischen Maßnahmen sowie Cookies über eine erteilte oder abgelehnte Einwilligung regelt, die Dienste der Sourcepoint Technologies, Inc., 228 Park Ave S 87903, New York, NY 10003-1502, USA (im Folgenden „Sourcepoint“). Das CMP gewährleistet, dass keine Maßnahmen ohne vorher erteilte Einwilligung gesetzt oder ausgeführt werden, die einer Einwilligungsnotwendigkeit unterworfen sind. Wir haben mit Sourcepoint eine datenschutzrechtlich erforderliche Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung (AV-Vertrag i.s.d. Artikel 28 DSGVO auf Basis der EU-Standardvertragsklauseln) abgeschlossen, in der sich Sourcepoint dazu verpflichtet, die Daten unserer Nutzer zu schützen und gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen ausschließlich in unserem Auftrag zu verarbeiten.

Sourcepoint verarbeitet zur Bereitstellung und zum Management des CMPs folgende Daten:

(1) Ihre bei der Erhebung durch Sourcepoint anonymisierte (gehashte) IP-Adresse,

(2) eine zufällig generierte Unique ID,

(3) Ihre gegebenen Einwilligungen bzw. individuellen Datenschutz-Einstellungen, welche in einer Cookie-Einwilligungs-Textdatei gespeichert wird,

und verwendet dabei sowohl den lokalen Speicher (auch Local Storage genannt) auf Ihrem Endgerät als auch das Setzen eines Consent-Cookies, um diese Information lokal in Ihrem Browser zu speichern. Die Daten werden darüber hinaus auf von Sourcepoint gehosteten Cloud-Servern von Amazon Web Services („AWS“) im Europäischen Wirtschaftsraum (Frankfurt am Main) gespeichert.

Die Inhalte unseres CMPs basieren auf den Regeln und Übersichten wie sie im aktuellen IAB-TCF-Standard definiert sind. Wir nutzen immer den aktuellen „Transparency & Consent Framework“ der IAB Europe. Weitere Informationen zum IAB-TCF-Standard finden Sie unter https://iabeurope.eu/transparency-consent-framework/.

Die Aufbewahrungsfrist ist die Zeitspanne, in der die vom CMP verarbeiteten Daten für den Zweck des Einwilligungsmanagements gespeichert werden. Die Einwilligungsdaten (erteilte Einwilligung und Widerruf der Einwilligung) werden ein Jahr lang aufbewahrt. Innerhalb dieses Zeitraums ist keine erneute Einwilligung erforderlich, außer es werden neue Systeme eingeführt oder aufgrund von gesetzlichen bzw. rechtlichen Rahmenbedingungen ist die Einholung einer erneuten Einwilligung erforderlich.

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch Sourcepoint finden Sie in der Datenschutzerklärung von Sourcepoint unter https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/.

Der Zweck der Datenverarbeitung durch Sourcepoint ist die datenschutzkonforme Bereitstellung sowie das Management der von unseren Website-Besuchern erteilten Einwilligungen. Der Einsatz von Sourcepoint dient dem Zweck der Abgabe einer informierten Einwilligung durch den Webseiten-Besucher, des Nachweises von erteilten und nicht erteilten Einwilligungen sowie der Verwaltung der individuellen Datenschutz-Einstellungen unserer Webseiten-Besuchern. Die Verarbeitung erfolgt zum Zweck der Einholung der Einwilligung des Webseiten-Besuchers, der Bereitstellung von Widerrufs- und Widerspruchsmöglichkeiten, zur Nachweiserbringung der erhaltenen Einwilligung (Zeitpunkt der Einwilligung, genutztes Endgerät) sowie zur Identifikation des Nutzers zum Management seiner individuellen Datenschutz-Einstellungen.

Der Einsatz einer Consent Management Plattform sowie das Management und die Speicherung Ihrer Einwilligungen in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf Basis unserer rechtlichen Verpflichtung zur Bereitstellung einer datenschutzkonformen Website (Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO). Rechtsgrundlage für den Einsatz des Dienstleisters Sourcepoint ist auch Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der rechtssicheren Dokumentation und Nachweisbarbarkeit von Einwilligungen sowie der Aussteuerung unserer Analyse-Kampagnen auf Basis Ihrer erteilten Zustimmung durch den Einsatz von spezialisierten Auftragsverarbeitern und der dadurch verbundenen technischen Umsetzung.

Die Verarbeitung der Daten zur Bereitstellung einer CMP-Lösung ist für den Betrieb der Website zwingend erforderlich. Es besteht seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit, solange für SPORT1 die rechtliche Verpflichtung besteht eine Einwilligung des Nutzers in bestimmte Datenverarbeitungsvorgänge einzuholen.

Die Verarbeitung der Daten zur Bereitstellung unseres CMPs ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.

Einbindung von Liveticker und Liveticker-Inhalte

Wir binden auf unserer Website mittels Widgets Liveticker der Anbieter HEIM:SPIEL Medien GmbH & Co. KG, Am Stadtgraben 48, 48143 Münster, Deutschland (im Folgenden „HEIM:SPIEL“) und der Perform Media Deutschland GmbH, Beta-Straße 9a, 85774 Unterföhring, Deutschland (im Folgenden „Opta“) ein. Bei jedem Aufruf einer Seite, auf welcher ein Liveticker-Widget von HEIM:SPIEL oder Opta eingebunden ist, wird eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und einem Server von HEIM:SPIEL oder Opta hergestellt. Dabei werden Informationen über Ihren Besuch und Ihre IP-Adresse auf dem Server gespeichert. Durch Interaktionen mit den Liveticker-Widgets werden diese Informationen ebenfalls an HEIM:SPIEL oder Opta übermittelt und dort gespeichert. Weitere Daten werden von HEIM:SPIEL und Opta nach deren Aussagen nicht verarbeitet.

Wir nutzen die Liveticker-Inhalte von HEIM:SPIEL für die Sportarten Basketball, Eishockey, Tennis, Volleyball und Handball und erhalten zusätzlichen tagesaktuelle Motorsport-Daten. Die Einbindung erfolgt ereignisbezogen über ein iFrame. Über Opta beziehen wir sämtliche Ergebnisse zum Fußball sowie den Wintersportarten und binden ereignisbezogen Liveticker über ein Widget (3D Action Tracker) oder einen iFrame ein.

Die Datenschutzerklärung für HEIM:SPIEL sowie Informationen zur Erhebung und Nutzung Ihrer Daten durch HEIM:SPIEL finden Sie unter https://www.heimspiel.de/rechtlicher_hinweis.php.

Wir nutzen unsere Liveticker-Widgets auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO:

a) zur Anzeige und Abspielen der Liveticker auf unserer Website,

b) zum Zweck der ansprechenden und modernen Gestaltung unserer Website,

c) zur Beziehung Liveticker-Inhalten inkl. bereitgestellter Statistiken zu den jeweiligen Sportarten,

d) dem Einsatz von spezialisierten Auftragsverarbeitern und den dadurch verbundenen wirtschaftlichen und technischen Vorteilen.

Aus vorgenannten Punkten (a) – d)) folgt unser berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Liveticker zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.

Google Tag Manager

Diese Webseite verwendet den Google Tag Manager. Durch diesen Dienst können Website-Tags verwaltet werden. Der Google Tag Manager implementiert lediglich Tags. Es werden keine Cookies eingesetzt und es werden keine personenbezogenen Daten erfasst. Der Google Tag Manager löst Tags aus, die wiederum ggf. Daten erfassen. Der Google Tag Manager greift nicht auf diese Daten zu. Wurde auf Domain- oder Cookie-Ebene eine Deaktivierung vorgenommen, so bleibt sie für alle Tracking-Tags bestehen, insofern diese mit dem Google Tag Manager implementiert werden.

(2) Verarbeitung von Daten durch SPORT1 und unsere Dienstleister für die Vermarktung der Webseite

Media Impact

Die Vermarktung unserer Webseite erfolgt über den Werbevermarkter Media Impact GmbH & Co KG, Axel-Springer-Straße 65, 10888 Berlin, Deutschland (im Folgenden „Media Impact“). Wir haben mit Media Impact eine Vereinbarung zur gemeinsamen Verantwortung nach Artikel 26 DSGVO mit dem folgenden Inhalt abgeschlossen:

Die Parteien legen die Zwecke und/oder die Mittel nur für eine gemeinsame Datenerhebung als gemeinsam Verantwortliche fest.

Auf Anfrage wird den Betroffenen eine um vertrauliche Themen gekürzte Fassung der Vereinbarung zur Verfügung gestellt werden.

Zur Ausspielung interessengerechter Werbung und für die davon betroffene Datenverarbeitung ist dann Media Impact oder von Media Impact beauftragte Dritte Verantwortlicher i.S.d. Art. 4 Abs. 7 DSGVO.

Die über Media Impact ausgespielte Werbung wird durch die Erhebung und Verarbeitung Ihres Nutzungsverhaltens für Sie optimiert und auf prognostizierte Interessen ausgerichtet. Dadurch profitieren Sie als Nutzer, indem Sie Werbung erhalten, die eher zu Ihren Interessensgebieten passt und dadurch, dass insgesamt weniger zufällig gestreute Werbung ausgeliefert wird.

Zur Erfassung Ihres Nutzungsverhaltens werden vorbehaltlich Ihrer Einwilligung über unser CMP Cookies der Vendoren von Media Impact auf Ihrem Rechner gespeichert. Diese Vendoren sind in IAB-zertifizierte und non-IAB-zertifizierte Vendoren zu unterteilen. Eine vollständige Aufzählung der IAB-zertifizierten Vendoren von Media Impact finden Sie unter Abschnitt „V. Datenverarbeitende Prozesse und Tools (Anbieter IAB-zertifiziert)“. Eine Aufstellung der non-IAB-zertifizierten Vendoren ist der hier verlinkten Tabelle zu entnehmen. Diese Tabelle weist immer den aktuellen Stand der non-IAB-zertifizierten Vendoren aus.

Weitere Informationen zu Media Impact und den von Media Impact eingesetzten Diensten finden Sie unter https://www.mediaimpact.de/artikel/-ueber-unsere-Werbung_31787984.html. Media Impact, als verantwortliche Stelle i.s.d. DSGVO, informiert Sie hier umfassend zum Thema Datenschutz rund um nutzungsbasierte Online-Werbung.

Die Dienste bzw. Drittanbieter-Technologien von Media Impact werden bei non-IAB-Vendoren ausschließlich auf Grundlage Ihrer vorher Einwilligung über unser CMP erteilten Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO eingesetzt und verarbeitet, für die folgenden Zwecke:

a) zur ständigen Verbesserung und Verwaltung unseres Angebotes,

b) zur Erfolgsmessung und Optimierung unserer Werbemaßnahmen,

c) um Ihnen Werbung, insbesondere auch personalisierte Marketinginformationen zukommen lassen zu können, sowie

d) um Ihnen weiterhin eine kostenfreie App anbieten zu können, die wir über personalisierte Werbung refinanzieren müssen.

Sie können Ihre über unser CMP vorgenommenen Einwilligung in die Datenverarbeitung durch Media Impact sowie den Vendoren von Media Impact jederzeit für die Zukunft widerrufen. Durch Ändern des Schiebereglers bei den zugehörigen Zwecken oder dem jeweiligen Anbieter im CMP verhindern Sie, das technische Maßnahmen ausgeführt oder gesetzt werden.

Die Informationen zum verfolgten Zweck und der Festlegung der notwendigen Rechtsgrundlage für die IAB-zertifizierten Vendoren erlauben wir uns auf die Beschreibung des jeweiligen Vendors in unserem CMP zu verweisen sowie auf die Ausführungen unter Abschnitt V..

DAZN

Wir binden auf unserer Website mittels Widgets DAZN Programminhalte ein. Die Inhalte werden vom Anbieter DAZN Limited, Hanover House, Plane Tree Crescent, Feltham, Vereinigtes Königreich, TW 137BZ bzw. der deutschen Tochterfirma DAZN DACH GmbH, Münchener Str. 101, Gebäude 24.5 Nord, 85737 München (im Folgenden „DAZN“) eingebunden. Bei jedem Aufruf einer Seite, auf welcher ein DAZN-Widget eingebunden ist, wird eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und einem Server von DAZN hergestellt. Dabei werden Informationen über Ihren Besuch und Ihre IP-Adresse auf dem Server gespeichert. Erst durch Interaktion des Besuchers unserer Website mit den DAZN-Widgets nach erteilter Einwilligung über unser CMP werden diese Informationen an DAZN übermittelt und dort gespeichert.

Darüber hinaus verwendet DAZN innerhalb der eingebundenen Widgets sogenannte Zählpixel der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (im Folgenden „Google“) um eine Messung der Anzeigenleistungen vorzunehmen. DAZN analysiert mithilfe des Google-Pixel ausschließlich Daten zu den Aufrufen der Widgets (Impression) und Klicks unserer Besucher auf diese Anzeigen je Kampagne. Durch den Pixel werden keine personenbezogenen Daten erhoben. Eine Rückführung auf einen einzelnen Besucher ist nicht möglich. Mithilfe der Statistiken wird die Performance der Anzeigen geprüft.

Die Datenschutzerklärung von DAZN sowie Informationen zur Erhebung und Nutzung Ihrer Daten durch DAZN finden Sie unter https://www.dazn.com/de-DE/news/datenschutzbestimmungen.

Wir nutzen unsere DAZN-Widgets auf Grundlage Ihrer über das CMP gegebene Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO):

a) zur Anzeige und Abspielen der Programminhalte von DAZN auf unserer Website,

b) zum Zweck der ansprechenden und modernen Gestaltung unserer Website,

c) zum Zweck der Analyse der Anzeigenleistung durch DAZN und Verbesserung der Performance der Anzeigen.

Sie können Ihre über unser CMP vorgenommenen Einwilligung in die Datenverarbeitung durch DAZN jederzeit für die Zukunft widerrufen. Durch Ändern des Schiebereglers bei DAZN im CMP verhindern Sie, das technische Maßnahmen ausgeführt sowie Cookies gesetzt werden.

(3) Verarbeitung von Daten durch SPORT1 und unsere Dienstleister für die Analyse der Webseite und der statistischen Aufbereitung des Nutzerverhaltens

AT-Internet

Um die Nutzung unserer Dienste und Angebote statistisch zu erfassen und zum Zweck der Optimierung unseres Angebots setzen wir ein Analysetool der Firma Applied Technologies Internet GmbH, Leonrodstraße 52-58, 80363 München, Deutschland (nachfolgend „AT-Internet“) ein.

Wir haben mit AT-Internet eine datenschutzrechtlich erforderliche Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung (AV-Vertrag i.s.d. Artikel 28 DSGVO) abgeschlossen, in der sich AT-Internet dazu verpflichtet, die Daten unserer Nutzer zu schützen und gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen ausschließlich in unserem Auftrag zu verarbeiten.

AT-Internet verwendet sog. Cookies, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Folgende Cookies werden von AT-Internet in Ihrem verwendeten Browser gesetzt:

atreman: Beinhaltet eine eventuell vorhandene Attributionskampagne. Gültigkeit 30 Tage.

atredir: Hält die – bei einer JS-Umleitung – zu übertragenen Informationen bereit. Gültigkeit 30 Sekunden.

atsession: Liste der – während des Besuchs gesammelten – Kampagnen. Gültigkeit: 30 Minuten

atuserid: Besucher ID. Gültigkeit: 13 Monate

Beim Einsatz der Lösung von AT-Internet wird unterschieden zwischen Rohdaten (a) und verarbeiteten Nutzungsdaten (b):

(a) Folgende Informationen (Rohdaten) werden erhoben:

Entweder werden über ein Cookie, d.h. eine kleine Textdatei, die von einer Website auf Ihrem Endgerät gespeichert wird, die folgenden Informationen erhoben: den Namen des Servers, der das Cookie hinterlegte, eine anonyme Identifizierung in Form einer eindeutigen Nummer, ein Gültigkeitszeitraum,

oder ein mobiler Identifier (eine eindeutige Nummer, die es ermöglicht, das Gerät zu erkennen), alle Navigationsdaten, die in Bezug auf diese Identifier gesammelt werden, und die IP-Adresse, die zur Geolokalisierung verwendet wird.

