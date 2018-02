Laura Schlüter, von BILD zu SPORT1 gewechselt, führt Unit New Platforms ab 1. März als Leiterin

Ivo Hrstic, Chefredakteur Digital SPORT1: „Laura Schlüters Wechsel vom Axel Springer Verlag zu uns unterstreicht die Attraktivität der 360°-Sportmedienmarke SPORT1 als Employer Brand. Eine Zielsetzung für unsere neue Unit New Platforms ist es, unsere Positionierung als reichweitenstärkste Social-Media-Plattform Deutschlands im Sportbereich noch weiter auszubauen.“

Ismaning, 28. Februar 2018 – Deutschlands führende 360°-Sportplattform forciert erfolgreiches Social-Media-Engagement: Ab 1. März bündelt SPORT1 seine Aktivitäten auf externen Plattformen in der Unit New Platforms. Leiterin der neugegründeten Unit wird Laura Schlüter. Zu SPORT1 wechselte sie von Axel Springer, wo sie zuletzt bei BILD Verantwortliche Multimedia-Redakteurin war. Im Social-Media-Bereich erreichte SPORT1 in diesem Monat zudem einen neuen Meilenstein mit nun über 5 Mio. Fans auf Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Google+ und WhatsApp.

Unit New Platforms startet am 1. März

Zum Verantwortungsbereich der neuen Unit New Platforms zählen künftig unter anderem Social Media Operations, Community Management sowie Branded Content & Partnerships. Diesen Teilbereich verantwortet ab März Nicola Kiermeier als Head of Branded Content & Partnerships und berichtet an Laura Schlüter. Bislang war Nicola Kiermeier als Managerin Distributed Media bei SPORT1 tätig. Im Fokus von Laura Schlüter als Leiterin der Unit New Platforms und ihrem insgesamt zehnköpfigen Team steht in Zukunft die Steigerung von Reichweiten und Engagement auf externen Plattformen sowie der weitere Ausbau neuer Geschäftsfelder und Medien-Partnerschaften. In ihrer neuen Funktion berichtet Laura Schlüter an Ivo Hrstic, Chefredakteur Digital der Sport1 GmbH.

Zu SPORT1 war Laura Schlüter von BILD gewechselt. Im Rahmen ihrer fünfjährigen Tätigkeit dort war sie zunächst in Berlin als Video-Redakteurin bei der BILD digital GmbH & Co. KG und anschließend Verantwortliche Multimedia-Redakteurin bei der BILD KG. In dieser Position war die 36-Jährige unter anderem Moderatorin und Sendungsverantwortliche des täglichen WebTV-Formats „BILD daily“ und der „BILDBoxx“, Projektleiterin sämtlicher Facebook Live-Aktivitäten sowie zuständig für die Entwicklung von Live- und On-Demand-Formaten. Darüber hinaus übernahm sie von März bis Juni 2017 die Teamleitung des BILD Büros in Los Angeles. Zuvor arbeitete sie nach ihrem Modejournalismus- und Medienkommunikations-Studium ab 2005 unter anderem bei RTL Nord in Hamburg als Redakteurin sowie bei K-Mail Order Norge AS in Oslo als Country Manager.

Ivo Hrstic, Chefredakteur Digital von SPORT1: „Eine Zielsetzung für unsere neue Unit New Platforms ist es, unsere Positionierung als reichweitenstärkste Social-Media-Plattform Deutschlands im Sportbereich weiter auszubauen und die Weiterentwicklung des Bewegtbild-Angebots auf unseren Social-Media-Kanälen zu forcieren. Mit Laura Schlüter haben wir für die Unit-Leitung einen hochkarätigen Neuzugang gewonnen. Ihr Wechsel von Axel Springer zu uns unterstreicht auch die Attraktivität der 360°-Sportmedienmarke SPORT1 als Employer Brand.“

„Wir haben mit unserem Team den Anspruch, in Deutschland Innovationsführer in den Bereichen Livestream, Storytelling und Engagement zu sein“, ergänzt Laura Schlüter, Leiterin Unit New Platforms. „Übergeordnetes Ziel unserer Aktivitäten ist die Realisierung neuer Umsatzpotenziale mit Blick auf unsere Social-Media-Kanäle und den Bereich Branded Content & Partnerships, der künftig eine deutlich größere Rolle als bislang spielen wird.“

Anbei ein Porträtfoto von Laura Schlüter, Leiterin Unit New Platforms von SPORT1, zur freien redaktionellen Verwendung (Quelle: Sport1 GmbH).

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Michael Röhrig

Leiter Kommunikation

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. 089.96066.1210

Fax 089.96066.1209

E-Mail michael.roehrig@sport1.de

www.sport1.de