Ab diesem Freitag ist die Sky Produktion „Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga“ parallel auch auf SPORT1 zu sehen

„Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga“ an Spieltagen immer freitags ab 22:15 Uhr und sonntags ab 19:30 Uhr

Olaf Schröder: „Es ist eine sehr gute Nachricht für unsere Zuschauer, dass sie die Zweitliga-Highlights dank unserer Kooperation mit Sky jetzt auch wieder am Freitag und Sonntag auf SPORT1 sehen können – on-top zu unseren Zusammenfassungen am Sonntagmorgen in ‚Hattrick Pur‘.“

Ismaning, 24. Januar 2018 – Ab sofort sind die Highlight-Zusammenfassungen der 2. Bundesliga in der Sky Produktion „Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga“ parallel auch auf SPORT1 zu sehen. Die Sendung wird an Spieltagen immer freitag- und sonntagabends ausgestrahlt und fasst die Höhepunkte der Partien des Tages zusammen. Seit Beginn dieser Saison hat Sky freitags und sonntags erstmals die exklusiven Rechte für die zeitversetzte Highlight-Berichterstattung der 2. Bundesliga im Free-TV. Im Rahmen der Kooperation wird die Sendung ab diesem Freitag parallel immer auch auf SPORT1 ausgestrahlt. Die Vereinbarung ist auf eineinhalb Jahre bis zum Ende der Saison 2018/19 ausgelegt.

Die Sendung mit den Highlight-Zusammenfassungen der 2. Bundesliga im Free-TV beginnt freitagabends künftig um 22:15 Uhr und sonntagabends um 19:30 Uhr. Durch die jeweils 75-minütige Sendung führen im Wechsel die Sky Moderatoren Christina Rann und Stefan Hempel.

Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Constantin Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH: „’Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga‘ ergänzt unser umfangreiches Angebot an Formaten rund um die Bundesliga und 2. Bundesliga. Es ist eine sehr gute Nachricht für unsere Zuschauer, dass sie die Zweitliga-Highlights dank unserer Kooperation mit Sky jetzt auch wieder am Freitag und Sonntag auf SPORT1 sehen können – on-top zu unseren Zusammenfassungen am Sonntagmorgen in ‚Hattrick Pur‘.“

Dr. Holger Enßlin, Geschäftsführer Legal, Regulatory & Distribution von Sky Deutschland: „Durch die Kooperation mit SPORT1 machen wir die Marke Sky Sport News HD noch bekannter. Die parallele Ausstrahlung auf SPORT1 unterstreicht die Programm- und Nachrichten-Kompetenz von Sky Sport News HD und wird die Reichweite der Sendung zusätzlich zum bisherigen Sendeplatz weiter steigern.“

Die Bundesliga und 2. Bundesliga auf SPORT1

SPORT1 besitzt als langjähriger Partner der Deutschen Fußball Liga (DFL) ausführliche Nachverwertungsrechte an der Fußball-Bundesliga. Deutschlands führende 360°-Sportplattform bietet den Fußballfans in seinen bekannten Formaten zur Bundesliga und 2. Bundesliga nicht nur an den Wochenenden – unter anderem mit den aktuellen Highlights des Spieltags in „Bundesliga Pur“ – sondern auch unter der Woche mit dem News-Format „Bundesliga Aktuell“ eine umfangreiche Berichterstattung.

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Michael Röhrig | Mathias Frohnapfel

Kommunikation

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. 089.96066.1210

Fax 089.96066.1209

E-Mail michael.roehrig@sport1.de

www.sport1.de