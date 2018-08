Ismaning, 3. August 2018 – SPORT1 macht Lust auf Fußball aus Deutschland und zeigt ein großes Traditionsduell im Volksparkstadion: Der Hamburger SV misst sich am Mittwoch, 15. August, mit dem FC Bayern München – für den FCB zugleich die Saisongeneralprobe. SPORT1 überträgt den Nord-Süd-Schlager live ab 17:00 Uhr exklusiv im Free-TV. Dafür hat die Sport1 GmbH vom Hamburger SV plattformneutrale audiovisuelle Medienrechte für Deutschland, Österreich und die Schweiz erworben.

Starauflauf im Volksparkstadion

HSV gegen Bayern: Sehr viel mehr Fußballtradition geht kaum. Die beiden Klubs trafen zum ersten Mal vor 53 Jahren in der Bundesliga aufeinander, insgesamt gab es bereits 118 Pflichtspiele, zahlreiche Matches haben Fußballgeschichte geschrieben wie der 9:2-Kantersieg der Bayern 2013 oder der 2:1-Erfolg der Hamburger 2006 in der Allianz Arena, der erste Sieg in München nach 24 Jahren. Am 15. August werden sowohl der Bundesliga-Absteiger HSV als auch der FC Bayern in Bestbesetzung antreten: Beim Rekordmeister dürften neben den Starspielern Franck Ribery, Arjen Robben und Robert Lewandowski auch die Weltmeister von 2014 Manuel Neuer, Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng zum Kader gehören. SPORT1 berichtet mit extralangem Vorlauf, Interviews und Hintergrundberichten live ab 17:00 Uhr, Anpfiff ist um 18:00 Uhr. Thomas Herrmann kommentiert, als Moderator ist Oliver Schwesinger vor Ort.

Die Hamburger werden zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Partien in der 2. Bundesliga absolviert haben, aus dem vorherigen Erstligateam haben unter anderem Aaron Hunt und Lewis Holtby dem Verein die Treue gehalten. Die Fans dürften sich darüber hinaus auf das Mega-Talent Jann-Fiete Arp freuen, der zuletzt auch vom FC Bayern umworben wurde. Für das Team des neuen Münchner Trainers Niko Kovac geht es darum, seine Form vor dem Saisonauftakt im DFB-Pokal nur drei Tage später unter Beweis zu stellen. Der FCB ist am darauffolgenden Samstag beim Amateurteam von Drochtersen/Assel gefordert.

Wiedersehen mit Niko Kovac und Hasan „Brazzo“ Salihamidzic

Von Münchner Seite sind zudem zwei Verantwortliche im Volksparkstadion dabei, die zusammen 160 Pflichtspiele für den HSV bestritten haben: Sowohl FCB-Coach Niko Kovac als auch Sportdirektor Hasan „Brazzo“ Salihamidzic haben in ihrer aktiven Karriere das Hamburger Dress übergestreift.

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Michael Röhrig | Mathias Frohnapfel

Kommunikation

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. 089.96066.1210

Fax 089.96066.1209

E-Mail michael.roehrig@sport1.de

www.sport1.de

Über SPORT1

MITTENDRIN mit SPORT1: Die führende 360°-Sportplattform im deutschsprachigen Raum steht für hochwertigen Live-Sport, ausgewiesene Sportkompetenz sowie eine fundierte und unterhaltsame Berichterstattung. Unter der Multimedia-Dachmarke SPORT1 vereint die Sport1 GmbH, ein Unternehmen der Constantin Medien AG, sämtliche TV-, Online-, Mobile-, Audio- und Social-Media-Aktivitäten: Zum Portfolio des Sportmedien-Unternehmens mit Sitz in Ismaning bei München gehören im Fernsehbereich der Free-TV-Sender SPORT1 sowie die Pay-TV-Sender SPORT1+ und SPORT1 US, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf verschiedenen Plattformen angeboten werden. Darüber hinaus bietet SPORT1.de, eine der führenden Online-Sportplattformen in Deutschland, aktuelle multimediale Inhalte sowie umfangreiche Livestream- und Video-Angebote. Zudem ist SPORT1 unter anderem auch mit einem eigenen SPORT1-YouTube-Channel sowie Gaming- und eSports-Angeboten aktiv. Im Bereich Mobile zählen die SPORT1 Apps zu den erfolgreichsten deutschen Sport-Apps.

Constantin Medien AG | SPORT1 | SPORT1 MEDIA | PLAZAMEDIA

Falls Sie keine Mitteilungen von SPORT1 mehr erhalten möchten, senden Sie uns bitte eine entsprechende E-Mail an presse@sport1.de (Betreff: Please unsubscribe).