Justin Werner, Jahrgang 1996, studierte im Fach Medienmanagement an der Hochschule Mittweida. Dort arbeitete er drei Jahre lang für den Lokalradiosender 99drei - Radio Mittweida als Redakteur und Abteilungsleiter Nachrichten. 2018 absolvierte er ein viermonatiges Praktikum in der Fußballredaktion von Amazon Music und arbeitet seither als Redakteur am Bundesliga-Radio des Musik-Streamingdienstes mit. Seit Mai 2019 arbeitet der gebürtige Düsseldorfer, der aber im sächsischen Dresden aufgewachsen ist, als Freier Redakteur für SPORT1.