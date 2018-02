Auftakt gegen Weltmeister USA am Freitag, 2. März, live ab 00:55 Uhr im Free-TV

DFB-Pokal Viertelfinal-Schlagerspiel zwischen 1. FFC Frankfurt und Turbine Potsdam am Dienstag, 13. März, live ab 18:25 Uhr im Free-TV

Ismaning, 27. Februar 2018 – Frauenfußball-Highlights satt in den kommenden Wochen – live auf SPORT1: Beim SheBelieves Cup 2018 nimmt die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft nach zwei zweiten Plätzen in Folge den Titelgewinn ins Visier. SPORT1 überträgt das prestigeträchtige Turnier mit Olympiasieger Deutschland, Weltmeister USA sowie England und Frankreich, Nummer 3 und 6 der Weltrangliste, ab Freitag, 2. März, live aus den USA. Die entsprechenden plattformneutralen Exklusiv-Rechte für Deutschland hat die Sport1 GmbH vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) erworben. Für das Team von Bundestrainerin Steffi Jones ist der Wettbewerb nach dem überraschenden Aus im EM-Viertelfinale 2017 eine wichtige Standort-Bestimmung.

Drei Topspiele in fünf Tagen

Das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Gastgeber USA überträgt SPORT1 in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 2. März, live ab 00:55 Uhr aus Columbus, Ohio. In der zweiten Begegnung trifft die DFB-Auswahl in Harrison, New Jersey, auf England – am Sonntag, 4. März, live ab 20:45 Uhr auf SPORT1. Mit der Partie gegen Frankreich in Orlando, Florida, schließt die Mannschaft um Kapitänin Dzsenifer Marozsán am Mittwoch, 7. März, live ab 21:55 Uhr das wichtigste Einladungsturnier des Jahres ab.

Frankfurt oder Potsdam: Wer schafft den Sprung ins DFB-Pokalhalbfinale?

SPORT1 schnürt in den kommenden Wochen ein großes Frauenfußball-Liveangebot und zeigt neben dem SheBelieves Cup 2018 und attraktiven Partien aus der Allianz Frauen-Bundesliga (Zeiten siehe Übersicht) auch den Kracher im DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen dem 1. FFC Frankfurt und Turbine Potsdam. SPORT1 überträgt den Hit am Dienstag, 13. März, live ab 18:25 Uhr im Free-TV. Beide Klubs begegnen sich in dieser Saison auf Augenhöhe, liegen derzeit in der Bundesliga-Tabelle dicht beinander und träumen vom Pokalfinale in Köln. Zuletzt holte sich der VfL Wolfsburg dreimal in Folge den DFB-Pokal. Der 1. FFC Frankfurt hofft indes darauf wie 2014 am Ende ganz oben zu stehen.

Die kommenden Frauenfußball-Sendetermine im Überblick:

Plattform Tag, Datum Uhrzeit Programm SPORT1 Freitag, 2. März (Nacht von Do. auf Fr.) 0:55 Uhr live SheBelieves Cup 2018: USA – Deutschland SPORT1 Sonntag, 4. März 20:45 Uhr live SheBelieves Cup 2018: England – Deutschland SPORT1 Mittwoch, 7. März 21:55 Uhr live SheBelieves Cup 2018: Deutschland – Frankreich SPORT1 Dienstag, 13. März 18:25 Uhr live DFB-Pokal, Viertelfinale: 1. FFC Frankfurt – Turbine Potsdam SPORT1 Samstag, 17. März 13:55 Uhr live Allianz Frauen-Bundesliga: Turbine Potsdam – SC Freiburg