(b) Nach Prozessierung der Rohdaten wird von verarbeiteten Nutzungsdaten gesprochen, die folgende Informationen bereitstellen:

IP-Adresse

Unique Visitor ID (entweder über die CookieID oder den Mobile Identifier)

Webseiten-Adresse der verweisenden Internetseite,

Der Name und Bildschirmpfad der angesehenen Seite,

Die Zahl der angesehenen Seiten,

Der genaue Navigationspfad, den ein Besucher auf den Seiten nimmt,

Die Zeit, die der Besucher auf einer Seite oder der gesamten Seite verbringt,

Datum und Uhrzeit des Seitenaufrufs,

Den HTTP Antwort-Code des WebServers, und die Datenmenge in Bytes

Wahl der Sprache

Browsertyp und -version,

Breite und Höhe des Browserfensters,

Farbtiefe,

Betriebssystem,

Geo Location,

Visitor ID,

Customer ID,

Nutzungsdaten über die Verwendung der Seite (Teaser Tracking (Impressions, Clicks), Seiten / Screentracking, Eventtracking),

Zusätzlich definierter Analyseparameter.

Sowohl für die Rohdaten, als auch für die Nutzungsdaten gilt: Die IP Adresse wird unmittelbar nach der Erhebung durch den Datenerfassungs-Server zur Datenerfassung des Tool-Anbieters und vor der weiteren Verarbeitung anonymisiert. Ihre vollständige IP-Adresse wird folglich nicht dauerhaft gespeichert und kann nicht in Verbindung mit anderen Nutzungsdaten gebracht werden. Die Nutzungsdaten werden zusätzlich getrennt von anderen Daten gespeichert, die Sie im Rahmen der Nutzung unseres Angebotes eingeben. Die Zuordnung der Nutzungsdaten zu einer bestimmten Person ist aufgrund der systemseitigen Trennung nicht möglich.

Daten des Datenerfassungs-Servers werden innerhalb 24 Stunden automatisch gelöscht. Nach 6 Monaten werden die erhobenen Rohdaten automatisch gelöscht. Die Nutzungsdaten löscht AT-Internet automatisch 6 Monate, nach Ende der Laufzeit des Vertrags zwischen Sport1 und AT-Internet.

AT-Internet wird seit 2010 jährlich durch den TÜV Saarland zertifiziert. Der TÜV Saarland bestätigt, dass die Datensammlung und die Datenverarbeitung durch die Lösung von AT Internet die geltenden Standards bei Datenschutz und Sicherheit erfüllt. Die Server des Dienstleisters befinden sich in Mitgliedsstaaten der EU; vorwiegend in Frankreich unter Beachtung der Vorgaben der französischen Aufsichtsbehörde (CNIL).

Als Datencenter verwendet die AT-Internet folgende Anbieter:

SFR – Frankreich

TDF – Frankreich

Amazon Web Services, Inc. – Speicherung ausschließlich innerhalb der EU

Snowflace Computing, Inc. – Speicherung ausschließlich innerhalb der EU

Sie können der Datenverarbeitung durch AT-Internet jederzeit unter Verwendung des folgenden Links widersprechen: https://www.xiti.com/de/optout.aspx.

Weitere Informationen zum Analysetool der AT-Internet finden Sie unter: https://www.atinternet.com/de/unternehmen/datenschutz/ressourcen/.

Wir nutzen die Analyse- und Tracking-Technologien bzw. Drittanbieter-Technologien von AT-Internet auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO:

a) Zum Zwecke des Monitorings der korrekten Funktionsweise unserer Webseite bzw. unseres Angebotes.

b) Zum Zwecke des KPI Reporting innerhalb unserer Geschäftsberichte sowie an unsere Partner.

c) Zum Zwecke der automatisierten Inhaltsausspielung.

d) Zum Zwecke statistischen Erfassung der Nutzung und Durchführung von Datenanalysen um die Usability, die Performance sowie den Inhalt unserer Webseite zu optimieren.

e) Zum Zwecke des Debuggings von technischen Fehlern.

f) Zum Zwecke der Auswertung von Steuerungskennzahlen.

g) Zum Zwecke der Produktoptimierung.

h) Dem Einsatz von spezialisierten Auftragsverarbeitern und den dadurch verbundenen wirtschaftlichen und technischen Vorteilen.

Aus vorgenannten Punkten (a) – h)) sowie unter Berücksichtigung, dass die technisch erforderliche Datenverarbeitung nicht von der Datenverarbeitung für Produktoptimierungen getrennt werden kann, folgt unser berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO.

Die Verarbeitung der Daten ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.

Nielsen

Wir beziehen von der Arbeitsgemeinschaft Videoforschung GmbH (Gärtnerweg 4, 60322 Frankfurt am Main) Daten über die Bewegtbildforschung. The Nielsen Company (Germany) GmbH (Sachsenstraße 16, 20097 Hamburg) ist Vertragspartner der AGF und erbringt verschiedene Leistungen im Zusammenhang mit der Erhebung und Auswertung von Daten über die Nutzung von Bewegtbildangeboten im Internet durch deren Nutzer.

Hierzu zählt insbesondere die Messung des Online-Nutzungsverhalten bei der Verwendung stationärer PC’s oder Notebooks, wie auch mobiler Endgeräte wie z.B. Smartphones, Tablets, etc. für die AGF.

Für die Ermittlung der anonymen statistischen Kennwerte werden das sogenannte AGF-Zählpixel der Firma Nielsen http://www.nielsen.de verwendet. Über den AGF-Zählpixel können folgende Cookies auf Ihrem Endgerät gespeichert werden:

IMRID: Festlegung des Panel Matching. Gültigkeit 1 Jahr.

OPT_OUT: Feststellung, ob der User für die Messung ausgeschlossen ist. Gültigkeit 1 Jahr.

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich für den oben genannten Zweck von der The Nielsen Company (Germany) GmbH an die Arbeitsgemeinschaft Videoforschung GmbH weitergegeben.

Im Rahmen der Dienstleistung werden die erhobenen Daten von folgenden Dienstleistern verarbeitet:

Arbeitsgemeinschaft Videoforschung GmbH (Gärtnerweg 4, 60322 Frankfurt am Main)

The Nielsen Company, Boardway 770, New York, NY 10003-9595 USA

Das Setzen des AGF-Zählpixels von Nielsen kann über diesen Button verhindert werden:

AGF-Zählpixel wird zugelassen

Wir nutzen die Analyse- und Tracking-Technologien bzw. Drittanbieter-Technologien von Nielsen auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO:

a) Zum Zwecke der Ausweisung von geprüften Kennzahlen in offiziellen Reichweitenberichten (Jahresbericht etc.).

b) Zum Zwecke der Durchführung eines neutralen Wettbewerbsvergleich bzw. Bewertung unserer Marktanteile.

c) Zum Zwecke der Teilnahme an einer unabhängigen Prüfung einer anerkannten Prüfstelle zur Darstellung der Reichweitenentwicklung.

d) Zum Zwecke der Ermittlung einer Basis für Skalierungsberechnung von technischen Dienstleistern und Partnern.

e) Zum Zwecke der Teilnahme am Vermarkter-Ranking für Agenturgeschäft durch die AGOF.

f) Dem Einsatz von spezialisierten Auftragsverarbeitern und den dadurch verbundenen wirtschaftlichen und technischen Vorteilen.

Aus vorgenannten Punkten (a) – f)) sowie unter Berücksichtigung, dass die technisch erforderliche Datenverarbeitung nicht von der Datenverarbeitung für Produktoptimierungen getrennt werden kann, folgt unser berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO.

Die Verarbeitung der Daten ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.

Google-Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (im Foglenden „Google“). Die Nutzung umfasst die Betriebsart Universal Analytics. Über Google Analytics ist es möglich, Daten, Sitzungen und Interaktionen über mehrere Geräte hinweg einer pseudonymen User-ID zuzuordnen und so die Aktivitäten eines Nutzers geräteübergreifend zu analysieren.

Google Analytics verwendet sog. Cookies, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Folgende Cookies werden von Google gesetzt:

utma: Unterscheidung Benutzer und Sitzungen. Gültigkeit 2 Jahre.

utmz: Feststellung Traffic Source. Gültigkeit 6 Monate.

utmb: Identifikation Besucher. Gültigkeit 30 Minuten.

utmc: Messung Dauer des Besuchs. Gültigkeit aktuelle Sitzungsdauer.

utmt: Unterstützung von Google Analytics. Gültigkeit 10 Minuten.

Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA verarbeitet. Zuvor wird diese jedoch innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor anonymisiert. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Im Auftrag von SPORT1 wird Google diese Informationen benutzen um anonymisiert die Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen.

Standardmäßig werden Sitzungen nach 30 Minuten ohne Aktivität und Kampagnen nach sechs Monaten beendet. Das Zeitlimit für Kampagnen kann maximal zwei Jahre betragen.

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter https://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://policies.google.com/?hl=de.

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern.

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das Browser-Add-On unter https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de herunterladen und installieren.

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Wir nutzen die Analyse- und Tracking-Technologien bzw. Drittanbieter-Technologien von Google Analytics auf Grundlage Ihrer Einwilligung über unser CMP (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO):

a) Zum Zwecke des Monitorings der korrekten Funktionsweise unserer Webseite bzw. unseres Angebotes.

b) Zum Zwecke des KPI Reporting innerhalb unserer Geschäftsberichte sowie an unsere Partner.

c) Zum Zwecke der automatisierten Inhaltsausspielung.

d) Zum Zwecke statistischen Erfassung der Nutzung und Durchführung von Datenanalysen um die Usability, die Performance sowie den Inhalt unserer Webseite zu optimieren.

e) Zum Zwecke des Debuggings von technischen Fehlern.

f) Zum Zwecke der Auswertung von Steuerungskennzahlen.

g) Zum Zwecke der Produktoptimierung.

h) Dem Einsatz von spezialisierten Auftragsverarbeitern und den dadurch verbundenen wirtschaftlichen und technischen Vorteilen.

Sie können Ihre über unser CMP vorgenommenen Einwilligung in die Datenverarbeitung durch Google Analytics jederzeit für die Zukunft widerrufen. Durch Ändern des Schiebereglers bei Google Analytics im CMP verhindern Sie, das technische Maßnahmen ausgeführt sowie Cookies gesetzt werden.

Hotjar

Wir nutzen auf dieser Website den Webanalysedienst Hotjar der Hotjar Ltd.. Hotjar Ltd. ist ein europäisches Unternehmen mit Sitz in Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe (im Folgenden „Hotjar“).

Mit diesem Tool lassen sich Bewegungen auf den Websiten, auf denen Hotjar eingesetzt wird, nachvollziehen (sog. Heatmaps). So ist beispielsweise erkennbar, wie weit Nutzer scrollen und welche Schaltflächen die Nutzer wie oft anklicken. Weiterhin ist es mithilfe von Hotjar auch möglich, kurze Videos von den Bewegungen des Nutzers auf einer Webseite anzufertigen. Auf diese Weise erlangen wir wertvolle Informationen, um unsere Websites noch schneller und kundenfreundlicher zu gestalten.

Die durch Hotjar von dem Nutzer generierten Informationen, werden konkret über einen „Tracking Code“ generiert und an die Server von Hotjar in Irland übermittelt und dort gespeichert. Durch den Tracking Code werden folgenden Informationen gesammelt:

IP-Adresse in anonymisierter Form;

gesehene Webseiten und Bewegungsmuster auf diesen Seiten;

Anzahl und Position der Klicks auf Links;

Browsertyp und -version;

Bildschirmgröße des genutzten Endgerätes.

Weitere Informationen zum Thema Datenschutz und Hotjar finden Sie in der Datenschutzerklärung von Hotjar: https://www.hotjar.com/privacy.

Hotjar bietet jedem Nutzer die Möglichkeit, mithilfe eines “Do Not Track-Headers” den Einsatz des Tools Hotjar zu unterbinden, sodass keine Daten über den Besuch der jeweiligen Website aufgezeichnet werden. Es handelt sich hierbei um eine Einstellung, die alle üblichen Browser in aktuellen Versionen unterstützen. Hierzu sendet Ihr Browser eine Anfrage an Hotjar, mit dem Hinweis das Tracking des jeweiligen Nutzers zu deaktivieren.

Wir verwenden Hotjar auf Grundlage Ihrer Einwilligung über unser CMP (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO):

a) zur Durchführung von Datenanalysen,

b) um die Nutzung unserer Website statistisch zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten,

c) zur ständigen Verbesserung und Verwaltung unseres Angebotes.

Sie können Ihre über unser CMP vorgenommenen Einwilligung in die Datenverarbeitung durch Hotjar jederzeit für die Zukunft widerrufen. Durch Ändern des Schiebereglers bei Hotjar im CMP verhindern Sie, das technische Maßnahmen ausgeführt sowie Cookies gesetzt werden.

Sie können die Erfassung der Daten durch Hotjar auch über folgenden Link deaktivieren: https://www.hotjar.com/opt-out.

(4) Verarbeitung von Daten durch SPORT1 und unsere Dienstleister zur Optimierung unserer Webseite

Shikenso

Wir binden auf unserer Website eSport-Kalender vom Anbieter Shikenso GmbH, Sebastian-Kneipp-Straße 41, 60439 Frankfurt am Main (im Folgenden „Shikenso“) mittels iFrame ein, um unsere Website-Besucher über anstehende eSports-Turniere zu informieren. Bei jedem Aufruf einer Seite, auf welcher ein iFrame von Shikenso eingebunden ist, wird erst nach erteilter Einwilligung über unser CMP, eine Verbindung zwischen Ihrem Browser und einem Server von Shikenso hergestellt und die Inhalte angezeigt. Dabei werden Informationen über Ihren Besuch und Ihre IP-Adresse auf dem Server von Shikenso gespeichert.

Die Datenschutzerklärung von Shikenso sowie Informationen zur Erhebung und Nutzung Ihrer Daten durch Shikenso finden Sie unter https://shikenso.com/?tab=8&sp=4.

Die Einbindung der Shikenso-Inhalte mittels eingebunden iFrame erfolgt auf Grundlage Ihrer über das CMP gegebene Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO:

a) zur Anzeige des eSport-Kalender von Shikenso auf unserer Website,

b) zur Bewerbung von eSport-Veranstaltungen auf unserer Website,

c) zum Zweck der ansprechenden und modernen Gestaltung unserer Website.

Sie können Ihre über unser CMP vorgenommenen Einwilligung in die Datenverarbeitung durch Shikenso jederzeit für die Zukunft widerrufen. Durch Ändern des Schiebereglers bei Shikenso im CMP verhindern Sie, das technische Maßnahmen ausgeführt sowie Cookies gesetzt werden.

SurveyMonkey

Wir nutzen für die Erstellung, die technische Umsetzung sowie zur Auswertung von Umfragen auf unserer Website sowie über unsere Social Media-Auftritte die Dienste des Anbieters SurveyMonkey Europe UC, 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Ireland (im Folgenden „SurveyMonkey“). Sie werden durch Ihre freiwillige Teilnahme an unserer Feedbackbefragung / Umfrage (im Folgenden allgemein „Umfrage“) bzw. Bestätigung des Links direkt an SurveyMonkey weitergeleitet, welche Ihre überlassenen Daten unter Einhaltung der erforderlichen Maßnahmen zum Datenschutz sowie zur Datensicherheit für uns verarbeiten.

Durch die Verwendung der Dienste von SurveyMonkey werden neben Ihren Antworten im Einzelfall freiwillig anzugebende personenbezogenen Daten, wie Ihr Geschlecht, Ihre Tätigkeit, Ihren Schulabschluss, Ihr Alter (allerdings nur in vorgegebenen Intervallen) sowie zu Ihrem Bundesland erhoben und durch SurveyMonkey verarbeitet. Wir bzw. SurveyMonkey erheben diese Daten immer anonym, das heißt ohne Angabe Ihres Vor- und Nachnamens bzw. ohne Angabe einer E-Mailadresse, sodass eine Rückführung von Antwort zu einer einzelnen Person nicht möglich ist.

