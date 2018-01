Christoph Küppers, Jahrgang 1991, berichtet seit 2016 als freier Journalist aus dem Westen für SPORT1. Er studierte an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf Germanistik und Politikwissenschaften. In dieser Zeit absolvierte er ein Praktikum bei SPORT1. Nach dem Studium besuchte er die RTL-Journalistenschule für TV und Multimedia in Köln. Als freier Journalist arbeitet er neben SPORT1 für das Fußballmagazin 11FREUNDE sowie RTL. Für SPORT1 berichtete Küppers schon aus Brasilien über die Olympischen Sommerspiele 2016 sowie vom Trainingslager des FC Bayern in Katar Anfang 2017. Ab der Bundesliga-Saison 2017/18 beschäftigt er sich für SPORT1 vor allem mit Borussia Dortmund.

