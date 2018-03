Liveübertragung aus Salzburg verfolgen 2,67 Millionen Zuschauer (Z3+) im Schnitt, bei guten Marktanteilen von 9,5 Prozent bei den Gesamtzuschauern sowie 16,1 Prozent in der Kernzielgruppe der Männer 14-59 Jahre (M14-59)

RB Leipzig erreicht Viertelfinale dank Remis in St. Petersburg: Beim Nachlauf mit Highlights der weiteren Achtelfinal-Rückspiele schalten 1,02 Millionen Zuschauer (Z3+) im Schnitt ein

Auslosung des Viertelfinales der UEFA Europa League heute ab 12:55 Uhr im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de

Ismaning, 16. März 2018 – Enormes Interesse am Auftritt von Borussia Dortmund im Achtelfinale der UEFA Europa League beim FC Salzburg: Das Ausscheiden des Bundesligisten verfolgten am gestrigen Donnerstagabend im Schnitt 2,67 Millionen Zuschauer ab drei Jahren (Z3+). In der Spitze schalteten bei der Liveübertragung aus Salzburg mit Moderator Jochen Stutzky und Kommentator Markus Höhner bis zu 3,35 Millionen Zuschauer ein. SPORT1 erzielte damit den besten Spitzenwert der Saison. Die Marktanteile lagen bei 16,1 Prozent in der Kernzielgruppe der Männer 14-59 Jahre (M14-59) und bei 9,5 Prozent bei den Gesamt-Zuschauern (Z3+). Das sind die zweitbesten Werte der Saison, lediglich den Einzug des BVB ins Achtelfinale am 22. Februar verfolgten mit 16,4 Prozent in der Kernzielgruppe Männer 14-59 Jahre (M14-59) und 9,8 Prozent bei den Gesamt-Zuschauern (Z3+) mehr Fans.

Sehr gute Zahlen für Vor- und Nachberichterstattung aus dem Studio

Anklang beim TV-Publikum fand auch der „Countdown“ live ab 19:00 Uhr aus dem SPORT1-Studio mit dem Moderatoren-Duo Oliver Schwesinger und Ruth Hofmann sowie den Experten Andreas Möller und Olaf Thon. Den zweistündigen Vorlauf sahen 460.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt, bei einem Gesamt-Marktanteil von 1,6 Prozent. Beim zweistündigen Nachlauf live ab 23:00 Uhr mit der Analyse des Livespiels und den Highlights der weiteren Achtelfinal-Rückspiele schalteten 1,02 Millionen Zuschauer im Schnitt ein, der Marktanteil lag bei 8,1 Prozent. Im Fokus stand dabei das Match von RB Leipzig bei Zenit St. Petersburg, das Thomas Herrmann kommentierte. Die Leipziger setzten sich dank eines 1:1 durch und stehen erstmals in ihrer Geschichte im Viertelfinale der UEFA Europa League.

Auslosung live auf SPORT1.de im kostenlosen Livestream und auf YouTube

Wie geht es nun in der Runde der letzten Acht weiter? Leipzig hofft auf einen möglichst attraktiven Gegner, unter anderem sind noch Lazio, Arsenal und Atletico im Rennen. Die Auslosung für das Viertelfinale in der UEFA Europa League wird am heutigen Freitag, 16. März, ab 12:55 Uhr im Livestream auf SPORT1.de und auf YouTube übertragen. SPORT zeigt Leipzigs Hinspiel am Donnerstag, 5. April, und das Rückspiel am Donnerstag, 12. April, live im Free-TV.

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope 6.1, SPORT1-Medienforschung, 16.03.2018

Anbei finden Sie Bildmaterial der SPORT1-Übertragung zur freien redaktionellen Verwendung im Rahmen der Berichterstattung (Bildquelle Studio: SPORT1 l Nadine Rupp).

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen

Mathias Frohnapfel

PR-Manager

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. 089.96066.1244

Fax 089.96066.1209

E-Mail mathias.frohnapfel@sport1.de

www.sport1.de