Bei Ihrer Teilnahme an unserer Umfrage mittels SurveyMonkey, erfasst SurveyMonkey zusätzlich zu Ihren Antworten Informationen über Ihr verwendetes Endgerät, Ihre IP-Adresse (Teilnahme über Webbrowser), Ihre UUID (bei Teilnahme über ein Mobiltelefon), Ihr Betriebssystems sowie zu Ihrem verwendeten Browser. Zudem wertet SurveyMonkey mittels Tracking-Anbietern das Nutzerverhalten der Umfrageteilnehmer aus. Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass wir auf den Umfang der von SurveyMonkey erhobenen Daten keinerlei Einfluss haben. Für weitere Informationen zur Verarbeitung von Daten durch SurveyMonkey sowie zum Datenschutz im Zusammenhang mit Survey Monkey erlauben wir auf die Datenschutzerklärung von SurveyMonkey unter https://www.surveymonkey.de/mp/legal/privacy-policy/#pp-section-10 sowie auf die Ausführungen zu den gesetzten Cookies unter https://help.surveymonkey.com/articles/de/kb/About-the-cookies-we-use/?ut_source=survey_pp zu verweisen.

SurveyMonkey ist für uns im Rahmen einer Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 DSGVO als Dienstleister tätig. SurveyMonkey verwendet die erhobenen Daten ausschließlich zu dem hier angegebenen Zweck, in unserem Auftrag. Eine weitere Nutzung der Daten durch SurveyMonkey sowie eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Eine Speicherung der von SurveyMonkey erhobenen Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Teilnehmers der Umfrage findet nicht statt.

Durch die Verwendung von SurveyMonkey werden ggf. personenbezogenen Daten an die amerikanische Muttergesellschaft SurveyMonkey Inc. übermittelt. Da SurveyMonkey Ihre Daten möglicherweise auch in den USA verarbeitet, hat sich SurveyMonkey dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen. Weitere Informationen zum EU-US-Privacy-Shield im Allgemeinen finden Sie unter https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Unter https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000Gn7zAAC&status=Active finden Sie weitere Informationen zur Gültigkeit des Zertifikats von Survey Monkey.

Die Teilnahme geschieht auf freiwilliger Basis und die Befragten erklären damit Ihre Einwilligung gegenüber uns zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Sport1 bzw. SurveyMonkey nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO. Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung dieser Daten durch SurveyMonkey für die Auswertung Ihrer Antworten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO. Wir haben ein berechtigtes Interesse an der Auswertung Ihrer Antworten sowie Meinung zu unseren Produkten, um uns erfolgreich im Wettbewerb mit anderen Anbietern von digitalen Sport-Angeboten behaupten zu können.

Die Verarbeitung erfolgt, um das Feedback unserer Nutzer zu erfassen und auswerten zu können. Die dadurch gewonnenen Informationen dienen der Verbesserung unseres digitalen Angebots und stellen daher unser berechtigtes Interesse nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO dar. Wir weisen aber noch einmal darauf hin, dass nur Daten erhoben werden, die uns freiwillig aufgrund einer vorher erteilten Einwilligung überlassen werden.

Die Daten werden für die Dauer der Befragung sowie Auswertung für 1 Jahr gespeichert. Nach dem Ende der Feedback-Umfragen löschen wir die ermittelten Daten aus unserem SurveyMonkey-Konto.

Sie haben jederzeit die Möglichkeit Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Rahmen der Feedback-Umfrage zu widerrufen bzw. Ihre angegebenen Daten zu löschen. Die Abmeldung ist jederzeit möglich. Sie kann per E-Mail (datenschutz@sport1.de) an uns erfolgen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass aufgrund der anonymen Teilnahme eine nachträgliche Korrektur einzelner Antworten nach Absenden der Umfrage sowie das Löschen einzelner Antworten nicht möglich ist.

Optimizely

Um unsere Webangebote kontinuierlich verbessern zu können, führen wir Tests an vereinzelten Seiten durch. Zu solchen Test-Zwecken erheben wir ebenfalls anonymisierte statistische Daten. Hierfür nutzen wir den Webanalyse-Service „Optimizely" der Firma Optimizely, Inc. https://www.optimizely.com/de/.

Optimizely erhebt keine personenbezogenen Daten. Die Informationen werden anonymisiert an einen Server von Optimizely in den USA übermittelt und dort gespeichert.

Optimizely verwendet folgende Cookies für die Analyse unserer Testseiten:

optimizelyEndUserId: Identifikation Besucher. Gültigkeit 6 Monate.

optimizelyRedirectData: Abgleich Altversion zu Neuversion (Optimizely X Web und Optimizely Classic). Gültigkeit 5 Sekunden.

Sollten Sie eine Seite aufrufen, welche über Optimizely einem Test unterzogen wird, werden folgende Informationen zur statistischen Auswertung erhoben:

Anonymisierte IP Adresse

Experiment ID

Referring URL

Zeit

Browser ID

OS Version

Die dadurch erhobenen Daten werden ausschließlich für den oben genannten Zweck verwendet.

Für die Bereitstellung des Service arbeitet die Optimizely, Inc. mit folgenden Dienstleistern zusammen:

Amazon Web Services, Inc. - Cloud Service Provider - United States

Google, Inc. - Cloud Service Provider - United States

Akamai Technologies - Content Delivery Network - United States

Wenn Sie an Optimizely nicht teilnehmen möchten, können Sie unter folgendem Link widersprechen: https://www.sport1.de?optimizely_opt_out=true

Weitere Informationen zum Datenschutz Optimizely finden Sie unter https://www.optimizely.com/compliance/gdpr/

Wir verwenden Optimizely auf Grundlage Ihrer Einwilligung über unser CMP nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO:

a) zur Durchführung von Datenanalysen und A/B-Testing,

b) um die Nutzung unserer Website statistisch zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten,

c) zur ständigen Verbesserung und Verwaltung unseres Angebotes.

d) Dem Einsatz von spezialisierten Auftragsverarbeitern und den dadurch verbundenen wirtschaftlichen und technischen Vorteilen.

Sie können Ihre über unser CMP vorgenommenen Einwilligung in die Datenverarbeitung durch Optimizely jederzeit für die Zukunft widerrufen. Durch Ändern des Schiebereglers bei Optimizely im CMP verhindern Sie, das technische Maßnahmen ausgeführt sowie Cookies gesetzt werden.

(5) Verarbeitung von Daten durch SPORT1 und unsere Dienstleister und Social-Media-Plattformen zur Kommunikation mit unseren Webseiten-Besucher

E-Mail Newsletter

Auf unsere Website haben Sie die Möglichkeit sich für einen Newsletter zu registrieren, um Neuigkeiten, Entwicklungen und Informationen rund um die Inhalte und Themen unserer Webseite, aber auch Sportmode und SportLifestyle, Gesundheit und Ernährung, sowie Training zu erhalten. Ebenfalls nutzen wir den Newsletter, um Ihnen themenbezogene Werbung und Inhalte anbieten zu können. Individuelle Inhalte in dem Newsletter sind nur enthalten, wenn Sie uns freiwillig weitere Angaben überlassen, die über die Pflichtfelder hinausgehen.

Wenn Sie sich zu unserem Newsletter registrieren, verwenden wir ausschließlich die uns hierfür freiwillig von Ihnen im Rahmen der erteilten Einwilligung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a) DSGVO überlassenen Daten.

Wir verwenden hierbei den Dienst der Firma Sendinblue GmbH, ehemals Newsletter2Go GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin, (im Folgenden Sendinblue). Mit Sendinblue wurden die datenschutzrechtlich erforderliche Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung (AV-Vertrag i.s.d. Artikel 28 DSGVO) abgeschlossen, in dem sich Sendinblue dazu verpflichtet, die Daten unserer Nutzer zu schützen und gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen ausschließlich in unserem Auftrag zu verarbeiten.

Weitere Informationen zu Sendinblue finden Sie auf der Webseite: https://de.sendinblue.com/.

Sollten Sie durch das Bestätigen der hierfür vorgesehenen Schaltfläche und Eingabe Ihrer der erforderlichen personenbezogenen Daten unseren Newsletter (https://www.sport1.de/unternehmen/service/newsletter) abonniert haben, verarbeiten wir diese ausschließlich zu den hier mitgeteilten Zwecken.

Welche personenbezogenen Daten bei der Bestellung des Newsletters verarbeitet werden, ergibt sich aus der Eingabemaske (die E-Mail-Adresse ist hierbei Pflichtangabe). Diese Angaben sind notwendig, um Ihnen den Newsletter zuzusenden sowie Sie persönlich anzusprechen. Wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten, insbesondere Ihre E-Mail-Adresse nicht zur Verfügung stellen, werden wir Ihnen diesen Service nicht anbieten können.

Wir reichern Ihren Datensatz mitunter durch Ihre freiwilligen und optionalen Angaben, wie Postleitzahl, Geburtsdatum und Interessen (Sportarten und weitere sportliche Interessen) an, um Sie besser kennenzulernen und unsere Inhalte gezielter auf Sie ausrichten zu können beziehungsweise personalisierte Themenschwerpunkte im Newsletter anzubieten. Diese Angaben werden lediglich durch Ihre Teilnahme und unter keinen Umständen automatisiert erhoben. Die Daten werden ausschließlich zu dem beschriebenen Zweck erhoben. Datenschutzrechtlich besonders sensible Daten (sog. besondere Kategorien von Daten nach Artikel 9 DSGVO) - etwa zu Ihrem Gesundheitszustand, der Ethnie, Weltanschauung, Genetik oder Intimität - fragen wir an keiner Stelle ab.

Die Anmeldung zu unserem E-Mail Newsletter erfolgt in einem Double-Opt-In-Verfahren, d. h. nach der Angabe Ihrer Daten erhalten Sie eine E-Mail an die uns überlassene E-Mail-Adresse mit Bestätigungslink. Diese Bestätigungsmail dient der Autorisierung des Empfangs des Newsletters durch den Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse. Nur nach erfolgter Bestätigung wird die E-Mail-Adresse in den Verteiler aufgenommen. Gespeichert werden: Anmeldedaten, Anmelde-, Bestätigungs-, Abmeldezeitpunkt, IP-Adresse sowie Änderungen der gespeicherten Daten. Die Erhebung dieser Daten ist u. a. erforderlich, um einen Missbrauch der E-Mail-Adresse der betroffenen Personen nachvollziehen zu können und zur Absicherung des für die Verarbeitung des Verantwortlichen.

Ihre eingetragenen Daten werden auf zertifizierten Servern von Sendinblue ausschließlich im europäischen Wirtschaftsraum gespeichert. Sendinblue verwendet diese Informationen zum Versand und zur Auswertung der Newsletter Nutzung in unserem Auftrag, sowie zur Serviceoptimierung. Eine eigenständige Nutzung der Daten durch Sendinblue, etwa zur Kontaktaufnahme, sowie eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Weitere Informationen über den Datenschutz und die Datensicherheit bei Sendinblue finden Sie unter: https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/.

Um das Angebot über den Newsletter weiter zu verbessern, werden Daten über die Nutzung und die damit verbundenen Interessen der Empfänger erhoben und statistisch aufbereitet.

Hierzu beinhalten die versendeten Newsletter so genannte web-beacons. Über die web-beacons erfolgt eine Erhebung von IP-Adresse, Zugriffsort (über die Merkmale der IP-Adresse), Anfragezeitpunkt, Inhalt der Anforderung, Zugriffsstatus, jeweils übertragene Datenmenge, Anzahl der Öffnungen und Klicks, erhaltene Mailings, Browser, Betriebssystem und dessen Oberfläche. Diese Informationen sind Ihrer E-Mail-Adresse zugeordnet und mit einer eigenen ID verknüpft. Sollte der Newsletter zweimal hintereinander nicht erfolgreich zugesendet (Bouces) werden können, wird der gesamte Datensatz nach 2 Tagen gelöscht.

Mit Hilfe des sogenannten Conversion-Trackings kann außerdem analysiert werden, ob nach Anklicken des Links im Newsletter eine vorab definierte Aktion (z.B. Verlinkung auf einen Event) erfolgt ist.

Sie können Ihre Einwilligung in den Newsletterversand jederzeit für die Zukunft widerrufen. Einen Link zum Widerruf und damit zur Abbestellung des Newsletters finden Sie am Ende eines jeden Newsletters sowie auf unserer Webseite unter https://www.sport1.de/unternehmen/service/newsletter. Durch den Widerruf Ihrer Einwilligung in den weiteren Bezug des Newsletters erfolgt keine weitere Verarbeitung Ihrer Daten zu diesem Zweck.

Über Ihr Empfängerprofil – welches sich mit dem am Ende eines jeden Newsletters befindlichen Link aufrufen können – können Sie ihre zur Verfügung gestellten Angaben jederzeit aktualisieren oder löschen.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist auf Grundlage Ihrer Einwilligung Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a) DSGVO.

Social Messenger

Sie haben die Möglichkeit, den Versand von Neuigkeiten, Entwicklungen und Informationen rund um die Inhalte und Themen unserer Webseite, sowie gesponserten Content über die Messaging-Dienste "Facebook Messenger", "Notify", "Apple Business Chat" und "Telegram" (im Folgenden zusammen "Social Messenger") zu bestellen. Diesen Service stellen wir über die MessengerPeople GmbH, Herzog-Heinrich-Str. 9, 80336 München (im Folgenden „MessengerPeople“ genannt) zur Verfügung, die wir mit der technischen Umsetzung des Versands der Nachrichten beauftragt haben. Wir haben mit MessengerPeople die datenschutzrechtlich erforderliche Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung (AV Vertrag i.s.d. Art. 28 DSGVO) abgeschlossen, in dem sich MessengerPeople dazu verpflichtet, die Daten unserer Nutzer zu schützen und gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen ausschließlich in unserem Auftrag zu verarbeiten.

In Abhängigkeit des ausgewählten Social Messenger-Dienst werden folgende personenbezogene Daten durch uns bzw. unseren Dienstleister MessengerPeople verarbeitet:

a) Facebook Messenger

Facebook Messenger ist ein Social Messenger-Angebot der Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (im Folgenden "Facebook"). Um Ihnen unseren Social Messenger-Service mit dem Facebook Messenger anbieten zu können, rufen wir Ihre "page specific ID" (im Folgenden kurz PSID genannt) ab. Damit wir Ihnen die gewünschten Informationen und Push-Nachrichten zur Verfügung stellen können, speichert MessengerPeople die PSID im Zusammenhang mit Ihren unten dargestellten Eingaben zu den gewünschten Abonnements. Die PSID umfasst:

Vor- und Nachnamen

Geschlecht

Zeitzone

Profilbild

alle Kommunikationsdaten in Verbindung mit Nachrichten, die Sie uns über diesen Service schicken.

Diese "page specific ID" wird individuell für die Nutzung unseres Social Messenger-Services per Facebook erstellt und ist nicht mit Ihren anderen persönlichen Facebook-Daten verknüpfbar. Weitere Informationen zur PSID finden Sie hier (https://developers.facebook.com/docs/messenger-platform/identity).

Diese erhobenen Daten werden ausschließlich für die Zustellung der Nachrichten verwendet. Weitere Informationen, die Sie selbst im weiteren Chatverlauf zur Verfügung stellen, werden zusätzlich automatisch bei Facebook gespeichert; wir haben hierauf keinerlei Einfluss.

Facebook erhebt wiederum eigenständig Daten, wobei Sie direkt bei Facebook (https://www.facebook.com/policy.php) mehr über Zweck und Umfang, Verarbeitung und Nutzung, Ihre Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre erfahren. Über Ihre individuelle Registrierung beim Facebook Messenger akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen und auch die Datenschutzerklärung von Facebook. Wir weisen darauf hin, dass wir auf die bei Facebook erfolgende Datenverarbeitung keinen Einfluss haben.

b) Notify

Notify ist ein Social Messenger-Angebot von MessengerPeople. Um Ihnen unseren Social Messenger-Service über Notify anbieten zu können sowie Ihnen die gewünschten Informationen und Push-Nachrichten zur Verfügung stellen zu können, speichert MessengerPeople folgende personenbezogene Daten zu Ihrem gewünschten Abonnement:

Notify-ID

Handynummer

Gerätename, Gerätesprache

Betriebssystem mit Version und Version der Notify -App

Datum der Erstellung der Notify-ID

Datum des letzten Logins

Device Token für Push-Services

alle Kommunikationsdaten in Verbindung mit Nachrichten, die Sie uns über diesen Service schicken.

