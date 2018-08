Linh Vu, geboren 1995, studiert Medienwissenschaft und Medienpraxis in Bayreuth. Sie engagierte sich während ihres Studiums bei ihrer eSport-Hochschulgruppe eSport UBT und als Voluntär für League of Legends. Seit August 2018 ist sie Praktikantin in der eSport Redaktion bei Sport1 tätig.