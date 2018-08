Ismaning, 30. August 2018 – Gute Nachrichten für alle Basketball-Fans: SPORT1 wird das Eröffnungsspiel der Saison 2018/19 der BARMER 2. Basketball Bundesliga live im Free-TV übertragen. Präsentiert von BARMER treffen am Freitag, 21. September, zum Auftakt der zwölften Spielzeit der ProA die ROSTOCK SEAWOLVES und die RÖMERSTROM Gladiators Trier aufeinander. Während es für Aufsteiger Rostock die erste Saison in der ProA ist, spielen die Gladiators Trier bereits seit 2015 in der Liga. Im vergangenen Jahr erreichte Trier durch einen sechsten Platz in der Hauptrunde die Playoffs, schied dort aber im Halbfinale gegen die Crailsheim Merlins aus. Können die Seawolves die Gladiators zum Auftakt ärgern? Die Antwort gibt es am Freitag, 21. September, live ab 19:25 Uhr auf SPORT1 im Free-TV. Als Kommentator ist Manfred Winter im Einsatz.

Die ROSTOCK SEAWOLVES starten nach ihrem Aufstieg mit einem größtenteils erneuerten Team in die Saison: Sieben Neuzugänge stehen dem ebenfalls neuen Trainer Milan Skobalj zur Verfügung. Einige der Neuzugänge, darunter beispielsweise Martin Bogdanov und Michael Jost, haben in ihrer Karriere bereits Erfahrung in der höchsten Spielklasse, der easyCredit Basketball Bundesliga, gesammelt. Aber auch einige Aufstiegshelden werden am Freitag, 21. September, für die Rostocker auf dem Feld stehen, darunter Chris Frazier, Jordan Talbert, Darian Cardenas Ruda und Dennis Teucher.

Ebenfalls mit einem neuen Trainer in die Saison startet der letztjährige Halbfinalist RÖMERSTROM Gladiators Trier: Der ehemalige Assistenz-Coach Christian Held will die Trierer nun erneut in die Playoffs führen. Am Kader hat sich im Vergleich zur Vorsaison nicht viel verändert, lediglich Till Gloger kam vom Bundesligisten Mitteldeutscher BC.

BARMER 2. Basketball Bundesliga zum zweiten Mal live im Free-TV

Das Eröffnungsspiel zwischen Rostock und Trier ist erst das zweite Spiel aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga, das live im Free-TV gezeigt wird. In der Saison 2010/11 war das damalige Top-Duell zwischen dem FC Bayern München und s.Oliver Würzburg live im Bayerischen Rundfunk zu sehen.

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Michael Röhrig | Natalie Raida

Kommunikation

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. 089.96066.1212

Fax 089.96066.1209

E-Mail natalie.raida@sport1.de

www.sport1.de