Diese erhobenen Daten werden ausschließlich für die Zustellung der Nachrichten verwendet.

Weitere Informationen zur Nutzung von Notify bzw. zur Datenverarbeitung durch den Anbieter MessengerPeople finden Sie unter: https://www.messengerpeople.com/de/notify-datenschutzerklaerung/. Wir weisen darauf hin, dass wir auf die bei Notify erfolgende Datenverarbeitung keinen Einfluss haben.

c) Apple Business Chat

Apple Business Chat ist ein Social Messenger-Angebot der Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA (im Folgenden "Apple"), welcher in die iOS App "Nachrichten" integriert ist. Um Ihnen unseren Social Messenger-Service mit Hilfe des Apple Business Chat anbieten zu können, rufen wir Ihre "Apple-ID" oder Ihre Telefonnummer ab.

Damit wir Ihnen die gewünschten Informationen und Push-Nachrichten zur Verfügung stellen können, speichert MessengerPeople die Apple-ID im Zusammenhang mit Ihren unten dargestellten Eingaben zu den gewünschten Abonnements. Die Apple-ID umfasst:

Weitere Informationen zur Apple-ID sowie zur Datenverarbeitung durch Apple finden Sie hier: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/

Diese erhobenen Daten werden ausschließlich für die Zustellung der Nachrichten verwendet. Weitere Informationen, die Sie selbst im weiteren Chatverlauf zur Verfügung stellen, werden zusätzlich automatisch bei Apple gespeichert; wir haben hierauf keinerlei Einfluss.

Apple erhebt wiederum eigenständig Daten, wobei Sie direkt bei Apple (https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/) mehr über Zweck und Umfang, Verarbeitung und Nutzung, Ihre Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre erfahren. Über Ihre individuelle Registrierung beim Apple Business Chat akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen und auch die Datenschutzerklärung von Apple. Wir weisen darauf hin, dass wir auf die bei Apple erfolgende Datenverarbeitung keinen Einfluss haben.

d) Telegram

Telegram ist ein Social Messenger-Angebot der Telegram UK Holdings Ltd, 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ (Im Folgenden "Telegram"). Um Ihnen unseren Social Messenger-Service über Telegram anbieten sowie Ihnen die gewünschten Informationen und Push-Nachrichten zur Verfügung stellen zu können, speichert MessengerPeople folgende personenbezogene Daten zu Ihrem gewünschten Abonnement:

Telefonnummer

Nutzername

Profilbild

alle Kommunikationsdaten in Verbindung mit Nachrichten, die Sie uns über diesen Service schicken

Weitere Informationen zum Umfang und der Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch Telegram finden Sie hier: https://telegram.org/privacy.

Die erhobenen Daten werden ausschließlich für die Zustellung der Nachrichten verwendet. Weitere Informationen, die Sie selbst im weiteren Chatverlauf zur Verfügung stellen, werden zusätzlich automatisch bei Telegram gespeichert; wir haben hierauf keinerlei Einfluss.

Telegram erhebt wiederum eigenständig Daten, wobei Sie direkt bei Telegram (https://telegram.org/privacy) mehr über Zweck und Umfang, Verarbeitung und Nutzung, Ihre Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre erfahren. Über Ihre individuelle Registrierung beim Telegram-Messenger akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen und auch die Datenschutzerklärung von Telegram.

Der Versand der Nachrichten beim Facebook Messenger erfolgt über ein in unserem Namen bei MessengerPeople erstelltes Facebook Messenger Konto. Dahingegen erfolgt der Versand beim Apple Business Chat über einen eignen SPORT1-Account, bei Telegram über einen eingerichteten MessengerPeople-Bot. Der Versand der Nachrichten über Notify erfolgt im Namen von MessengerPeople.

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung von unserem Dienstleister MessengerPeople finden Sie dien deren Datenschutzerklärung unter https://www.messengerpeople.com/de/datenschutzerklaerung/. Zusätzliche Informationen zu unserem Datenschutz finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen (https://www.sport1.de/unternehmen/datenschutz).

Ihre Teilnahme an einem unserer Social Messenger-Newslettern ist nicht für andere Abonnenten einer unserer hier benannten Dienstleistung an Sie sichtbar. Diese können Ihnen auch keine Messenger-Nachrichten über den ausgewählten Social Messenger-Kanal senden, weil unsere Nachrichten nicht in einer Messaging-Gruppe, sondern über eine Broadcast-Liste verschickt werden.

Sie erhalten die Informationen ausschließlich, wenn Sie den jeweiligen Social Messenger-Newsletter jeweils explizit bestellen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO). Ihre Einwilligung für die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten und Ihrer Nutzung für den jeweiligen Social Messenger-Newsletter-Versand durch die SPORT1 GmbH, können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft mit einer Nachricht an den Absender unseres jeweiligen Social Messenger-Newsletters widerrufen. Dafür senden Sie eine Nachricht mit dem Inhalt "STOP". Nachdem Sie Ihr Einverständnis für den Nachrichtenversand widerrufen haben, werden Sie nach 2 Monaten automatisch aus dem Backend gelöscht. Um alle von Ihnen gespeicherten Daten sofort entfernen zu lassen, senden Sie bitte eine Nachricht mit dem Text "ALLE DATEN LÖSCHEN" über Ihren Messenger.

Über die Nachricht „HILFE“ erhalten Sie jederzeit eine übersichtliche Liste aller möglicher Nachrichten und deren automatisierter Antworten. Den Link zu den aktuellen Datenschutzbestimmungen erhalten Sie über die Nachricht "DATENSCHUTZ".

Gerne können Sie uns über den Social Messenger-Feedback schicken. Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass wir nicht jede Message beantworten können. Wir werden hierbei jedoch nie proaktiv die Kommunikation aufnehmen, sondern Ihnen lediglich für Rückfragen im Rahmen des Kundenservice zur Verfügung stellen.

Hinweise:

Die Teilnahme ist komplett kostenlos.

Sobald die Nachricht bei uns eingegangen ist, sind Sie automatisch angemeldet. Es kann allerdings kurze Zeit dauern, bis Sie die erste Nachricht von uns erhalten.

Wir werden Sie nicht mit Nachrichten überfluten. Geplant sind eine bis fünf Messages pro Tag

Ihre Handynummer verwenden wir nur für den Zweck, Ihnen den oben genannten Service anzubieten (Sport-News per Social Messenger). Ihre Daten geben wir nicht an Dritte weiter. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, sich abzumelden (indem Sie uns eine Nachricht mit dem Inhalt "STOP" schicken), ihre von durch uns erhobenen personenbezogenen Daten werden dann umgehend von uns gelöscht. Sollten Sie den Service komplett beenden und alle Ihre Daten löschen wollen, schicken Sie eine Nachricht mit "ALLE DATEN LÖSCHEN".

Bitte beachten Sie: Sind Sie bei mehreren Social Messenger-Angeboten angemeldet, so gelten die Befehle jeweils nur für diesen Messenger und nicht für alle abonnierten Social Messenger gleichlautend.

Die technische Abwicklung erfolgt durch unseren Dienstleister MessengerPeople. Alle Nachrichten werden jedoch von uns verschickt. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier.

Facebook, Notify, Apple und Telegram erheben eigenständig Daten, wobei Sie direkt bei den Anbietern mehr über Zweck und Umfang, Verarbeitung und Nutzung, Ihre Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre erfahren können.

Kommentar Funktion - Disqus

Wir nutzen auf unserer Website die Disqus-Kommentierungsfunktion, welche von der Disqus Inc., 301 Howard Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA (im Folgenden als "disqus.com" oder „Disqus“ bezeichnet) zur Verfügung gestellt wird. Disqus ist ein interaktives Kommentarsystem, das es dem Nutzer ermöglicht, mit nur einer Anmeldung auf allen Internetangeboten und Apps, die Disqus als Kommentarsystem verwenden, zu kommentieren. Nähere Informationen zu Disqus und seinen Funktionen finden Sie unter www.disqus.com.

Wir haben mit der Disqus die datenschutzrechtlich erforderliche Vereinbarung zur gemeinsamen Verantwortung (i.s.d. Artikel 26 DSGVO) abgeschlossen, in der Disqus dazu verpflichtet, die Daten unserer Nutzer zu schützen und gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen zu verarbeiten.

Um die Kommentarfunktion zu nutzen, müssen Sie sich bei Disqus registrieren und anmelden. Alternativ können sich über Ihre Facebook-, Twitter-, Yahoo- oder Google+ Accounts anmelden. Verantwortliche Stelle ist die Disqus Inc., die Ihre - im Zuge der Kommentierung gegebenenfalls angegebenen personenbezogenen - Daten erhebt und verarbeitet. Hinsichtlich der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der betreffenden Daten gelten die Nutzungsbedingungen und Datenschutzhinweise von Disqus, die Sie unter https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy und https://help.disqus.com/terms-and-policies/terms-of-service finden.

Disqus kann für die Bereitstellung der Anmeldung zur Kommentierungsfunktion die folgenden Cookies setzen:

jid: Verwendung Anmeldedaten und Hinzufügen von Kommentaren. Gültigkeit aktuelle Sitzungsdauer.

Disqus_unique: Generierung Statistiken der Benutzung. Gültigkeit 1 Jahr.

utma: Unterscheidung Benutzer und Sitzungen. Gültigkeit 2 Jahre.

utmb: Identifikation Besucher. Gültigkeit aktuelle Sitzungsdauer

utmc: Identifikation Besucher. Gültigkeit aktuelle Sitzungsdauer.

utmt: Unterstützung von Google Analytics. Gültigkeit aktuelle Sitzungsdauer.

utmz: Feststellung Traffic Source. Gültigkeit 6 Monate.

Wenn Sie sich über Ihren Facebook-, Twitter-, Yahoo- oder Google+ Account anmelden, werden auch von diesen Anbietern möglicherweise Daten verarbeitet. Einzelheiten dazu finden sich in den Datenschutzbestimmungen des jeweiligen Anbieters. Damit die Kommentare auf der Webseite www.sport1.de veröffentlicht werden können, übermittelt Disqus an unser Onlineangebot neben dem Kommentartext auch den von Ihnen gewählten Nutzernamen, der mit dem Kommentar auf der Webseite www.sport1.de bzw. unserer App veröffentlicht wird.

Die Administratoren und Moderatoren, die bei uns für die Kommentare zu den Artikeln zuständig sind erhalten Zugriff auf diese Daten. Auch wenn Kommentare grundsätzlich nicht gelesen werden bevor sie online gehen, werden sie stichprobenartig auf ihren Inhalt überprüft, um einen Missbrauch der Kommentierungsfunktion zu verhindern und eine etwaige Haftung von unserem Onlinedienst www.sport1.de zu vermeiden. Wenn wir auf konkrete, klare Rechtsverletzungen hingewiesen werden, müssen wir den betreffenden Kommentar prüfen. Um eine Haftung für Kommentarinhalte zu vermeiden, kann es auch erforderlich sein, Kommentare zu löschen, von der Veröffentlichung auszuschließen oder – als mildere Maßnahme und mit entsprechender Kennzeichnung – zu bearbeiten.

Zudem übermittelt Disqus an den Onlinedienst www.sport1.de auch die mit dem Kommentarformular mitgeteilte oder bei Disqus bzw. dem jeweiligen Drittanbieter (Facebook, Twitter, Yahoo oder Google+) hinterlegte E-Mail-Adresse sowie die IP-Adresse, die dem von Ihnen genutzten Internetanschluss zum Zeitpunkt des Absendens des Kommentarformulars zugewiesen war.

Der Onlinedienst www.sport1.de benötigt die E-Mail-Adresse, um Sie gegebenenfalls kontaktieren zu können, wenn es etwa Rückfragen zu einem Kommentar gibt oder falls die Moderatoren des Onlinedienstes www.sport1.de wegen eines Kommentars in Anspruch genommen werden und den Sachverhalt aufklären müssen. Eine anderweitige Nutzung der E-Mail-Adresse oder gar deren Veröffentlichung/Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Die Übermittlung der IP-Adressen dient dazu, einen Missbrauch der Kommentierungsfunktion verhindern zu können, z.B. wenn ein Nutzer die Kommentierung zu einem Artikel durch wiederholt beleidigende Inhalte stört. In solch einem Fall muss es dem Onlinedienst www.sport1.de möglich sein, einzelne IP-Adressen wenigstens während einer Session zu sperren.

Über https://disqus.com/data-sharing-settings/ haben Sie überdies die Möglichkeit, der Verwendung von Nutzungs- und anderen Daten, über ein Opt-OUT zu widersprechen.

Ihre Profil-Einstellungen sind über https://disqus.com/home/settings/account/ erreichbar.

Wir verwenden Disqus auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO:

e) Zum Zwecke der Interaktion der Nutzer mit uns und anderen Nutzern zu aktuellen Sportthemen und Inhalten unserer Webseite.

f) Zum Zwecke der Verbesserung unserer Angebote und die für unsere Nutzer interessanter gestalten zu können.

g) Zum Zwecke der Optimierung der Usability der Kommentarfunktion unseres Angebotes für den Nutzer.

h) Dem Einsatz von spezialisierten Auftragsverarbeitern und den dadurch verbundenen wirtschaftlichen und technischen Vorteilen.

Sie können Ihre über unser CMP vorgenommenen Einwilligung in die Datenverarbeitung durch Disqus jederzeit für die Zukunft widerrufen. Durch Ändern des Schiebereglers bei Disqus im CMP verhindern Sie, das technische Maßnahmen ausgeführt sowie Cookies gesetzt werden.

Social Media

Auf unserer Website finden Sie zum Teil auch sogenannte "Social Plug-Ins". Über diese Plug-ins bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit den sozialen Netzwerken und anderen Nutzern zu interagieren, so dass wir unser Angebot verbessern und für Sie interessanter gestalten können und geben zugleich uns die Möglichkeit, unser Unternehmen bekannter zu machen.

Share Button

Wir bieten Ihnen auf unserer Webseite die Möglichkeit der Nutzung von sog. „Share Buttons“ der Unternehmen:

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;

Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA;

WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland;

Die Share Buttons werden auf der Webseite als Grafik dargestellt, die eine Verlinkung auf die entsprechende Webseite des Plugin-Anbieters beinhaltet. Durch Anklicken der Grafik werden Sie zu den jeweiligen Diensten der Anbieter weitergeleitet. Erst dann werden Ihre Daten an die jeweiligen Dienste gesendet. Sofern Sie die Grafik nicht anklicken, findet keinerlei Austausch zwischen Ihnen und den oben genannten Sozialen Netzwerken statt.

Informationen über die Erhebung und Verwendung Ihrer Daten in den sozialen Netzwerken finden Sie den jeweiligen Nutzungsbedingungen der entsprechenden Anbieter.

Social Widgets

Auf unserer Website finden Sie zum Teil auch sogenannte "Social Plug-Ins" bzw. „Social Widgets“. Derzeit setzen wir Social Plug-Ins folgender Anbieter ein:

a) Facebook

Diese Website verwendet die so genannten Social Widgets des sozialen Netzwerkes facebook.com. Facebook.com wird von der Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird (im Folgenden „Facebook“) betrieben. Die Plug-Ins sind mit dem Facebook Logo gekennzeichnet. Wenn Sie eine Webseite unseres Internetauftritts aufrufen, die solche Funktionen enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Dabei werden bestimmte im Webbrowser des Nutzers verfügbare Daten vom Rechner des Nutzers an Facebook übertragen und Facebook übermittelt Inhalte zurück. Der Inhalte werden von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt.

