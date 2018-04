Ivo Hrstic, Chefredakteur Digital SPORT1: „Mit der Einführung dieser neuen Position stärken wir die Vor-Ort-Berichterstattung auf unseren Digital-Kanälen. Florian Plettenberg ist auch durch seine Erfahrungen bei Axel Springer eine hervorragende Besetzung.“

Ismaning, 19. April 2018 – Deutschlands führende 360°-Sportplattform baut ihren Digitalbereich weiter aus: Ab 1. Mai wird Florian Plettenberg die neu geschaffene Position des Chefreporter Digital bei SPORT1 übernehmen und die multimediale Vor-Ort-Berichterstattung für den Raum München/Süddeutschland leiten. Zu SPORT1 wechselt der 30-Jährige von Axel Springer, wo er zuletzt Redakteur bei BILD München Sport war. Für SPORT1.de wird er federführend die Berichterstattung über die deutsche Fußball-Nationalmannschaft und den FC Bayern München übernehmen. Im Rahmen seiner Tätigkeit wird er auch zum Reporter-Team von SPORT1 bei der im Juni beginnenden FIFA WM 2018TM gehören, das das Turnier in Russland begleiten wird.

Im Positionsprofil liegt ein besonderer Fokus auf der multimedialen Vor-Ort-Berichterstattung: Der Chefreporter Digital wird nicht nur auf SPORT1.de und den SPORT1 Apps, sondern auch live auf den Social-Media-Kanälen von SPORT1 und dem SPORT1 YouTube Channel aktuelle Geschehnisse vor Ort einordnen. In seiner neuen Funktion berichtet Florian Plettenberg an Matthias Becker, Leiter News Digital.

Florian Plettenberg war während seines Engagements bei Axel Springer als Redakteur für BILD München Sport seit 2017 für die Berichterstattung über den TSV 1860 München, den FC Ingolstadt und den FC Bayern Basketball zuständig. Von 2015 bis 2017 absolvierte der gebürtige Kasseler sein Volontariat in der Axel Springer Akademie in Berlin und war bereits während des Volontariats für die SPORT BILD in Hamburg und BILD Sport in Berlin tätig. Zuvor hatte Florian Plettenberg von 2011 bis 2015 sein Bachelor-Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Kassel erfolgreich abgeschlossen.

Ivo Hrstic, Chefredakteur Digital und Director Digital von SPORT1: „Mit der Einführung dieser neuen Position bauen wir den Digitalbereich weiter aus und stärken die Vor-Ort-Berichterstattung auf unseren Kanälen. Florian Plettenberg ist auch durch seine Erfahrungen bei Axel Springer eine hervorragende Besetzung. Sein Wechsel zu uns unterstreicht einmal mehr auch das hohe Standing von SPORT1 als einer der attraktivsten Arbeitgeber im Sportmedienbereich.“

Florian Plettenberg über seine neue Aufgabe: „Mit der Berichterstattung über die Nationalmannschaft und den FC Bayern wartet auf mich eine großartige Herausforderung. Das Digital-Team von SPORT1 hat sich für die kommenden Monate und Jahre ehrgeizige Ziele gesteckt – und ich möchte in meiner künftigen Funktion dazu beitragen, dass wir diese erreichen.“

Anbei ein Porträtfoto von Florian Plettenberg, Chefreporter Digital von SPORT1, zur freien redaktionellen Verwendung (Quelle: SPORT1).

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Michael Röhrig | Natalie Raida

Kommunikation

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. 089.96066.1210

Fax 089.96066.1209

E-Mail michael.roehrig@sport1.de

www.sport1.de