Tobias Graser, Jahrgang 1979 studierte Germanistik an der Ludwig-Maximilians-Universität München, trieb sich in dieser Zeit aber hauptsächlich in den Bergen herum. Der Staatlich geprüfte Snowboardlehrer, Freerideguide und Hobbyläufer arbeitete als Texter für verschiedene Werbeagenturen. Seit November 2018 bringt er seine Skills als freier Mitarbeiter in der Onlineredaktion von SPORT1 ein.