Unter https://www.facebook.com/privacy/explanation erfahren Sie, welche Informationen Facebook erhält. Durch die Einbindung der Schnittstellen erhält Facebook die Information, dass Sie die entsprechende Seite unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch Ihrem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren (z.B. Like-Button) oder die Facebook-Schnittstelle beim Login-Vorgang verwenden, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Falls Sie kein Mitglied von Facebook sind, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert.

Um zu vermeiden, dass Facebook während Ihres Besuchs auf unseren Webseiten Informationen über Sie sammelt, müssen Sie sich zu Beginn eines Besuchs unserer Seiten bei Facebook ausloggen und ein möglicherweise vorhandenes Cookie von Facebook aus Ihrem Browser löschen.

SPORT1 erfährt zu keinem Zeitpunkt, welche Facebook-Buttons Sie wann verwendet haben, sondern erhält von Facebook ausschließlich eine zusammengefasste, nicht personenbezogene Statistik über die Nutzung der Fanpages von SPORT1 auf Facebook und eine zusammengefasste Statistik zur Verwendung von Facebook-Buttons in Bezug auf SPORT1. Welche Daten Facebook im Einzelnen zu eigenen Zwecken erhebt, erfahren Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook; dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Datenerhebung und -verarbeitung durch Facebook und zu Ihren darauf bezogenen Rechten.

Die Facebook-Datenschutzerklärung ist abrufbar unter https://www.facebook.com/policy.php. Unter https://www.facebook.com/about/privacy/tools stehen weitere Informationen über Ihre diesbezüglichen Rechte und die Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre bereit.

b) Twitter

Diese Website verwendet die so genannten Social Widgets des sozialen Netzwerkes twitter.com, des Anbieters Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103 (im Folgenden „Twitter“). Wenn Sie Dienste von SPORT1 nutzen, z.B. eine unserer Webseiten aufrufen, die ein Twitter-Widget enthält, wird von Ihrem Browser ebenfalls eine direkte Verbindung mit den Servern von Twitter aufgebaut und das Widget von dort geladen. Dabei wird die Information an Twitter übermittelt, dass SPORT1 aufgerufen wurde. Auch wenn Sie nicht eingeloggt sind, kann Twitter so gegebenenfalls Nutzungsdaten erheben und auch speichern.

Sie können in Ihren Twitter-Personalisierungs- und Datenschutzeinstellungen auch festlegen, ob die Besuche von Webseiten mit Twitter Inhalten nachverfolgt werden können. Diese Einstellungen stehen unter https://twitter.com/personalization zur Verfügung.

Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keinerlei Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere Informationen zur Datenerhebung, Auswertung und Verarbeitung Ihrer Daten durch Twitter sowie Ihren darauf bezogenen Rechte erhalten Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter, die unter https://twitter.com/de/privacy abrufbar ist.

c) Instagram

Diese Website verwendet die so genannten Social Widgets des sozialen Netzwerkes instagram.com, des Anbieters Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird (im Folgenden „Facebook“).

Wenn Sie Dienste von SPORT1 nutzen, z.B. eine unserer Webseiten aufrufen, die einen Instagram-Widget enthält, wird von Ihrem Browser ebenfalls eine direkte Verbindung mit den Servern von Instagram aufgebaut und der Inhalt von dort geladen. Dabei wird die Information an Instagram übermittelt, dass SPORT1 aufgerufen wurde. Auch wenn Sie nicht eingeloggt sind, kann Instagram so gegebenenfalls Nutzungsdaten erheben und auch speichern.

Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keinerlei Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Instagram erhalten. Weitere Informationen zur Datenerhebung, Auswertung und Verarbeitung Ihrer Daten durch Instagram sowie Ihren darauf bezogenen Rechte erhalten Sie in der Datenschutzerklärung von Instagram, die unter https://help.instagram.com/155833707900388 abrufbar ist.

c) YouTube Player

Die Website verwendet zur Einbindung von Videos ein Social-Widget des Anbieters YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (im Folgenden „YouTube“). Der Inhalt des Social Widgets wird direkt von YouTube an Ihren Browser durch eine Verbindung zu den YouTube-Servern übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Dadurch wird Ihr Besuch auf der Website an YouTube übermittelt.

Sollten Sie bei YouTube mit Ihrem Benutzerkonto eingeloggt sein, kann YouTube durch die Nutzung des Social Widgets die erlangten Informationen Ihrem jeweiligen Account zuordnen. In diesem Fall werden die Informationen an Ihr persönliches Benutzerkonto bei YouTube übermittelt und dort von YouTube gespeichert. Dabei werden Cookies von den folgenden Anbietern gesetzt:

(1) Doubleclick.net

(2) Google.com

(3) Youtube.com

Da YouTube die Datenerhebung insbesondere über Cookies vornimmt, empfehlen wir Ihnen zusätzlich, über die Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers alle Cookies zu löschen.

SPORT1 hat weder Einfluss auf die von YouTube erhobenen Daten und Datenverarbeitungsvorgänge, noch ist der volle Umfang der Datenerhebung, die Zwecke der Verarbeitung, die Speicherfristen und der Speicherort bekannt. Auch zur Löschung der erhobenen Daten durch YouTube liegen keine Informationen vor. Weiterführende Informationen zu Zweck und Umfang der Datenverarbeitung, sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie in den Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen von YouTube: https://www.youtube.com/t/terms, https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

Um einen eigenmächtigen und unkontrollierten Datenfluss ab dem Zeitpunkt Ihres Besuchs unseres Internetauftritts zu vermeiden, setzen wir die Einbindung der Social Widgets ausschließlich auf Basis Ihrer über unser CMP gegebenen Einwilligung um, d.h. dass wir Ihnen das Social Widget und die darüber eingebunden YouTube-Videos oder Facebook-, Twitter- und Instagram-Inhalte nur anzeigen, wenn Sie in die Datenverarbeitung über unser CMP eingewilligt haben. Sollten Sie keine Einwilligung über unser CMP erteilt haben, grauen wir die Flächen mittels eines Layers aus und weisen Sie über einen Infotext auf die dahinterliegenden Social-Media-Inhalte sowie die datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeiten hin. Mit der sogenannten „One-Shot-Lösung“ ermöglichen wir es Ihnen jederzeit einzelne Inhalte anzusehen, ohne allen YouTube-; Facebook-, Twitter- oder Instagram-Einbindungen zuzustimmen. Bitte beachte Sie, dass YouTube erst Cookies setzen darf bzw. Informationen über Ihren Besuch auf unserer Webseite erhält, wenn Sie aktiv auf den Link im Layer zum Anzeigen des Videos geklickt haben. Die Anzeige der YouTube-Inhalte erfolgt nach Ihrem Klick ausschließlich für die jeweilige Session. Durch den Besuch unserer Website ohne Bestätigung Ihrerseits werden keine Daten an YouTube, Facebook oder Twitter übermittelt. Zudem bieten wir Ihnen über einen zweiten Link im eingeblendeten Layer in die Anzeige aller Social Widgets einzuwilligen.

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist auf Basis Ihrer diesbezüglichen Einwilligung über unser CMP bzw. Klick auf die zur Verfügung gestellten Social Widgets-Inhalte Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Darüber hinaus liegen die genannten Verarbeitungszwecke in unserem berechtigten Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). Es ist für die verantwortliche Stelle wichtig, die Website attraktiv zu gestalten und die Interaktion mit den Besuchern und Kunden mit Hilfe des Plug-Ins zu steigern.

Sie können der Erhebung, Speicherung und Nutzung von Informationen durch Google, Facebook oder Twitter jederzeit mit Wirkung für die Zukunft über die folgenden Wege widersprechen bzw. Ihre über unser CMP gegebene Einwilligung widerrufen:

a) Ihnen steht nach europäischem und deutschem Recht ein Widerrufsrecht gegen die Bildung der Nutzerprofile beziehungsweise der Zuordnung zu, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an den Social Widget-Anbieter beziehungsweise direkt an den Betreiber der Social Media-Plattform wenden müssen.

b) Sie können Ihre über unser CMP vorgenommenen Einwilligung in die Datenverarbeitung durch YouTube/Google jederzeit für die Zukunft widerrufen. Durch Ändern des Schiebereglers im CMP bei „YouTube“, „Facebook“, „Twitter“ oder „Instagram“ verhindern Sie, dass die jeweilige technische Maßnahme ausgeführt sowie Cookies gesetzt werden. Alternativ können Sie auch jederzeit Ihre Einwilligung in alle Social Widgets widerrufen.

c) Zusätzlich weisen wir daraufhin, dass Sie diese Zuordnung verhindern können, indem Sie sich vor dem Besuch der Website von Ihrem YouTube-, Facebook, Twitter oder Instagram-Profil abmelden und die von YouTube, Facebook, Twitter oder Instagram genützten Cookies löschen.

Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie im Fall der Deaktivierung bzw. des Opt-Outs gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen der Website vollumfänglich nutzen können.

Kontaktformular/ E-Mail

Im Rahmen der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) werden personenbezogene Daten erhoben. Welche Daten im Falle eines Kontaktformulars erhoben werden, ist aus dem jeweiligen Kontaktformular ersichtlich. Diese Daten werden in unserem Auftrag über das Ticketsystem Zendesk, eine Kundenserviceplattform der Zendesk Inc. 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102 (im Folgenden „Zendesk“), ausschließlich zum Zweck der Beantwortung Ihres Anliegens bzw. für die Kontaktaufnahme und die damit verbundene technische Administration gespeichert und verwendet.

Wir haben mit Zendesk eine datenschutzrechtlich erforderliche Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung (AV-Vertrag i.s.d. Artikel 28 DSGVO auf Basis der EU-Standardvertragsklauseln) abgeschlossen, in der sich Zendesk dazu verpflichtet, die Daten unserer Nutzer zu schützen und gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen ausschließlich in unserem Auftrag zu verarbeiten.

Zur Bereitstellung der Services kooperiert die Zendesk Inc. mit weiteren Dienstleistern.

GoodData Corporation: Die GoodData Coperation („GoodData“) dient als Analyse Provider für dieBereitstellung der Insights. Speicherort: Vereinigte Staaten (Amerika)

Smyte, Inc.: Smyte, Inc. ("Smyte") ist ein Anbieter zur Verhinderung von Betrugsfällen. Zendesk verwendet Smyte um die unrechtmäßige Nutzung abzuwenden. Im Zusammenhang mit der Bereitstellung ihrer Dienste hat Smyte Zugriff auf folgende Datentypen: E-Mail-Adresse des Eigentümers, E-Mail-Adresse des Agenten, E-Mail-Adresse des Endnutzers, IP-Adresse der Eigentümer, Vertreter und Endnutzer, Subdomain des Abonnenten, Fingerabdruck des Geräts, Abonnentenfirma Name, Name des Eigentümers, Telefonnummer des Inhabers, SMS-Überprüfung und Kontoverhalten, z. B. Zeitaufwand für eine Seite, angeklickte Elemente, öffentlich gepostete Inhalte der Hilfe usw.. Speicherort: Vereinigte Staaten (Amerika)

Als Datencenter verwendet die Zendesk Inc. folgende Anbieter:

Equinix, Inc. – Irland, Deutschland

Raging Wire Enterprise Solutions, Inc. – Vereinigte Staaten (Amerika)

Wenn Sie uns eine Anfrage über unser Kontaktformular oder per Email senden, wird Ihr Name und E-Mail-Adresse ausschließlich für die jeweilige Korrespondenz und Rückantwort mit Ihnen verwendet.

Für die Beantwortung Ihrer Fragen werden folgende Daten erhoben und verarbeitet:

Vom Browser übergebene IP-Adresse. Hierbei muss es sich nicht um ihre persönliche IP-Adresse handeln. Es kann auch die IP-Adresse eines Proxy-Servers oder eines sonstigen Endpunktes übermittelt werden.

Wenn Sie uns über das Kontaktformular kontaktieren. Die von Ihnen übermittelten Formulardaten (Name, E-Mail-Adresse, Thema, Betreff, Text), Datum und Zeit der Übertragung

Wenn Sie uns eine E-Mail senden. Empfänger - Email, die verschiedenen Mailserver welche das Email passiert haben, Bericht des SpamServers, Adresse des Empfänger– MailServers, Datum und Uhrzeit der Email, Sender – Email, Betreff, Inhalt der Email

Jegliche Art von Anhängen

Die für die Kommunikation mit Ihnen benötigten Daten werden in unterschiedlichen Bereichen verarbeitet:

Ticket – Daten (Anfrage, Antwort, Kommentare, Schlagwörter, Benutzerdefinierte Felder und Audit Events): Speicherung im europäischen Wirtschaftsraum (EEA) oder Vereinigten Staaten (Amerika)

Benutzerdaten (Name, E-Mail): Speicherung im europäischen Wirtschaftsraum (EEA) oder Vereinigten Staaten (Amerika)

Attachments (Jegliche Art von Anhängen): Speicherung im europäischen Wirtschaftsraum (EEA) oder Vereinigten Staaten (Amerika)

Insights (Anonymisierte und aggregierte Analyse): Speicherung innerhalb der Vereinigten Staaten (Amerika)

Bitte beachten Sie, dass bei der Kommunikation mittels Kontaktformular die Datensicherheit im Internet von Seiten von SPORT1 nicht gewährleistet werden kann und SPORT1 bei der Übersendung von vertraulichen Informationen zur Vorbeugung des Verlustes dieser vertraulichen Informationen den Postweg empfiehlt.

Wir speichern Ihre Daten solange bis der beschriebene Zweck erfüllt und keine anderweitigen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. Im Falle einer Kündigung bzw. eines Löschungsbegehrens werden die Daten gelöscht; aufbewahrungspflichtige Daten werden gesperrt. Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, speichern wir Ihre Daten bis Sie die Einwilligung widerrufen.

Die Verarbeitung dieser Daten dient dem Zweck der Kontaktaufnahme mit uns durch den Nutzer sowie Antwort von uns an den Nutzer. Sie erfolgt nach ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) und f) DSGVO. Zielt Ihre Kontaktierung auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.

Video Player

a) Hola Player

Unsere Webseite verwendet – zur Verbesserung der Videonutzung – ein Tool der Firma Hola Networks Limited (3 Hamahshev St., Netanya 42507, Israel (POB 8025) (im Folgenden „Hola Player“)). Dieses Tool bietet als Vorschau animierte Video-Seqzenzen (Gifs), die dem Nutzer einen Einblick über das dahinterliegende Video bzw. Bildergalerie bieten.

Zweck der Verarbeitung Ihrer anonymisierten Daten ist die Erstellung von Videovorschlägen („Watch next“). Hierrüber bekommen Sie Vorschläge zur weiteren Videonutzung („Empfohlen“, „Meist gesehen“ und „Neu“). Zusätzlich können wir durch die anonymisierten Daten die Funktion „Position memory“ aktivieren. Dadurch können Sie, beim Verlassen bzw. Zurückkehren zu einem bestimmten Video, an genau dieser Stelle das Video weiterschauen. Die Nutzerdaten bilden die Grundlage für eine interessengerechte Ausrichtung des Webangebots. Hierzu ist die Nutzungsmessung unerlässlich.

Wenn Sie eine Seite aufrufen, bzw. mit dem Hola-Widget interagieren, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit dem Server des Dienstleisters auf.

In dieser Verbindung werden bestimmte Daten an den Dienstleister übertragen:

Video analytics: Informationen über die Videoleistung (z.B. wie lange das Video benötigte um zu Starten). Hierbei wird ebenfalls Ihre anonymisierte IP-Adresse übertragen.

Spark analytics: Hierrunter versteht man Daten welche für die Spark-Statistiken (z.B. wie lange ein Benutzer mit der Maus über eine Vorschau war) benötigt werden.

Die erhobenen Daten werden ausschließlich für die technische Bereitstellung der Dienstleistung, bzw. der anonymisierten Auswertung zur Verbesserung des Service benötigt.

Grundsätzlich löscht das Spark CDN keine Daten. Jedoch wird die Rasterung der gespeicherten Daten mit zunehmender Zeit grobkörniger. Zusammengefasste Statistiken stehen für einen Zeitraum von 30 Tagen zur Verfügung. Statistiken, die 30 Tage oder älter sind, werden zusätzlich getrennt (in Stunden und später in Tagesintervalle).

