Liveübertragung aus Leipzig verfolgen 2,32 Millionen Zuschauer (Z3+) im Schnitt, bei starken Marktanteilen von 8,5 Prozent bei den Gesamtzuschauern sowie 11,2 Prozent in der Kernzielgruppe der Männer 14-59 Jahre (M14-59)

Ismaning, 6. April 2018 – Erfolgreicher Europapokalabend für RB Leipzig und SPORT1: Den gestrigen 1:0-Heimsieg des Bundesligisten über Olympique Marseille im Viertelfinal-Hinspiel der UEFA Europa League verfolgten im Schnitt 2,32 Millionen Zuschauer ab drei Jahren (Z3+). In der Spitze schalteten bei der Liveübertragung aus Leipzig mit Moderator Jochen Stutzky und Kommentator Markus Höhner bis zu 3,37 Millionen Zuschauer ein. Mit diesem Spitzenwert hat SPORT1 eine neue Bestmarke für diese Saison aufgestellt. Die Marktanteile lagen bei hervorragenden 11,2 Prozent in der Kernzielgruppe der Männer 14-59 Jahre (M14-59) und bei 8,5 Prozent bei den Gesamt-Zuschauern (Z3+).

Großes Zuschauerinteresse auch nach Abpfiff

Auch nach Abpfiff des Livespiels blieben die TV-Zuschauer auf SPORT1 am Ball: Den zweistündigen Nachlauf aus dem Studio mit den Moderatoren Oliver Schwesinger und Ruth Hofmann sowie SPORT1-Experte Olaf Thon ab 23:00 Uhr sahen 730.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt, bei einem Gesamt-Marktanteil von 6,1 Prozent und einem zweistelligen Kernzielgruppen-Marktanteil von 10,0 Prozent (M14-59). Neben den Stimmen und der Analyse des Leipziger Erfolgs gab es auch ausführliche Highlights der weiteren Viertelfinalpartien mit den Topfavoriten Atlético Madrid und dem FC Arsenal zu sehen.

Leipzig verschafft sich gute Ausgangsposition

Mit dem 1:0-Hinspielsieg über Olympique Marseille hat RB Leipzig die Türe zum Halbfinale der UEFA Europa League weit aufgestoßen. Den knappen Vorsprung gilt es nun im Rückspiel in einer Woche im Stade Vélodrome zu verteidigen. Das wird alles andere als einfach, denn Olympique kann im zweiten Duell voraussichtlich wieder auf zahlreiche Leistungsträger zurückgreifen, die am gestrigen Abend gefehlt hatten. SPORT1 überträgt den Showdown in Marseille mit umfangreicher Vor- und Nachberichterstattung am kommenden Donnerstag, 13. April, ab 19:00 Uhr live und exklusiv im deutschen Free-TV (Anpfiff: 21:05 Uhr).

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope 6.1, SPORT1-Medienforschung, 06.04.2018

Anbei finden Sie Bildmaterial der SPORT1-Übertragung mit Moderator Jochen Stutzky und Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl zur freien redaktionellen Verwendung im Rahmen der Berichterstattung (Quelle: Getty Images).

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Martin Rösch

PR-Manager

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. 089.96066.1233

Fax 089.96066.1209

E-Mail martin.roesch@sport1.de

www.sport1.de