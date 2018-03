Hauke van Göns, geboren 1993, studierte Medienwirtschaft und Journalismus in Wilhelmshaven. Er arbeitete parallel schon für die eSports-Abteilung beim kicker und schob auch ein fünfmonatiges Praktikum bei der Perform Media Group in Unterföhring ein. In der SPORT1-Redaktion gehört er zum Ressort eSports.