Weitere Informationen zum Datenschutz Hola finden Sie unter http://holaspark.com/privacy.

Wir nutzen Hola Player auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO:

a) zur Anzeige und Abspielen der Videodateien in unserer Website,

b) zum Zweck der ansprechenden und modernen Gestaltung unserer Website,

c) dem Einsatz von spezialisierten Auftragsverarbeitern und den dadurch verbundenen wirtschaftlichen und technischen Vorteilen.

Aus vorgenannten Punkten (a) – c)) folgt unser berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Videodateien ist zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.

b) JW Player / LongTail

Auf unseren Webseiten sind Plugins des Videoportals JWPlayer, LongTail Ad Solutions, Inc. d/b/a JW Player 2 Park Avenue, 10th Floor New York, NY 10016, USA (im Folgenden „JWPlayer“) eingebunden. Bei jedem Aufruf einer Seite, die ein oder mehrere JWPlayer-Videoclips anbietet, wird eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und einem Server von JW-Player in den USA hergestellt. Dabei werden Informationen über Ihren Besuch und Ihre IP-Adresse dort gespeichert. Durch Interaktionen mit den JW-Player Plugins (z.B. Klicken des Start-Buttons) werden diese Informationen ebenfalls an JW-Player übermittelt und dort gespeichert.

Wir haben mit der JWPlayer die datenschutzrechtlich erforderliche Vereinbarung zur gemeinsamen Verantwortung (i.s.d. Artikel 26 DSGVO) auf Basis der EU-Standardvertragsklauseln abgeschlossen, in der JWPlayer dazu verpflichtet, die Daten unserer Nutzer zu schützen und gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen zu verarbeiten.

Die Datenschutzerklärung für JWPlayer mit näheren Informationen zur Erhebung und Nutzung Ihrer Daten durch JWPlayer finden Sie unter https://www.jwplayer.com/privacy.

Wir nutzen JWPlayer auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO:

a) zur technischen Einbindung einer Anzeige- und Abspielmöglichkeit der Videodateien in unserer Website,

b) zum Zweck der ansprechenden und modernen Gestaltung unserer Website,

c) dem Einsatz von spezialisierten Auftragsverarbeitern und den dadurch verbundenen wirtschaftlichen und technischen Vorteilen.

Aus vorgenannten Punkten (a) – c)) folgt unser berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Videodateien ist zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.

c) Twitch Interactive

Wir binden auf unserer Website Videos über den Anbieter Twitch Interactive Inc, 350 Bush Street San Francisco, CA 94104 USA (im Folgenden „Twitch Interactive“) mittels Plugins ein. Wir präsentierten in den Twitch-Videos diverse Highlights aus unseren Videos. Bei jedem Aufruf einer Seite, auf welcher ein Plugin von Twitch Interactive eingebunden ist, wird erst nach erteilter Einwilligung über unser CMP, eine Verbindung zwischen Ihrem Browser und einem Server von Twitch Interactive hergestellt und die Inhalte angezeigt. Dabei werden Informationen über Ihren Besuch und Ihre IP-Adresse auf dem Server von Twitch Interactive gespeichert.

Sollten Sie bei Twitch mit Ihrem Benutzerkonto eingeloggt sein, kann Twitch Interactive durch die Nutzung des Plugins die erlangten Informationen Ihrem jeweiligen Account zuordnen. In diesem Fall werden die Informationen an Ihr persönliches Benutzerkonto bei Twitch Interactive übermittelt und dort von Twitch Interactive gespeichert. Dabei werden Cookies von Twitch Interactive gesetzt, sollten Sie über unser CMP in das Setzen von Cookies eingewilligt haben. Da Twitch Interactive die Datenerhebung insbesondere über Cookies vornimmt, empfehlen wir Ihnen zusätzlich, über die Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers alle Cookies zu löschen.

Die Datenschutzerklärung sowie Nutzungsbedingungen von Twitch Interactive sowie Informationen zur Erhebung und Nutzung Ihrer Daten durch Twitch Interactive finden Sie unter https://www.twitch.tv/p/de-de/legal/terms-of-service/ und https://www.twitch.tv/p/de-de/legal/privacy-notice/.

Die Einbindung der Twitch Interactive-Inhalte bzw. Videos mittels eingebunden Plugin erfolgt auf Grundlage Ihrer über das CMP gegebene Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO:

a) zur technischen Einbindung einer Anzeige- und Abspielmöglichkeit der Videodateien in unserer Website,

b) zum Zweck der ansprechenden und modernen Gestaltung unserer Website,

c) dem Einsatz von spezialisierten Auftragsverarbeitern und den dadurch verbundenen wirtschaftlichen und technischen Vorteilen.

Sie können Ihre über unser CMP vorgenommenen Einwilligung in die Datenverarbeitung durch Twitch Interactive jederzeit für die Zukunft widerrufen. Durch Ändern des Schiebereglers bei Twitch Interactive im CMP verhindern Sie, das technische Maßnahmen ausgeführt sowie Cookies gesetzt werden.

(6) Verarbeitung von Daten durch SPORT1 und unsere Gewinnspielpartner

SPORT1 – Gewinnspiele

Im Rahmen der von uns veranstalteten Gewinn- und Tippspiele (im Folgenden gemeinsam „Gewinnspiele“) verwenden wir Ihre Daten zum Zweck der Durchführung des Gewinnspiels und der Gewinnbenachrichtigung.

Detaillierte Hinweise zum Umfang, zum Zweck sowie der Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung finden Sie in den Teilnahmebedingungen sowie der Datenschutzerklärung zum jeweiligen Gewinnspiel.

Soweit nicht anders angegeben benötigen wir Ihre vollständigen Namen, die Anschrift, einschließlich Ihrer Telefonnummer und Kontodaten, sowie das Geburtsdatum, um Sie im Fall eines Gewinns zu kontaktieren oder die Gewinne zukommen zu lassen.

Das Geburtsdatum benötigen wir für die Überprüfung des Mindestalters für die Teilnahme und sonstige in den Teilnahmebedingungen beschriebene Teilnahmeberechtigungen. Wir verwenden die Daten auch um sicherzustellen, dass sich niemand mehrfach anmeldet, wenn dies im jeweiligen Gewinnspiel nicht ausnahmsweise zulässig sein sollte oder um sonstige missbräuchliche Teilnahmen zu verhindern.

Je nach Gewinnspiel kann die Veröffentlichung eingesandter Beiträge und / oder die Nennung des Namens des Gewinners erfolgen. Sachgewinne werden teilweise direkt von dem jeweiligen Gewinnspielpartner versandt, dem wir hierfür den Namen und die Adresse des Gewinners zur Verfügung stellen. Der Gewinnspielpartner verwendet die Daten jedoch grundsätzlich nur für diesen Zweck. Nähere Informationen dazu erfahren Sie in den Datenschutzbestimmungen der jeweiligen Gewinnspiele.

TV - Gewinnspiel

Im Rahmen der von der Sport1Media GmbH (Münchner Str. 101g, 85375 Ismaning) veranstalteten TV - Gewinnspiele arbeiten wir mit der Firma digame mobil GmbH (Schanzenstraße 38, 51063 Köln) zusammen, welche die Verarbeitung der eingegangenen Telefonanrufe übernimmt und an uns weiterleitet. Mit der digame mobile GmbH als externen Dienstleister besteht ein datenschutzrechtlich ordnungsgemäßes Dienstleistungsverhältnis.

Die Teilnehmer können hierbei auf zwei unterschiedliche Arten teilnehmen:

Der Gewinner wird direkt in die entsprechende TV-Sendung verbunden. Hier werden die – für die Gewinnabwicklung notwendigen Daten (Ihre vollständigen Namen, die Anschrift, einschließlich Ihrer Telefonnummer und Kontodaten, sowie das Geburtsdatum) direkt aufgenommen.

Der Gewinner kann nicht direkt verbunden werden. In diesem Fall können Sie Ihren Namen und Telefonnummer auf einen Anrufbeantworter sprechen. Wir werden Sie anschließend kontaktieren und die notwendigen Daten (Ihre vollständigen Namen, die Anschrift, einschließlich Ihrer Telefonnummer und Kontodaten, sowie das Geburtsdatum) aufnehmen.

Die Daten werden ausschließlich zum Zweck der Durchführung des Gewinnspiels und der Gewinnabwicklung benötigt. Eine Verarbeitung findet ausschließlich in Deutschland, bzw. dem Europäischen Wirtschaftsraum statt.

Ihre Einwilligung, für die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten innerhalb des Gewinnspiels durch die SPORT1, können Sie jederzeit durch eine E-Mail an datenschutz@sport1.de widerrufen. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht. Eine Teilnahme am Gewinnspiel wird damit ausgeschlossen.

Sofern nicht anders angegeben, speichern wir die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen Daten für die Dauer von sechs Monaten nach Beendigung des jeweiligen Gewinnspiels. Die Gewinnerdaten werden aus Nachweispflicht für die Dauer von 10 Jahren gespeichert.

Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihrer Daten zum Zweck der Durchführung des Gewinnspiels und der Gewinnabwicklung ist der Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

TV - Gewinnspiel (Neukundengenerierung)

Im Rahmen der von uns veranstalteten TV - Gewinnspiele haben Sie die Möglichkeit – falls Sie nicht zu den ausgewählten Gewinnern zählen – dem Rückruf einer unserer Partner zuzustimmen. Hierbei arbeiten wir mit der Firma Digame mobil GmbH (Schanzenstraße 38, 51063 Köln) zusammen, welche die Verarbeitung der eingegangenen Telefonanrufe übernimmt und an uns weiterleitet. Mit der digame mobile GmbH als externen Dienstleister besteht ein datenschutzrechtlich ordnungsgemäßes Dienstleistungsverhältnis.

Die Sport1 erhebt hierbei, im Auftrag der nachfolgenden Anbieter, Daten (Endkunden-Telefonnummern, Datum und Uhrzeit des Opt-Ins, Sendungsformat, Gewinnspiel) aus TV-Formaten der Sport1Media GmbH (Münchner Str. 101g, 85737 Ismaning) nach vorheriger Zustimmung und leitet diese an den entsprechenden Auftraggeber weiter:

Boesche e.K.

Albert-Schweitzer-Ring 22

22045 Hamburg

digame mobile GmbH

Schanzenstraße 38

51063 Köln

Nick Medien Vertriebsunion GmbH & Co. KG

Bittelbronner Str. 42-46

D-74219 Möckmühl

Die Daten werden ausschließlich zum Zweck des Rückrufs einer der genannten Partner verarbeitet. Eine Verarbeitung findet ausschließlich in Deutschland, bzw. dem Europäischen Wirtschaftsraum statt.

Mit allen oben genannten Unternehmen wurde ein Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung geschlossen, welcher den Bestimmungen der DSGVO entspricht.

Ihre Einwilligung, für die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten innerhalb des Gewinnspiels durch die SPORT1, können Sie jederzeit durch eine E-Mail an datenschutz@sport1.de widerrufen. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht.

Sofern nicht anders angegeben, speichern wir die erhobenen Daten für die Dauer von 30 Tagen im Rahmen unserer Nachweispflicht und um ihren Widerspruch an den richtigen Partner weiterleiten zu können.

Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihrer Daten ist der Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a und Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.

V. Datenverarbeitende Prozesse und Tools (Anbieter IAB-zertifiziert)

Jeder in diesem Abschnitt genannte IAB-zertifizierte Vendor ist den Zwecken, wie sie in den IAB Europe Transparency & Consent Framework Policies festgelegt sind zugewiesen. Die von jedem IAB-zertifiziertem Vendor öffentlich zugängliche Datenschutzerklärung kann über das CMP abgerufen werden, um die individuellen datenverarbeitenden Prozesse und die damit verbundenen Rechtsgrundlagen und Zwecke des Vendors nachvollziehen zu können. Über das CMP wird systemseitig je IAB-zertifizierten Vendor gewährleistet, dass ein Widerruf oder ein Widerspruch in die Datenverarbeitung jederzeit erteilt werden kann.

Einzelne IAB-zertifizierte Vendoren sind sog. „special purposes“ zugewiesen, d.h. die von dem Vendor verfolgten datenverarbeitenden Zwecke dienen der Sicherheit und Betrugsvermeidung sowie der technischen Auslieferung von Inhalten. Diese Datenverarbeitungen können von Ihnen nicht abgewählt werden.

Die in den IAB Europe Transparency & Consent Framework Policies definierten Zwecke sowie die zugewiesenen Rechtsgrundlagen sind in der hier eingefügten Tabelle dargestellt, mit Ausnahme der „special purposes“:

Kategorie Ref.-Nr. Verarbeitungszweck nach IAB Rechtsgrundlage Setzen von Cookies 1 Informationen auf einem Gerät speichern oder abrufen Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO) Technisches Targeting 2 Einfache Anzeigen auswählen Berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO) oder Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO) Profil-Targeting 3 Ein personalisiertes Anzeigen-Profil erstellen 4 Personalisierte Anzeigen auswählen 5 Ein personalisiertes Inhalts-Profil erstellen 6 Personalisierte Inhalte auswählen Tracking und Marktforschung 7 Anzeigen-Leistung messen 8 Inhalte-Leistung messen 9 Marktforschung einsetzen, um Erkenntnisse über die Zielgruppe zu gewinnen Produktentwicklung 10 Produkte entwickeln und verbessern

Die folgenden IAB-zertifizierte Drittanbieter kommen auf unserer Website zum Einsatz und verarbeitenden die Daten ausschließlich nach den im CMP festgelegten Zwecken und Rechtsgrundlagen:

a) IAB-zertifizierte Vendoren von Media Impact:

1plusX AG

Anbieter: 1plusX AG, Eichenstrasse 2, 8808 Pfäffikon, Schweiz

Datenschutzerklärung: www.1plusx.com/privacy-policy/

Active Agent (ADITION technologies AG)

Anbieter: Active Agent AG, Ellen-Gottlieb-Straße 16, 79106 Freiburg

Datenschutzerklärung: www.active-agent.com/de/unternehmen/datenschutzerklaerung/

adality GmbH

Anbieter: adality GmbH, Neumarkter Str. 63, 81673 München

Datenschutzerklärung: https://adality.de/en/privacy/

ADARA MEDIA UNLIMITED

Anbieter: ADARA MEDIA UNLIMITED, 1070 E Meadow Circle, Palo Alto, 94303 California, USA

Datenschutzerklärung: https://adara.com/privacy-promise/

AdDefend GmbH

Anbieter: AdDefend GmbH, Borselstraße 3, 22765 Hamburg

Datenschutzerklärung: www.addefend.com/en/privacy-policy/

Adform

Anbieter: Adform GmbH GmbH, Großer Burstah 50-52, 20457 Hamburg

Datenschutzerklärung: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/

Adikteev

Anbieter: Adikteev GmbH, Novalisstraße 10, 10115 Berlin

Datenschutzerklärung: www.adikteev.com/privacy-policy-eng/

ADITION technologies AG

Anbieter: ADITION technologies AG, Landsberger Str. 155, 80687 München

Datenschutzerklärung: www.adition.com/datenschutz

Adkernel LLC

Anbieter: Adkernell LLC, 30 Montgomery St., 440 Jersey City, NJ 07302

Datenschutzerklärung: https://adkernel.com/privacy-policy/

Adloox SA

Anbieter: Adloox SA, 40 rue due Louvre, 75001 Paris, France

Datenschutzerklärung: https://adloox.com/en/disclaimer

Admetrics GmbH

Anbieter: Admetrics GmbH, Hanauer Landstraße 161-173, 60314 Frankfurt

am Main

Datenschutzerklärung: https://admetrics.io/en/privacy_policy/

Adobe Advertising Cloud

Anbieter: Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 23, Republic of Ireland

Datenschutzerklärung: www.adobe.com/privacy/experience-cloud.html

Adobe Audience Manager

Anbieter: Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 23, Republic of Ireland

Datenschutzerklärung: www.adobe.com/privacy/policy.html

AdSpirit GmbH

Anbieter: AdSpirit GmbH, Niedstr. 40-41, 12159 Berlin

Datenschutzerklärung: www.adspirit.de/privacy

Adssets AB

Anbieter: Adssets AB, Tegelviksgatan 54, 116 41 Stockholm, Sweden

Datenschutzerklärung: https://adssets.com/policy/

AdsWizz Inc.

