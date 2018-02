Michael Prieler, Jahrgang 1989, geboren in Donauwörth. Studierte Journalistik, Sport- und Politikwissenschaft in Dortmund. Auf erste Berufserfahrungen beim Lokal-Radiosender hitradio.rt1 und der Augsburger Allgemeinen Zeitung folgte von 2011 bis 2012 ein studienintegriertes Volontariat bei der Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen in Kassel und eine Hospitanz beim Bayerischen Rundfunk. Im Anschluss ans Studium von 2013 bis 2016 Online- und Social-Media-Redakteur in der Presse-Abteilung der DKB Handball-Bundesliga. Seit November 2016 freier Mitarbeiter in der Online-Redaktion von SPORT1. Berichtete u.a. von der Handball-WM 2017 in Frankreich, den World Games 2017 in Polen und diversen Tennisturnieren bzw. Davis-Cup-Partien.

