Einstündiger Box-Talk zu aktuellen Themen aus der Boxwelt am Samstag, 25. August, live ab 19:00 Uhr auf SPORT1 im Free-TV, im Livestream auf SPORT1.de und auf Facebook

Internationaler Kampfabend aus Dänemark: Dina Thorslund im Hauptkampf um den WBO-Titel im Super-Bantamgewicht vor Heimkulisse in Struer gegen die Mexikanerin Yessica Munoz

Deutsches Duell im Super-Mittelgewicht: Jack Paskali, Profi seit Mai, trifft auf Bernard Donfack

Sarah Valentina für SPORT1 am Mikrofon, Tobias Drews als Kommentator und Weltmeisterin Elina Tissen als Expertin im Einsatz

Ismaning, 22. August 2018 – Ring frei für den ersten Box-Talk auf SPORT1: Box-Promoter Wilfried Sauerland und Ex-Weltmeister Sebastian Zbik werden am kommenden Samstag, 25. August, live ab 19:00 Uhr über aktuelle Themen aus der Boxwelt wie zum Beispiel die Zukunft des deutschen Boxens diskutieren. Ebenfalls als Gäste mit dabei sind Tobias Drews, Leiter Boxen bei SPORT1, und Jörg Lubrich, Redakteur der BILD. Ingo Rohrbach moderiert den Talk. Neben der Ausstrahlung im Free-TV ist die einstündige Sendung auch im Livestream auf SPORT1.de und Facebook zu sehen. Im Anschluss überträgt SPORT1 dann live ab 20:00 Uhr den nächsten internationalen Boxabend von Team Sauerland aus dem dänischen Struer. Den Hauptkampf bestreitet die ungeschlagene Lokalmatadorin Dina Thorslund, die vor Heim-Publikum gegen die Mexikanerin Yessica Munoz um den WM-Titel der WBO im Super-Bantamgewicht boxt. Zudem kommt es zu einem deutschen Duell zwischen Jack Paskali und Bernard Donfack. Für Paskali ist es nach seinem Debüt im Mai dieses Jahres erst der vierte Profikampf, Donfack dagegen boxt schon seit 2005 und konnte in bislang 37 Kämpfen 22 Siege einfahren. Der Kampfabend aus Dänemark ist wie der Box-Talk sowohl live im Free-TV als auch im Livestream auf SPORT1.de und Facebook zu sehen. Sarah Valentina ist als Moderatorin im Einsatz, die Boxkämpfe kommentieren wird Tobias Drews. Als Experten zu Gast sind Ex-Weltmeister Sebastian Zbik und Weltmeisterin Elina Tissen.

Holt sich Dina Thorslund den nächsten WM-Gürtel?

Im Hauptkampf des Abends stehen sich die Dänin Dina Thorslund und Yessica Munoz aus Mexiko gegenüber. Die 24-jährige Lokalmatadorin könnte mit einem Sieg einen weiteren Titel ihrer Sammlung hinzufügen. Zuletzt besiegte sie die Jamaikanerin Alicia Ashley und sicherte sich so den WM-Titel der WBC im Super-Bantamgewicht. Mit einem Kampfrekord von elf Siegen bei elf Kämpfen, davon sechs K.o.'s, ist Thorslund bislang noch ungeschlagen und geht als klare Favoritin in den Fight. Die 27-jährige Munoz ging bei 19 Kämpfen bislang 17 Mal als Siegerin aus dem Ring und musste noch keine K.-o.-Niederlage einstecken.

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Natalie Raida I Martin Rösch

Kommunikation

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. 089.96066.1212

Fax 089.96066.1209

E-Mail natalie.raida@sport1.de

www.sport1.de

Über SPORT1

MITTENDRIN mit SPORT1: Die führende 360°-Sportplattform im deutschsprachigen Raum steht für hochwertigen Live-Sport, ausgewiesene Sportkompetenz sowie eine fundierte und unterhaltsame Berichterstattung. Unter der Multimedia-Dachmarke SPORT1 vereint die Sport1 GmbH, ein Unternehmen der Constantin Medien AG, sämtliche TV-, Online-, Mobile-, Audio- und Social-Media-Aktivitäten: Zum Portfolio des Sportmedien-Unternehmens mit Sitz in Ismaning bei München gehören im Fernsehbereich der Free-TV-Sender SPORT1 sowie die Pay-TV-Sender SPORT1+ und SPORT1 US, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf verschiedenen Plattformen angeboten werden. Darüber hinaus bietet SPORT1.de, eine der führenden Online-Sportplattformen in Deutschland, aktuelle multimediale Inhalte sowie umfangreiche Livestream- und Video-Angebote. Zudem ist SPORT1 unter anderem auch mit einem eigenen SPORT1-YouTube-Channel sowie Gaming- und eSports-Angeboten aktiv. Im Bereich Mobile zählen die SPORT1 Apps zu den erfolgreichsten deutschen Sport-Apps.

Constantin Medien AG | SPORT1 | SPORT1 MEDIA | PLAZAMEDIA