Anbieter: AdsWizz Inc., 487A S El Camino Real, San Mateo, CA 94402, USA

Datenschutzerklärung: www.adswizz.com/our-privacy-policy/

Amobee, Inc.

Anbieter: Amobee Inc., 901 Marshall Street, Suite 200, Redwood City, CA 94063, USA

Datenschutzerklärung: www.amobee.com/trust/privacy-guidelines

AudienceProject Aps

Anbieter: AudienceProject ApS, Ryesgade 3f, 2200 Copenhagen N, Denmark

Datenschutzerklärung: https://privacy.audienceproject.com

Axel Springer Teaser Ad GmbH

Anbieter: Axel Springer Teaser Ad GmbH, Axel-Springer-Straße 65, 10888 Berlin

Datenschutzerklärung: www.adup-tech.com/privacy

Bannerflow AB

Anbieter: Bannerflow AB, Sankt Eriksgatan 46, 112 34 Stockholm, Sweden

Datenschutzerklärung: www.bannerflow.com/privacy

BeeswaxIO Corporation

Anbieter: Beeswax, 275 7th Ave 21st floor, New York, NY 10001, USA

Datenschutzerklärung: www.beeswax.com/privacy/

BIDSWITCH GmbH

Anbieter:

Datenschutzerklärung: www.bidswitch.com/privacy-policy/

Blis Media Limited

Anbieter: Blis Media Limited, Manor House, 21 Soho Square, Soho, London W1D 3QP, United Kingdom

Datenschutzerklärung: www.blis.com/privacy/

Browsi Mobile Ltd

Anbieter: Browsi Mobile Ltd, 154 Grand St, New York, NY 10013, USA

Datenschutzerklärung: https://gobrowsi.com/browsi-privacy-policy/

Celtra, Inc.

Anbieter: Celtra, Inc., 545 Boylston Street, 11th fl., Boston MA 02116, USA

Datenschutzerklärung: www.celtra.com/privacy-policy/

Commanders Act

Anbieter: Commanders Act, Fürstenrieder Str. 279a, 81377 München

Datenschutzerklärung: www.commandersact.com/en/privacy/

comScore, Inc.

Anbieter: comScore, Inc., Herikerbergweg 280, 1101 CT Amsterdam, Netherlands

Datenschutzerklärung: https://www.comscore.com/About/Privacy-Policy

Contact Impact GmbH

Anbieter: Contact Impact GmbH, Dr.-Leo-Ritter-Straße 2, 93049 Regensburg

Datenschutzerklärung: https://contactimpact.de/privacy

Criteo SA

Anbieter: Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, France

Datenschutzerklärung: www.criteo.com/privacy/

DEFINE MEDIA GMBH

Anbieter: DEFINE MEDIA GMBH, An der RaumFabrik 31a, 76227 Karlsruhe

Datenschutzerklärung: www.definemedia.de/datenschutz-conative/

Delta Projects AB

Anbieter: Delta Projects AB, Linnégatan 89E, 115 23 Stockholm, Schweden

Datenschutzerklärung: https://deltaprojects.com/data-collection-policy

District M, Inc.

Anbieter: District M, Inc., 5455 de Gaspe Avenue Suite 730 Montreal, QC H2T 3B3, Canada

Datenschutzerklärung: https://districtm.net/en/page/platforms-data-and-privacy-policy/

DoubleVerify Inc.

Anbieter: DoubleVerify, Inc., 233 Spring Street, New York, NY 10013, USA

Datenschutzerklärung: www.doubleverify.com/privacy/

EASYmedia GmbH

Anbieter: EASYmedia GmbH, Löhner Str. 12d, 44652 Herne

Datenschutzerklärung: https://login.rtbmarket.com/gdpr

emetriq GmbH

Anbieter: emetriq GmbH, Vorsetzen 35, 20459 Hamburg

Datenschutzerklärung: www.emetriq.com/datenschutz/

Exactag GmbH

Anbieter: Exactag GmbH, Philosophenweg 17, 47051 Duisburg

Datenschutzerklärung: www.exactag.com/en/data-privacy/

Flashtalking, Inc.

Anbieter: Flashtalking, Inc., 142 West 36th Street 10th Floor New York, NY 10018 United States

Datenschutzerklärung: www.flashtalking.com/privacypolicy/

Fyber

Anbieter: Fyber N.V., Wallstraße 9-13, 10179 Berlin

Datenschutzerklärung: www.fyber.com/legal/privacy-policy/

GP one GmbH

Anbieter: GP One GmbH, Zur Linspher 3, 35108 Allendorf (Eder)

Datenschutzerklärung: www.gsi-one.org/de/privacy-policy.html

HyperTV Inc.

Anbieter: Hypertv Inc., 6 St. Johns Lane, New York, NY, 10013, USA

Datenschutzerklärung: https://www.connected-stories.com/cookie-policy

Improve Digital BV

Anbieter: Improve Digital BV, Beechavenue 182, 1119 PX Schiphol-Rijk, Netherlands

Datenschutzerklärung: www.improvedigital.com/platform-privacy-policy

Index Exchange, Inc.

Anbieter: Index Exchange, Inc., 20 W 22nd St. Suite 1101, New York, NY 10010, USA

Datenschutzerklärung: www.indexexchange.com/privacy

Inskin Media LTD

Anbieter: Inskin Media LTD, 233 High Holborn, London WC1V 7DN, United Kingdom

Datenschutzerklärung: www.inskinmedia.com/privacy-policy.html

Integral Ad Science, Inc.

Anbieter: Integral Ad Science, Inc., 95 Morton Street, 8th floor, New York, NY 10014, USA

Datenschutzerklärung: https://integralads.com/privacy-policy/

IPONWEB GmbH

Anbieter: IPONWEB GmbH, Saarbrücker Str. 37b, 10405 Berlin

Datenschutzerklärung: www.iponweb.com/privacy-policy/

Jivox Corporation

Anbieter: Jivox Corporation, 1810 Gateway Drive, San Mateo, CA 94404, USA

Datenschutzerklärung: www.jivox.com/privacy

Kochava Inc.

Anbieter: Kochava, Inc., 201 Church Street Sandpoint, ID 83864, USA

Datenschutzerklärung: www.kochava.com/support-privacy/

KUPONA GmbH

Anbieter: KUPONA GmbH, Kirchenstraße 86, 81675 München

Datenschutzerklärung: www.kupona.de/dsgvo/

LiquidM Technology GmbH

Anbieter: LiquidM Technology GmbH, Invalidenstraße 74, 10557 Berlin

Datenschutzerklärung: https://liquidm.com/privacy-policy/

LiveRamp, Inc.

Anbieter: LiveRamp, Inc., 225 Bush Street, 17th floor, San Francisco, CA 94104, USA

Datenschutzerklärung: www.liveramp.com/service-privacy-policy/

LoopMe Ltd

Anbieter: LoopMe Ltd, Ground Floor, 32-38 Saffron Hill, London EC1N 8FH, United Kingdom

Datenschutzerklärung: https://loopme.com/privacy-policy/

MADVERTISE MEDIA

Anbieter: madvertise media GmbH, Engeldamm 62-64b, 10179 Berlin

Datenschutzerklärung: https://madvertise.com/en/gdpr/

MediaMath, Inc.

Anbieter: MediaMath, Inc., 150 Greenwich Street, 45th Floor, New York, NY 10007, USA

Datenschutzerklärung: www.mediamath.com/privacy-policy/

Meetrics GmbH

Anbieter: Meetrics Gmbh, Alexanderstraße 7, 10178 Berlin

Datenschutzerklärung: www.meetrics.com/en/data-privacy/

Nativo, Inc.

Anbieter: Nativo, Inc., 100 N. Pacific Coast Highway, 10th Floor, El Segundo, CA 90245, USA

Datenschutzerklärung: www.nativo.com/interest-based-ads

Neodata Group srl.

Anbieter: Neodata Group srl., Via Giovanni Battista Pirelli 30, 20124 Milano, Italia

Datenschutzerklärung: www.neodatagroup.com/en/security-policy

Neural.ONE

Anbieter: Neural.One, Caleruega 79, 6B Madrid 28033, Spain

Datenschutzerklärung: https://web.neural.one/privacy-policy/

Neustar on behalf of The Procter & Gamble Company

Anbieter: The Protector & Gamble Company, 1 Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, USA

Datenschutzerklärung: www.pg.com/privacy/english/privacy_statement.shtml

On Device Research Limited

Anbieter: On Device Research Limited, 1a Winscombe Street, London N19 5DG, United Kingdom

Datenschutzerklärung: https://s.on-device.com/privacyPolicy

Online Solution Int Limited

Anbieter: Online Solution Int Ltd., Nördliche Münchner Straße 14a, 82031 Grünwald

Datenschutzerklärung: https://adsafety.net/privacy.html

OpenX

Anbieter: OpenX Software Ltd., 888 E Walnut St, Pasadena, CA 91101, USA

Datenschutzerklärung: https://www.openx.com/legal/privacy-policy/

Oracle Data Cloud

Anbieter: Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, USA

Datenschutzerklärung: www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html

ORTEC B.V.

Anbieter: ORTEC B.V., Houtsingel 5, 2719 EA, Zoetermeer, Netherlands

Datenschutzerklärung: www.ortecadscience.com/privacy-policy/

Otto (GmbH & Co. KG)

Anbieter: OTTO GmbH & Co KG / OTTO Retail Media, Werner-Otto-Straße 1-7, 22179 Hamburg

Datenschutzerklärung: www.otto.de/shoppages/service/datenschutz

Outbrain UK Ltd

Anbieter: Outbrain UK Ltd, 5th Floor, The Place, 175 High Holborn, London WC1V 7AA, United Kingdom

Datenschutzerklärung: www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy

plista GmbH

Anbieter: plista GmbH, Torstraße 33 - 35, 10119 Berlin

Datenschutzerklärung: www.plista.com/about/privacy/

Publicis Media GmbH

Anbieter: Publicis Media GmbH, Toulouser Allee 3, 40211 Düsseldorf

Datenschutzerklärung: www.publicismedia.de/datenschutz/

PubMatic, Inc.

Anbieter: PubMatic, Inc., 305 Main Street Redwood City, CA 94063, USA

Datenschutzerklärung: https://pubmatic.com/privacy-policy/

Quantcast International Limited

Anbieter: Quantcast International Limited, 795 Folsom Street, 5th Floor, San Francisco, CA 94107, USA

Datenschutzerklärung: www.quantcast.com/privacy/

Rakuten Marketing LLC

Anbieter: Rakuten Marketing LLC, 215 Park Avenue South 9th Floor New York, NY 10003, USA

Datenschutzerklärung: https://rakutenadvertising.com/legal-notices/services-privacy-policy/

remerge GmbH

Anbieter: remerge GmbH, Heidestr. 9, 10557 Berlin

Datenschutzerklärung: https://remerge.io/privacy-policy.html

RevJet

Anbieter: RevJet, 981 Industrial Road Suite D, San Carlo, CA 94070, USA

Datenschutzerklärung: www.revjet.com/privacy

Rhythm One DBA Unruly Group Ltd

Anbieter: Rhythm One Group, 535 Mission Street, Suite 2025, San Francisco, CA 94105, USA

Datenschutzerklärung: www.rhythmone.com/privacy-policy

RTB House S.A.

Anbieter: RTB House S.A., 61/101 Złota Street, 00-819 Warsaw, Poland

Datenschutzerklärung: www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy/

Seeding Alliance GmbH

Anbieter: Seeding Alliance GmbH, Gustav-Heinemann-Ufer 74b, 50968 Köln

Datenschutzerklärung: https://seeding-alliance.de/datenschutz/

Sharethrough, Inc

Anbieter: Sharethrough, Inc, 170 Columbus Avenue, Suite 280, San Francisco, CA 94133, USA

Datenschutzerklärung: https://platform-cdn.sharethrough.com/privacy-policy

Showheroes SE

Anbieter: Showheroes SE, Brunnenstraße 154, 10115 Berlin

Datenschutzerklärung: https://showheroes.com/privacy/

Sizmek by Amazon

Anbieter: Sizmek by Amazon, 450 W 33rd Steet, 6th Floor, New York, NY 10001, USA

Datenschutzerklärung: www.sizmek.com/privacy-policy/

Smaato, Inc.

Anbieter: Smaato, Inc., 240 Stockton St, 9th Floor, San Francisco, CA 94108, USA

Datenschutzerklärung: www.smaato.com/privacy/

Smart Adserver

Anbieter: Smart Adserver, Mehringdamm 33, 10961 Berlin

Datenschutzerklärung: https://smartadserver.com/corporate-privacy-policy/

Smartclip Europe GmbH

Anbieter: Smartclip Europe GmbH, Überseeallee 10, 20457 Hamburg

Datenschutzerklärung: https://privacy-portal.smartclip.net/

SMARTSTREAM.TV GmbH

Anbieter: SMARTSTREAM.TV GmbH, Dachauer Str. 15C, 80335 München

Datenschutzerklärung: www.smartstream.tv/en/productprivacy

Sovrn Holdings Inc.

Anbieter: Sovrn Holdings Inc., 5541 Central Avenue, Suite 100, Boulder, CO 80301, USA

Datenschutzerklärung: www.sovrn.com/sovrn-privacy/

SpotX, Inc.

Anbieter: SpotX, Inc.,Suite 400, 8181 Arista Place, Broomfield CO, 80021, USA

Datenschutzerklärung: www.spotx.tv/privacy-policy/

TabMo SAS

Anbieter: TabMo SAS, 2 avenue de Clichy 75009 Paris, France

Datenschutzerklärung: http://static.tabmo.io.s3.amazonaws.com/privacy-policy/index.html

Taboola Europe Limited

Anbieter: Taboola Europe Limited, Aldgate House, 2nd Floor, 33 Aldgate High Street, London EC3N 1DL, United Kingdom

Datenschutzerklärung: www.taboola.com/privacy-policy

Tapad, Inc.

Anbieter: Tapad, Inc.,551 5th Avenue, 9th Floor, New York, NY 10176, USA

Datenschutzerklärung: www.tapad.com/eu-privacy-policy

Teads

Anbieter: Teads, 55 5th Avenue, New York, NY 10003, USA

Datenschutzerklärung: www.teads.com/privacy-policy/

The ADEX GmbH

Anbieter: The ADEX GmbH, Torstraße 19, 10119 Berlin

Datenschutzerklärung: https://theadex.com/privacy-opt-out/

The Reach Group GmbH

Anbieter: The Reach Group GmbH, Am Karlsbad 16, 10785 Berlin

Datenschutzerklärung: https://trg.de/en/privacy-statement/

The Rubicon Project, Inc.

Anbieter: The Rubicon Project, Inc., 12181 Bluff Creek Drive , Playa Vista, CA 90094, USA

Datenschutzerklärung: www.rubiconproject.com/rubicon-project-yield-optimization-privacy-policy/

The Trade Desk

Anbieter: The Trade Desk, Inc., 42 N. Chestnut St, Ventura, CA 93001, USA

Datenschutzerklärung: www.thetradedesk.com/general/privacy-policy

Travel audience GmbH

Anbieter: Travel audience GmbH, Elsenstraße 106, 12435 Berlin

Datenschutzerklärung: https://travelaudience.com/product-privacy-policy/

TripleLift, Inc.

