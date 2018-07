Milena Belogortseva, Jahrgang 1996, absolviert 2019 ihren Bachelor English and American Studies und Iberoromanistik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Auslandsjahr an der Georgia State University in den USA. Muttersprachlerin Deutsch/ Russisch. Seit Juni 2018 Praktikantin in der Online Redaktion von SPORT1.