Anbieter: TripleLift, Inc., 400 Lafayette St., 5th & 3rd Floor New York, NY 10003, USA

Datenschutzerklärung: https://triplelift.com/privacy/

Unruly Group Ltd

Anbieter: Unruly Group Ltd,The Whitechapel Building, 15 Whitechapel High St, London E1 8QS, United Kingdom

Datenschutzerklärung: https://unruly.co/privacy/

Verizon Media EMEA Limited

Anbieter: Verizon Media EMEA Limited, 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Republic of Ireland

Datenschutzerklärung: www.verizonmedia.com/policies/ie/en/verizonmedia/privacy/index.html

WEBORAMA

Anbieter: WEBORAMA, 15 rue Clavel, 75019 Paris, France

Datenschutzerklärung: https://weborama.com/privacy_en/

White Ops, Inc

Anbieter: White Ops, Inc., 7 West 22nd Street, 9th Floor, New York, NY 10011, USA

Datenschutzerklärung: https://www.whiteops.com/privacy

Wizaly

Anbieter: Wizaly, 3033 North Clark Street, Chicago, IL 60657, USA

Datenschutzerklärung: www.wizaly.com/terms-of-use#privacy-policy

Xandr, Inc.

Anbieter: Xandr, Inc., 28 W 23rd St, New York, NY 10010, USA

Datenschutzerklärung: www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/

Yieldlab AG

Anbieter: Yieldlab AG,Colonnaden 41, 20354 Hamburg

Datenschutzerklärung: www.yieldlab.de/meta-navigation/datenschutz/

YouGov

Anbieter: YouGov,50 Featherstone Street, London, EC1Y 8RT, United Kingdom

Datenschutzerklärung: https://yougov.co.uk/about/terms-combined/#/privacy

Zemanta, Inc.

Anbieter: Zemanta, Inc.,33 West 17th Street, Midtown, New York 10011, United States

Kategorie: www.zemanta.com/legal/privacy

zeotap GmbH

Anbieter: zeotap GmbH, Poststraße 12, 10178 Berlin

Datenschutzerklärung: https://zeotap.com/privacy_policy

b) weitere IAB-zertifizierte Vendoren

Apester Ltd

Anbieter: Apester Ltd., 3 Soncino St., Tel Aviv, Israel 6721603

Datenschutzerklärung: http://apester.com/privacy

agof – daily campaign facts / IVW / INFOnline

Unsere Webseite nutzt das Messverfahren („SZMnG“) der INFOnline GmbH (https://www.INFOnline.de) zur Ermittlung statistischer Kennwerte über die Nutzung unserer Angebote. Ziel der Nutzungsmessung ist es, die Anzahl der Besuche auf unserer Website, die Anzahl der Websitebesucher und deren Surfverhalten statistisch – auf Basis eines einheitlichen Standardverfahrens – zu bestimmen und somit marktweit vergleichbare Werte zu erhalten.

INFOnline verwendet sog. Cookies, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Folgende Cookies werden von INFOnline in Ihrem verwendeten Browser gesetzt:

ioam.de: Anonyme Erstellung einer Marktforschungsstudie über die Internetnutzung für die Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF e.V.). Gültigkeit 1 Jahr.

Für alle Digital-Angebote, die Mitglied der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW – http://www.ivw.eu) sind oder an den Studien der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF – http://www.agof.de) teilnehmen, werden die Nutzungsstatistiken regelmäßig von der AGOF und der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma – http://www.agma-mmc.de) zu Reichweiten weiter verarbeitet und mit dem Leistungswert „Unique User“ veröffentlicht sowie von der IVW mit den Leistungswerten „Page Impression“ und „Visits“. Diese Reichweiten und Statistiken können auf den jeweiligen Webseiten eingesehen werden.

Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die Erstellung von Statistiken und die Bildung von Nutzerkategorien. Die Statistiken dienen dazu, die Nutzung unseres Angebots nachvollziehen und belegen zu können. Die Nutzerkategorien bilden die Grundlage für eine interessengerechte Ausrichtung von Werbemitteln bzw. Werbemaßnahmen. Zur Vermarktung dieser Webseite ist eine Nutzungsmessung, welche eine Vergleichbarkeit zu anderen Marktteilnehmern gewährleistet, unerlässlich. Unser berechtigtes Interesse ergibt sich aus der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der sich aus den Statistiken und Nutzerkategorien ergebenden Erkenntnisse und dem Marktwert unserer Webseite -auch in direktem Vergleich mit Webseiten Dritter- der sich anhand der Statistiken ermitteln lässt.

Darüber hinaus haben wir ein berechtigtes Interesse daran, die pseudonymisierten Daten der INFOnline, der AGOF und der IVW zum Zwecke der Marktforschung (AGOF, agma) und für statistische Zwecke (INFOnline, IVW) zur Verfügung zu stellen. Weiterhin haben wir ein berechtigtes Interesse daran, die pseudonymisierten Daten der INFOnline zur Weiterentwicklung und Bereitstellung interessengerechter Werbemittel zur Verfügung zu stellen.

Die INFOnline GmbH erhebt die folgenden Daten, welche nach EU-DSGVO einen Personenbezug aufweisen:

IP-Adresse: Im Internet benötigt jedes Gerät zur Übertragung von Daten eine eindeutige Adresse, die sogenannte IP-Adresse. Die zumindest kurzzeitige Speicherung der IP-Adresse ist aufgrund der Funktionsweise des Internets technisch erforderlich. Die IP-Adressen werden vor jeglicher Verarbeitung um 1 Byte gekürzt und nur anonymisiert weiterverarbeitet. Es erfolgt keine Speicherung oder weitere Verarbeitung der ungekürzten IP-Adressen.

Einen zufällig erzeugten Client-Identifier: Die Reichweitenverarbeitung verwendet zur Wiedererkennung von Computersystemen alternativ entweder ein Third-Party-Cookie mit der Kennung „ioam.de“, ein First-Party-Cookie, ein „Local Storage Object“ oder eine Signatur, die aus verschiedenen automatisch übertragenen Informationen Ihres Browsers erstellt wird. Diese Kennung ist für einen Browser eindeutig, solange die Cookies oder das Local Storage Object nicht gelöscht wird. Eine Messung der Daten und anschließende Zuordnung zu dem jeweiligen Client-Identifier ist daher auch dann möglich, wenn Sie andere Webseiten aufrufen, die ebenfalls das Messverfahren („SZMnG“) der INFOnline GmbH nutzen. Die Gültigkeit des Cookies ist auf maximal 1 Jahr beschränkt.

Das Messverfahren der INFOnline GmbH, welches auf dieser Webseite eingesetzt wird, ermittelt Nutzungsdaten. Dies geschieht, um die Leistungswerte Page Impressions, Visits und Clients zu erheben und weitere Kennzahlen daraus zu bilden (z.B. qualifizierte Clients). Darüber hinaus werden die gemessenen Daten wie folgt genutzt:

Eine sogenannte Geolokalisierung, also die Zuordnung eines Webseitenaufrufs zum Ort des Aufrufs, erfolgt ausschließlich auf der Grundlage der anonymisierten IP-Adresse und nur bis zur geographischen Ebene der Bundesländer / Regionen. Aus den so gewonnenen geographischen Informationen kann in keinem Fall ein Rückschluss auf den konkreten Aufenthaltsort eines Nutzers gezogen werden.

Die Nutzungsdaten eines technischen Clients (bspw. eines Browsers auf einem Gerät) werden webseitenübergreifend zusammengeführt und in einer Datenbank gespeichert. Diese Informationen werden zur technischen Abschätzung der Sozioinformation Alter und Geschlecht verwendet und an die Dienstleister der AGOF zur weiteren Reichweitenverarbeitung übergeben. Im Rahmen der AGOF-Studie werden auf Basis einer zufälligen Stichprobe Soziomerkmale technisch abgeschätzt, welche sich den folgenden Kategorien zuordnen lassen: Alter, Geschlecht, Nationalität, Berufliche Tätigkeit, Familienstand, Allgemeine Angaben zum Haushalt, Haushalts-Einkommen, Wohnort, Internetnutzung, Online-Interessen, Nutzungsort, Nutzertyp.

Die vollständige IP-Adresse wird von der INFOnline GmbH nicht gespeichert. Die gekürzte IP-Adresse wird maximal 60 Tage gespeichert. Die Nutzungsdaten in Verbindung mit dem eindeutigen Identifier werden maximal 6 Monate gespeichert.

Die IP-Adresse wie auch die gekürzte IP-Adresse werden nicht weitergegeben. Für die Erstellung der AGOF-Studie werden Daten mit Client-Identifiern an die folgenden Dienstleister der AGOF weitergegeben:

Kantar Deutschland GmbH https://www.tns-infratest.com/

Ankordata GmbH & Co. KG http://www.ankordata.de/homepage/

Interrogare GmbH https://www.interrogare.de/

Wenn Sie an der Messung nicht teilnehmen möchten, können Sie unter folgendem Link widersprechen: http://optout.ioam.de

Weitere Informationen zum Datenschutz im Messverfahren finden Sie auf der Webseite der INFOnline GmbH https://www.infonline.de, die das Messverfahren betreibt, der Datenschutzwebseite der AGOF http://www.agof.de/datenschutz und der Datenschutzwebseite der IVW http://www.ivw.eu.

INFOnline handelt im Auftrag der AGOF und IVW, so dass die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit für eine datenschutzkonforme Datenverarbeitung nach dem Zeitpunkt der Erhebung durch INFOnline und der Übergabe dieser Daten an AGOF und IVW in deren Verantwortungsbereich liegt. Eine Überprüfung der Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung durch AGOF und IVW zu den betroffenen Zwecken liegt nicht im Verantwortungsbereich von SPORT1.

Wir nutzen die Analyse- und Tracking-Technologien bzw. Drittanbieter-Technologien von INFOnline auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO für die Daten, welche IVW überlassen werden und Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO für die Verwendung der Client ID durch AGOF zu folgenden Zwecken:

a) Zum Zwecke der Ausweisung von geprüften Kennzahlen in offiziellen Reichweitenberichten (Jahresbericht etc.).

b) Zum Zwecke der Durchführung eines neutralen Wettbewerbsvergleich bzw. Bewertung unserer Marktanteile.

c) Zum Zwecke der Teilnahme an einer unabhängigen Prüfung einer anerkannten Prüfstelle zur Darstellung der Reichweitenentwicklung.

d) Zum Zwecke der Ermittlung einer Basis für Skalierungsberechnung von technischen Dienstleistern und Partnern.

e) Zum Zwecke der Teilnahme am Vermarkter-Ranking für Agenturgeschäft durch die AGOF.

f) Dem Einsatz von spezialisierten Auftragsverarbeitern und den dadurch verbundenen wirtschaftlichen und technischen Vorteilen.

Aus vorgenannten Punkten (a) – f)) sowie unter Berücksichtigung, dass die technisch erforderliche Datenverarbeitung nicht von der Datenverarbeitung für Produktoptimierungen getrennt werden kann, folgt unser berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO.

Die Verarbeitung der Daten ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit gegen die Verarbeitung durch IVW.

Sie können Ihre über unser CMP vorgenommenen Einwilligung in die Datenverarbeitung durch AGOF jederzeit für die Zukunft widerrufen. Durch Ändern des Schiebereglers bei AGOF im CMP verhindern Sie, das technische Maßnahmen ausgeführt sowie Cookies gesetzt werden.

Sportradar AG

Anbieter: Feldlistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, Switzerland

Datenschutzerklärung: https://www.sportradar.com/about-us/privacy/

VI. Dauer der Speicherung

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange dies zur Erreichung des jeweiligen Speicherzweckes erforderlich ist bzw. Ihre Einwilligung zur Speicherung vorliegt. Anschließend werden Ihre Daten von uns gelöscht, es sei denn, dass wir nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer-, handelsrechtlichen oder sonstiger gesetzlicher Aufbewahrungs- oder Dokumentationspflichten zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie im Falle eines Entfalls des Speicherzwecks einer darüber hinaus gehenden Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO zugestimmt haben.

VII. Externe Links

Sie finden auf unseren Seiten ggf. Links, die auf Seiten Dritter verweisen. SPORT1 hat keinerlei Einfluss darauf, dass deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten.

VIII. Auskunfts-, Widerspruchs- und Widerrufsrecht

Nach der Datenschutzgrundverordnung haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten. Zudem können Sie der Erstellung pseudonymisierter Nutzungsprofile zu Zwecken der Werbung, der Marktforschung oder der Optimierung unserer Website widersprechen. Von Ihnen erteilte Einwilligungen in die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Sie haben das Recht,

Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten – auch soweit sie sich auf Herkunft oder Empfänger dieser Daten beziehen – und den Zweck der Speicherung dieser Daten zu erhalten. Senden Sie hierzu bitte eine schriftliche Anfrage an die unten genannte Anschrift unseres Datenschutzbeauftragten. Bitte bezeichnen Sie in Ihrem Schreiben die Art der personenbezogenen Daten, über die Sie informiert werden möchten, möglichst genau;

Ihre Daten berichtigen zu lassen, wenn sie falsch sind. Senden Sie hierzu bitte eine schriftliche Anfrage an die unten genannte Anschrift unseres Datenschutzbeauftragten. Bitte bezeichnen Sie in Ihrem Schreiben die Art der personenbezogenen Daten, die Sie korrigiert haben möchten, möglichst genau;

Ihre Daten löschen bzw. sperren zu lassen, wenn die Datenspeicherung unzulässig war oder für unsere weitere Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist. Senden Sie hierzu bitte eine schriftliche Anfrage an die unten genannte Anschrift unseres Datenschutzbeauftragten. Bitte bezeichnen Sie in Ihrem Schreiben die Art der personenbezogenen Daten, die Sie gelöscht bzw. gesperrt haben möchten, möglichst genau;

Ihre Daten übertragen zu lassen. Senden Sie hierzu bitte eine schriftliche Anfrage an die unten genannte Anschrift unseres Datenschutzbeauftragten. Bitte bezeichnen Sie in Ihrem Schreiben die Art der personenbezogenen Daten, die Sie übertragen haben möchten, möglichst genau;

der Nutzung Ihrer Daten z.B. für Newsletter oder Werbe- und Marktforschungszwecke zu widersprechen bzw. erteilte Einwilligungen zu widerrufen. Nutzen Sie hierfür bitte die oben genannten Opt-Out Links, den Abmeldelink im Newsletter oder kontaktieren Sie unseren Datenschutzbeauftragten. Bitte berücksichtigen Sie, dass es aus organisatorischen Gründen zu einer Überschneidung zwischen Ihrem Widerruf und der Nutzung Ihrer Daten im Rahmen einer bereits laufenden Kampagne kommen kann;

sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten rechtswidrig erfolgt. Wenden Sie sich dazu bitte an die Datenschutzbehörde, die für Ihren Wohnort bzw. Ihr Bundesland zuständig ist oder an die für uns zuständige Datenschutzbehörde. Diese ist:

BayLDA Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

Promenade 18

91522 Ansbach

Telefon: +49 (0) 981 180093-0

Diese Datenschutzhinweise können jederzeit unter dem Link https://www.sport1.de/unternehmen/datenschutz abgerufen und ausgedruckt werden. Da Gesetzesänderungen oder Änderungen unserer unternehmensinternen Prozesse eine Anpassung dieser Datenschutzhinweise erforderlich machen können, die wir uns entsprechend vorbehalten, bitten wir Sie, diese Datenschutzhinweise regelmäßig abzurufen.

IX. Verantwortliche Stelle und Kontaktdaten

Ihre Anfragen zum Datenschutz beantworten wir gerne. Nutzen Sie dafür bitte die hier genannten Kontaktdaten.

Wir stehen Ihnen gerne für weitergehende Fragen zum Thema Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer Daten zur Verfügung.

Sie können jederzeit Auskunft, über die von uns über Sie gespeicherten Daten bekommen. Bitte wenden Sie sich in diesen Fällen an die für die Webseite verantwortliche Stelle:

SPORT1 GmbH

Datenschutz

Münchener Str. 101 g

85737 Ismaning

Tel.: +49 (0) 89 - 960 66 0

Fax: +49 (0) 89 - 960 66 1009

Datenschutzbeauftragter:

BAY GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rechtsanwaltsgesellschaft, Rechtsanwalt Dirk Seeburg

Technopark II | Werner-von-Siemens-Ring 12

85630 Grasbrunn

E-Mail: datenschutz@sport1.de

Stand: August 2020